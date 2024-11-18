研究发现活跃勒索软件组织增加了 56%

在逐年评估网络犯罪趋势时，任何好消息都值得欢迎。 过去两年，IBM 的威胁指数报告在这方面提供了一些小小的慰藉，显示勒索软件攻击的普遍性逐渐下降——目前仅占所有网络安全事件的 17%，而 2021 年这一比例为 21%。

不幸的是，要判断这一趋势是否会持续下去还为时过早。Searchlight Cyber 近期发布的报告显示，2024 年上半年活跃的勒索软件组织数量增加了 56%，这提供了令人信服的证据，表明对抗勒索软件的斗争远未结束。