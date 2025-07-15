消防队伍的前线可能仍配备着链锯和无线电，但希望最终可能来自一种截然不同的工具箱。在南加州大学，在一个远离任何火线的安静实验室里，休斯教授兼航空航天与机械工程教授 Assad Oberai 正在试图为应急响应人员提供一些他们从未真正拥有过的东西——预见力。他正在开发 AI 模型，旨在预测火灾在传统基于物理的模型往往难以应对的地方（例如森林和人口密集的郊区）的行为。

“我们有一些相当不错的模型可以预测自然环境中野火的蔓延，”Oberai 在接受 IBM Think 采访时表示。“但在像洛杉矶周围山区这样自然植被与住宅区交汇的地方，其物理过程极其复杂。这正是 AI 可以指明前进方向之处。”

据 Oberai 称，将 AI 用于野火防控的最大技术挑战之一是速度。模型必须快速提供可操作的指导，且易于应急响应人员在压力下理解。同时，它们还必须能考虑到不确定性因素，例如天气模式、植被和地形的变化，同时仍能生成可行且可靠的预测情景。

“火灾接下来会如何发展，并没有单一的答案，”Oberai 说道。“但一个好的系统可以向你展示可能性范围，并帮助你实时了解风险。”

其理念并非要确定性地预测未来，而是要缩小未知范围，给应急响应人员提供的不是掷硬币式的猜测，而是更接近天气预报的信息。这正是像 Pano AI 这类系统背后的承诺——它将机器学习与一项传统的消防备用方法（良好的视野）相结合。

安装在塔楼和偏远山坡上的 Pano AI 摄像头每 60 秒扫描一次地平线，搜寻野火烟雾的典型痕迹。当发现可疑迹象时，图像不仅发送给算法，还会发送给一支人工分析团队，由他们实时区分是火灾还是雾气。如果确认是火灾，系统会生成一份完整的警报，包含 GPS 坐标、实时视频、风速和温度等信息，并直接发送给消防部门和应急管理人员。

其目标不仅是快速，更要可靠。误报会浪费时间和资源，尤其是在消防队伍已经捉襟见肘的地区。Kastner 表示，Pano AI 的系统经过训练，能够区分野火烟雾与雾气、蒸汽、灰尘及其他视觉干扰。这些警报的设计旨在既早且准。

“速度本身并无帮助，除非它能促成正确的响应，”Kastner 说。“我们专注于提供可操作的警报，并根据当地地形和条件进行调整。”

与依赖目击观察员或天气预报的早期烟雾探测工具不同，如今的系统建立在海量图像、云计算和机器学习之上。Pano 自身的训练数据集包含四个火灾季节的图像序列，范围从澳大利亚的干旱内陆地区到不列颠哥伦比亚省的雪域森林。Kastner 表示，这种多样性有助于系统学习在不同条件和不同生态系统下烟雾的样子。

但火灾本身只是问题的一部分。AI 也正被用于评估火灾最可能发生的地点，这利用了地形、可燃物载量和实时环境数据。在某些情况下，无人机和卫星图像被用来预先绘制可燃物分布图。而在其他情况下，目标是监控已知的着火点，例如电力线或干雷暴走廊。