人工智能正在成为不断升级的野火防控斗争中的关键工具。
随着气候变化导致火灾季节变得更剧烈和不可预测，科学家和初创公司正竞相构建人工智能系统，以在首批应急人员到达之前检测、预测甚至模拟火灾行为。曾经缓慢演变的灾害，现已变成一场快节奏、数据驱动的战役，而 AI 正日益成为其核心。
“我们不仅仅是在检测烟雾，”野火检测初创公司 Pano AI 的首席执行官 Sonia Kastner 在接受 IBM Think 采访时表示。“我们正在为应急响应人员提供一种能够预防灾难的早期先机。”
Pano AI 最近完成了 4400 万美元的 B 轮融资，使其总融资额达到 8900 万美元，用以扩大其野火检测基础设施规模并提升其实时预警工具的精准度。该系统利用 AI 和图像数据集识别野火烟雾，在火灾发生后几分钟内向消防机构发送经过核实的警报。
此类早期检测正成为公共安全官员和科学家的一个核心目标，他们表示需要更快速、更准确的信息。野外消防员如今常需在信息不全的情况下，于崎岖或偏远地形中做出瞬间决策。幸运的是，现在已有数家研究机构和公司正尝试利用 AI 来增强这种视野，整合来自摄像头、卫星和模型的数据，以帮助在小火苗升级为灾难之前识别它们。
“最令人震惊的是，野外消防员的资源严重不足，”Kastner 说道。“他们从事着高风险工作，却缺乏所需的工具。结论显而易见：前线人员已经就位。他们需要的，是能够应对威胁紧迫性的工具。”
消防队伍的前线可能仍配备着链锯和无线电，但希望最终可能来自一种截然不同的工具箱。在南加州大学，在一个远离任何火线的安静实验室里，休斯教授兼航空航天与机械工程教授 Assad Oberai 正在试图为应急响应人员提供一些他们从未真正拥有过的东西——预见力。他正在开发 AI 模型，旨在预测火灾在传统基于物理的模型往往难以应对的地方（例如森林和人口密集的郊区）的行为。
“我们有一些相当不错的模型可以预测自然环境中野火的蔓延，”Oberai 在接受 IBM Think 采访时表示。“但在像洛杉矶周围山区这样自然植被与住宅区交汇的地方，其物理过程极其复杂。这正是 AI 可以指明前进方向之处。”
据 Oberai 称，将 AI 用于野火防控的最大技术挑战之一是速度。模型必须快速提供可操作的指导，且易于应急响应人员在压力下理解。同时，它们还必须能考虑到不确定性因素，例如天气模式、植被和地形的变化，同时仍能生成可行且可靠的预测情景。
“火灾接下来会如何发展，并没有单一的答案，”Oberai 说道。“但一个好的系统可以向你展示可能性范围，并帮助你实时了解风险。”
其理念并非要确定性地预测未来，而是要缩小未知范围，给应急响应人员提供的不是掷硬币式的猜测，而是更接近天气预报的信息。这正是像 Pano AI 这类系统背后的承诺——它将机器学习与一项传统的消防备用方法（良好的视野）相结合。
安装在塔楼和偏远山坡上的 Pano AI 摄像头每 60 秒扫描一次地平线，搜寻野火烟雾的典型痕迹。当发现可疑迹象时，图像不仅发送给算法，还会发送给一支人工分析团队，由他们实时区分是火灾还是雾气。如果确认是火灾，系统会生成一份完整的警报，包含 GPS 坐标、实时视频、风速和温度等信息，并直接发送给消防部门和应急管理人员。
其目标不仅是快速，更要可靠。误报会浪费时间和资源，尤其是在消防队伍已经捉襟见肘的地区。Kastner 表示，Pano AI 的系统经过训练，能够区分野火烟雾与雾气、蒸汽、灰尘及其他视觉干扰。这些警报的设计旨在既早且准。
“速度本身并无帮助，除非它能促成正确的响应，”Kastner 说。“我们专注于提供可操作的警报，并根据当地地形和条件进行调整。”
