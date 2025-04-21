IBM 首席科学家 Ruchir Puri 阐述实用人工智能理念

对创造类人思维机器——即能够推理、适应并应对广泛挑战的 AI 系统——的追求，正占据头条新闻并重塑技术议程。但 IBM 研究院首席科学家 Ruchir Puri 正推动另一种突破：让 AI 通过当下实用性体现自身价值，而非寄托于未来某个假设的日期。

机器能像人一样思考的理念，已成为科技文化的一部分超过半个世纪。近年来，它已从计算机科学会议的边缘议题走向公众和政治对话的中心。通用人工智能 (AGI) 已成为涵盖现代 AI 前景与风险的统称。

“每当我们实现一个里程碑，就倾向于将边界向前推进，”Puri 在接受 IBM Think 采访时如此评论 AI 的发展。“我们最初将象棋视作智能的标杆。随后转向语言能力。如今又关注编码与推理。然而，通用智能的本质仍无定论。”

“通用人工智能”这一短语在 21 世纪初首次流行，用以区分狭义 AI 系统（专为高效执行单一任务设计）与人类所具备的广泛适应型智能。数十年来，这一目标始终处于边缘地带，更多是理论研究和科幻小说的主题，而非主流工程学的焦点。

随着 2010 年代深度学习的兴起以及基础模型（即在广泛多样数据集上训练的大规模神经网络）的出现，这一局面开始转变。这些模型并不具备真正意义上的思考能力，但它们能生成令人信服的文本、识别模式并执行曾被认为远超机器能力范畴的任务。