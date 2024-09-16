过去两年，餐饮行业遭遇的网络攻击呈上升趋势，其中大型快餐连锁店成为主要攻击目标。以下总结了该行业所遭受的攻击类型及其后续影响。

数据泄露一直是重大问题，几家大型连锁餐厅发生过事件，导致员工及顾客的敏感信息泄露。在一个知名案例中，数据泄露影响了 183,000 人，暴露了他们的姓名、社会保障号、驾驶证号码、医疗信息、账号凭证、健康保险信息及其他财务数据。另一场攻击泄露了员工数据，包括姓名和驾驶证号码，但未影响门店运营或客户数据。

勒索软件攻击也变得越来越普遍，尤其是在食品和农业领域。一起重大事件曾导致英国近 300 家餐厅暂时停业一天。这些勒索软件攻击通常针对存在可发现安全漏洞的行业。

除此之外，还有一些事件涉及未经授权访问员工邮箱账户。例如，一次安全漏洞访问了两名员工的邮箱，影响了少量人员。