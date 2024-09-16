安全

餐饮行业面临日益严峻的网络攻击威胁

一位女士在咖啡馆内专注地使用笔记本电脑

过去两年，餐饮行业遭遇的网络攻击呈上升趋势，其中大型快餐连锁店成为主要攻击目标。以下总结了该行业所遭受的攻击类型及其后续影响。

数据泄露一直是重大问题，几家大型连锁餐厅发生过事件，导致员工及顾客的敏感信息泄露。在一个知名案例中，数据泄露影响了 183,000 人，暴露了他们的姓名、社会保障号、驾驶证号码、医疗信息、账号凭证、健康保险信息及其他财务数据。另一场攻击泄露了员工数据，包括姓名和驾驶证号码，但未影响门店运营或客户数据。

勒索软件攻击也变得越来越普遍，尤其是在食品和农业领域。一起重大事件曾导致英国近 300 家餐厅暂时停业一天。这些勒索软件攻击通常针对存在可发现安全漏洞的行业。

除此之外，还有一些事件涉及未经授权访问员工邮箱账户。例如，一次安全漏洞访问了两名员工的邮箱，影响了少量人员。

网络攻击对餐饮连锁的影响

这些网络攻击对餐厅运营的影响各不相同。有些导致了公司运营的临时中断和影响数字点餐的全系统技术故障，而另一些则导致了实体门店的短暂关闭。被泄露的数据通常包含员工信息，如姓名、社会安全号码和驾照号码，以及财务信息。作为应对，受影响的公司通常会通知相关人员，提供信用监控或身份盗用保护服务，启动事件响应计划，并聘请网络安全专家和执法部门来恢复并确保系统安全。

法律后果随之而来，一些公司面临集体诉讼风险。

一个显著趋势是餐饮交易的数字支付兴起——目前约 80% 的交易为数字化——这意味着获取了更多的数字客户数据及其他信息。

其他行业的攻击类似，这些事件显示出攻击手法更复杂、频率更高，主要包括网络钓鱼、勒索软件及凭证收集。此类攻击常针对员工邮箱账户及销售点 (POS) 系统，利用餐厅员工流动性大和网络安全意识薄弱的特点。

餐厅数据泄露成本不断上升，同时可能引发声誉受损、运营中断、客户信任丧失以及法律处罚。

虽然针对大型连锁餐饮公司的攻击备受关注，但小型餐饮机构实际上更易受到威胁，因为它们通常缺乏大型连锁所具备的资源和专业能力，并且往往依赖无法抵御主要威胁者的消费级安全工具。

安全指南

无论规模大小，餐厅都应遵循以下指南，以防范此类网络攻击：

可以合理推测，未来几年餐厅及食品企业仍将成为网络攻击目标，且数据泄露成本可能持续上升。提前投入防护措施更为明智，以免遭受损失。

