IBM 首席科学家 Ruchir Puri 阐述实用人工智能理念

对创造类人思维机器——即能够推理、适应并应对广泛挑战的 AI 系统——的追求，正占据头条新闻并重塑技术议程。但 IBM 研究院首席科学家 Ruchir Puri 正推动另一种突破：让 AI 通过当下实用性体现自身价值，而非寄托于未来某个假设的日期。
机器能像人一样思考的理念，已成为科技文化的一部分超过半个世纪。近年来，它已从计算机科学会议的边缘议题走向公众和政治对话的中心。通用人工智能 (AGI) 已成为涵盖现代 AI 前景与风险的统称。
“每当我们实现一个里程碑，就倾向于将边界向前推进，”Puri 在接受 IBM Think 采访时如此评论 AI 的发展。“我们最初将象棋视作智能的标杆。随后转向语言能力。如今又关注编码与推理。然而，通用智能的本质仍无定论。”
“通用人工智能”这一短语在 21 世纪初首次流行，用以区分狭义 AI 系统（专为高效执行单一任务设计）与人类所具备的广泛适应型智能。数十年来，这一目标始终处于边缘地带，更多是理论研究和科幻小说的主题，而非主流工程学的焦点。
随着 2010 年代深度学习的兴起以及基础模型（即在广泛多样数据集上训练的大规模神经网络）的出现，这一局面开始转变。这些模型并不具备真正意义上的思考能力，但它们能生成令人信服的文本、识别模式并执行曾被认为远超机器能力范畴的任务。
近年来这些发展进程不断加速。GPT-4、Claude 3、Gemini 及其他模型如今已能通过标准化测试、编写代码、总结研究论文甚至解释笑话。它们的表现依然不稳定，时常出错，并且缺乏真正的理解能力。但它们模糊了狭义 AI 与更灵活智能形态之间的界限——对某些研究者而言，这仿佛初现雏形的 AGI。另一些学者则警告这仍是能力假象，并指出“AGI”这个术语更多是修辞性表述而非技术概念。
就其最根本的定义而言，AGI 指的是一种机器，它能以与人类同等的适应性和泛化能力，执行任何智力任务，包括学习、推理和解决问题。与当前狭隘且高度专业化的 AI 系统不同，AGI 将灵活地跨广泛领域运作，无需针对每个领域进行显式编程。
过去一年涌现出性能不断增强的模型浪潮，这进一步推高了人们的期待。OpenAI 首席执行官 Sam Altman 宣称 AGI 即将来临。他的公开声明及公司战略方向均表明，他们对构建具备广泛能力推理机器的承诺是明确坚定的。Google DeepMind 和 Anthropic 也紧随其后，发布了针对更通用推理、记忆和工具使用优化的系统。
知名投资机构与研究实验室正大力支持 AGI 愿景，部分机构宣称其可在五至十年内实现。政策辩论也进入主流视野，立法者和监管机构对如何规范这项本质上史无前例的技术提出了担忧。对一些人而言，未来仿佛触手可及；对另一些人来说，这却是危险的过早乐观。
Puri 的回应并非全盘否定这一雄心，而是重新构建问题：如果真正的突破并非在于建造无所不能的机器，而在于打造能出色完成几项核心任务的机器呢？
Puri 曾助力构建驱动 IBM Watson 和 watsonx.ai 平台的系统，这些系统为机器能力树立了标杆。如今，他认为该领域需要一个新的组织原则——少些神话色彩，多些实用导向。这一被 Puri 称为“实用人工智能”(AUI) 的理念，正开始影响 IBM 及其他研究机构的努力方向。
“我赞同‘让人工智能变得有用’这一视角，因为如果我们能使其发挥作用，就无人会反对它，”他表示。
与 AGI 所蕴含的能在所有领域匹配或超越人类智能的机器不同，AUI 的目标更为务实——但其回报可能更为直接。它不追求创造能够谱写交响乐或取代哲学家的存在。而是致力于构建能在明确定义场景中可靠工作的工具，例如代码辅助编程工具、合规检查工具和工作流优化工具。