与依赖目击观察员或天气预报的早期烟雾探测工具不同，如今的系统建立在海量图像、云计算和机器学习之上。Pano 自身的训练数据集包含四个火灾季节的图像序列，范围从澳大利亚的干旱内陆地区到不列颠哥伦比亚省的雪域森林。Kastner 表示，这种多样性有助于系统学习在不同条件和不同生态系统下烟雾的样子。
但火灾本身只是问题的一部分。AI 也正被用于评估火灾最可能发生的地点，这利用了地形、可燃物载量和实时环境数据。在某些情况下，无人机和卫星图像被用来预先绘制可燃物分布图。而在其他情况下，目标是监控已知的着火点，例如电力线或干雷暴走廊。
尽管如此，Oberai 强调，许多最危险的火灾发生在难以建模的过渡地带，例如城乡交界区。
“这些恰恰是火灾可能最具致命性的地点。它们涉及树木、灌木丛、道路、建筑物、栅栏、平台和燃料罐的组合。既有天然景观，也有人造景观。这使得用传统工具进行模拟变得非常困难。”
Oberai 表示， AI 可以通过从数据（而非理论）中学习来帮助克服这种复杂性。但必须对其谨慎训练，并对照真实事件进行评估。他对任何模型的局限性持谨慎态度，但对潜力抱有希望。
“可以想见，基于 AI 的模型能更有效地学习这些区域的火行为，”他说。“如果我们做得对，这些系统可能成为我们规划和应对未来火灾方式中不可或缺的组成部分。”
目前，大多数公共机构仍处于采用这些系统的早期阶段。一些县和公用事业公司已开始安装高清摄像头网络来探测野火，但要匹配火灾季节的增长速度，所需的部署规模仍相差甚远。这为像 Pano AI 这样的初创公司创造了市场机会，该公司目前与公共机构和私营公司（包括保险和能源公司）均有合作。
在野火易发地区，几分钟的早期预警可以拯救生命、家园和数百万美元，Kastner 说道。她相信 AI 可以帮助弥补这一差距。“如今，AI 正帮助实时探测起火点、减少误报，并将多源信息整合成单一视图，以支持更快决策，”她说道。
她预测，未来 AI 的角色将超越探测，扩展到协调和资源分配领域。这可能包括向消防指挥官提供地形状况、可燃物载量或基于变化的风向可能蔓延方向的实时概览。
与此同时，像 Oberai 这样的研究人员正致力于将前沿技术推得更远，尝试将物理学与 AI 训练出的模式识别相结合的混合模型。这些系统最终或许能在街区层面模拟郊区的火灾动力学，或更精确地预测建筑的脆弱性。
“我们才刚刚开始了解这些工具的能力，”Oberai 说。
将这些技术应用到传统高风险区域之外的努力也在日益增加。Pano AI 目前正扩展到历史上很少发生重大火灾，但由于降水模式和热力模式的变化而变得更容易发生的地区。Kastner 表示，这种前瞻性策略对于适应新的气候现实是必要的。
“我们正在扩展到以前不会燃烧，但现在开始发生火灾的区域，”她说。“威胁正在加剧，社区需要更好的准备方式。”
这种准备将需要资金。Pano AI 已筹集风险资本以扩大其业务范围，尽管该公司尚未披露具体数字。其核心理念很简单：通过早期探测和快速情报来降低风险。尽管如此，该公司领导层强调，AI 并非万灵药。它的效果完全取决于其接收的数据、所运行的基础设施以及它所支持的人员。
“AI 并非要取代人类，”Kastner 说。“它是在帮助人类行动更迅速，思路更清晰。”
消防工作的未来可能更像一个控制室，而非传统的消防站。它将涉及地图、监视器和模型，与消防车和水龙带并存。而如果像 Oberai 这样的研究员和 Kastner 这样的企业家是正确的，那么这个未来已经到来。
“火灾正在发生变化，”Oberai 说。“我们必须随之改变。”
