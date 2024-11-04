量子作曲和 AI 在音乐领域的未来

Eduardo Reck Miranda 最新的音乐合作者是一台位于 3,500 英里之外的量子计算机。
在这张同名专辑的曲目“Qubism”中，这位计算机音乐教授进行了一场呼应式即兴演奏：小提琴独奏后，由 IBM Quantum Eagle（一款 127 量子比特的量子芯片，该处理器是驱动位于波基普西 IBM 量子数据中心量子计算机的众多处理器之一）经电路处理后，计算机随即以量子生成的即兴段落作出回应。
去年，Reck 首次与伦敦小交响乐团合作演出了这首名为“Qubism”的曲目。在下方收录于黑胶唱片版的录音中，小提琴独奏从 4:15 开始，随后在 4:33 到 5:23 期间呈现基于计算机输出的回应段落。
几十年来，Miranda 一直是 AI 生成音乐领域的创新者。我们采访了他，以深入了解是什么启发他为最新专辑探索量子计算，以及他对 AI 和音乐未来发展方向的看法。
我从 20 世纪 80 年代末就开始从事 AI 研究。1994 年，我在爱丁堡大学完成了关于 AI 在声音设计和音乐中的应用的博士论文答辩。这可能是英国关于该主题的第一篇论文。
但我们必须记住，AI 是软件，而 AI 软件需要硬件才能运行。令我一直感到好奇的是 AI 仍然运行在约翰·冯·诺伊曼在 20 世纪 40 年代首次描述的、那种被称为“冯·诺伊曼架构”的计算机类型上。这就是量子计算领域的人们所说的“经典计算机”。
从职业生涯早期起，我就一直在研究用于开发 AI 的替代型计算机。我个人的理论是，新型计算架构可以为 AI 提供新的方法。
在攻读博士学位期间，我受到启发，了解了所谓的“哈佛架构”，这种架构避免了从同一内存获取数据和指令所造成的冯·诺依曼瓶颈。此外，我很幸运有机会在爱丁堡并行计算中心（现称 EPCC）使用配备共享和分布式内存多处理器的并行计算机。1995 年，我使用当时欧洲最大的超级计算机 Cray T3D 创作了一首名为“Olivine Trees”的电子音乐。
显然，我关注量子计算已久。但一开始，一切都是理论性的，很难掌握。我经常发现，物理学家谈论信息处理的方式与计算机科学家不同。而且直到最近，才有了真正的量子计算机。我是在 2016 年底才知道 IBM Quantum 体验 [现称为 IBM Quantum 平台]，该平台使任何能联网的人都可以访问 5 量子比特的量子处理器。因此，在 2017 年初，我开始专注于利用量子计算研究 AI 和程序化音乐生成系统，并用它们来创作音乐。其余部分都成为历史了！
就 Qubism 而言，我开发了两种利用量子计算进行创作的方法。其中一种方法是使用分区量子细胞自动机 (PQCA) 进行程序生成。PQCA 是一种在量子计算机上实现细胞自动机（一种根据规则迭代更新的抽象计算系统）的方法。我开发了将 PQCA 循环中的样本转换为音乐结构的方法，例如音符集合、旋律、节奏等。PQCA 的有趣之处在于，测量的样本构成了随时间演变的连贯模式。这些模式产生了不断演变的音乐结构，类似于一种被称为“主题变奏”的音乐形式。音乐中的主题变奏是指作曲家采用特定主题或旋律并对其进行各种更改的一种作曲技巧。例如，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫以擅长即兴创作变奏曲而闻名。
更有趣的是，我通过在 IBM Quantum Eagle 上运行具有 120 量子比特的 PQCA 生成了音乐。我认为，如果没有量子计算机，Qubism 就无法诞生。
另一种方法是利用量子计算进行机器学习。在演奏过程中的特定时刻，量子计算机“聆听”小提琴并做出回应。[我和我的合作者] 开发了一个系统，可以从输入的音乐中提取排序规则。该系统将这些规则编码到量子电路中。这些电路指示量子计算机生成具有编码了音乐随机性的振幅的波函数。换言之，它们编码了旋律中某些音符接续其他音符的概率。测量结果则决定了哪个音符紧跟在另一个音符之后。
为了生成响应，舞台上的笔记本电脑录制小提琴演奏，构建量子电路，并将其传输至云端的量子计算机进行处理。几秒钟后，测量结果从云端获取，相应的音乐响应随即被合成。
令人兴奋的是，该软件只需要 5 量子比特和几行 Qiskit 代码就能对音乐排序规则进行编码。如果我使用在传统计算机上运行的标准机器学习，我肯定需要计算能力要求很高的人工神经网络来完成同样的工作。
情况并没有发生太大的变化。我的创作过程包括多个阶段。可以说，一端是计算机编程阶段，另一端则是对计算机生成的素材进行富有创造性的音乐演绎。后者是我最喜欢的，因为这是我将计算机生成的数据转化为实际音乐的过程。音乐科技界经常将这种做法称为“映射”——即将抽象数据或表征映射到音乐中。
话虽如此，当我使用量子计算机时，我确实需要转变心态，因为我正在研究如何利用这些机器生成作曲素材。
我之所以有幸，是因为我拥有深厚的计算机编程背景。我喜欢写代码。然而，我知道对许多音乐家来说并非如此。因此，我的目标是让音乐家们更容易获得量子计算技术。我最近与新成立的量子计算科技公司 Moth 合作，致力于为创意行业（主要集中在音乐领域）打造用户友好型软件工具。
Iannis Xenakis 的作品对我的成长时期影响很大。当我回到大学更正式地学习音乐时，我已经获得了计算机学位。他的书《形式化音乐》教会了我如何利用我在计算机方面的背景来创作音乐。该书概述了他创新性的音乐创作方式，重点运用范畴论、随机过程、形式逻辑和几何模型来创作音乐。我认为，理解 Xenakis 的作品是深入了解量子计算机在音乐领域潜力的先决条件。
在我的成长过程中，其他运用计算机进行创作的启发性作曲家还包括 Jean-Claude Risset、John Chowning、Laurie Spiegel 和 Brian Eno。但让我迷上电子音乐的是 Kraftwerk 乐队。他们将音序器和电脑生成的声音等科技融入音乐创作，创造出独具特色的电子音乐风格，我至今仍然觉得这种风格很有吸引力。