Puri 在约克顿高地 IBM Thomas J. Watson 研究中心的办公室接受了采访。这座建筑是一座宏大的现代主义结构，坐落在曼哈顿以北约一小时车程的林木茂密的山丘间，散发着科研进展悄然发生的沉静庄重氛围。访客经过刻有数学公式的蓝色铭牌和写满未解方程的白板。该实验室由现代主义建筑师 Eero Saarinen 于 1960 年代初设计，曾是 IBM 多项重大突破的诞生地。Puri 已在此工作数十年。
这座建筑的长廊与森林景观，使得长远思考在此不仅成为可能，更是一种理所当然的期待——这种环境与 Puri 开展工作的方式十分契合。在他看来，转向 AUI 并非彻底转变，而更像是对其多年来所追寻问题的延续。他一直倾向于那些能展现规模化实用价值的系统，例如用于软件开发的 AI 工具，他形容这类工具“具有惊人的实用性”——不仅对专家如此，对学习编程的初学者亦然。他认为，这种广泛的适用性正体现了 AI 真正的潜力。
Puri 指出，当模型被嵌入现实世界的运营中时，风险也随之升高。例如在金融、交通和医疗领域，微小的错误都可能迅速引发连锁反应。
“我认为公众从那些炫目的演示中得到了错误印象，”Puri 说。“ChatGPT、Midjourney、Sora——都很令人惊叹。但在企业界，你不能虚构一个数字或误读一项法规。它必须是正确的。”
这种担忧促使 IBM 采用了一种混合模式。他们并非仅依赖概率性系统，而是将模型与经过验证的工具（如计算器、搜索 API 和结构化数据验证器）结合使用，以最大限度降低风险。这些方法并不承诺实现类人认知。而是追求一致性。其目标是确保 AI 系统能在高风险的场景中被信赖——在这些场景中，准确性和可审计性比创造力或对话技巧更为重要。
“有些应用场景中，创造力是资产，”他说，“而在另一些场景中，它却是负累。”
Puri 引用 IBM 在软件开发和自动化方面的经验作为概念验证。“它已变得惊人的实用，”他如此评价 AI，“从开发者发现它在日常生活中实用，到学习编码和做事情的学生也能从自动编码助手获得帮助——它已经不仅对专家有用，而是对所有人都产生了价值。”
他回忆起一些研究人员最初的怀疑，认为软件开发——通常被视为高度创造性和复杂的任务——对机器而言将难以应对。“当时人们认为这是极其困难的任务，”他说道。但得益于像 ChatGPT 这样的 LLM 以及内部专用模型，这种假设并未成立。“这令人惊讶——不仅对我而言，对许多人都是如此。”
Puri 指出，更重要的启示在于，既然“现在每家企业都是软件企业”，AI 在编码领域的实用性便能转化为跨行业的广泛适用性。
尽管围绕 AI 充斥着各种喧哗——其前景、隐患与神话——Puri 表示自己常回归一个更沉静的理念：信任。这不仅指伦理层面的信任，更指机械可靠性的信任。系统能否兑现其声称的功能？即便在无人监督时，它是否依然可靠？
他所指的是开源模型的激增现象，包括 Meta 的 Llama、Mistral 的混合专家模型 (MoE) 系统、IBM 自身的 Granite 系列，以及更广泛的向透明化、协作式研究的转变趋势。这些系统的构建并非为了炫技。而是为了被测试、调优和挑战。它们允许接受审视，并欢迎修改完善。
例如，IBM 对其 Granite 模型的定位并非通用智能体。而是以企业客户为导向开发、针对金融、物流及其他高度结构化领域中特定任务优化的工具型模型。Puri 强调它们具有明确的针对性设计思维和定向实用价值。
“这些模型的设计初衷并非取代人类，”他说。“而是帮助人们实现更高产出。”
他着重指出，真正的考验并非让AI全盘模仿人类智能，而在于其能否持续、可预测且大规模地交付对人类及机构具有实质性价值的成果。
展望未来，Puri 认为 AI 的发展将更少依赖自上而下的突破，而更多由协作、实验和共享基础设施驱动的广泛迭代式进步所塑造。
值得注意的是，他相信最具意义的进展不会源自封闭实验室或秘密演示，而是来自开放共建的开发者社区。正如他所说：“这是首批真正在开放环境中实现创新的技术领域之一。”
