量子作曲和 AI 在音乐领域的未来

我从 20 世纪 80 年代末就开始从事 AI 研究。1994 年，我在爱丁堡大学完成了关于 AI 在声音设计和音乐中的应用的博士论文答辩。这可能是英国关于该主题的第一篇论文。

但我们必须记住，AI 是软件，而 AI 软件需要硬件才能运行。令我一直感到好奇的是 AI 仍然运行在约翰·冯·诺伊曼在 20 世纪 40 年代首次描述的、那种被称为“冯·诺伊曼架构”的计算机类型上。这就是量子计算领域的人们所说的“经典计算机”。

从职业生涯早期起，我就一直在研究用于开发 AI 的替代型计算机。我个人的理论是，新型计算架构可以为 AI 提供新的方法。

在攻读博士学位期间，我受到启发，了解了所谓的“哈佛架构”，这种架构避免了从同一内存获取数据和指令所造成的冯·诺依曼瓶颈。此外，我很幸运有机会在爱丁堡并行计算中心（现称 EPCC）使用配备共享和分布式内存多处理器的并行计算机。1995 年，我使用当时欧洲最大的超级计算机 Cray T3D 创作了一首名为“Olivine Trees”的电子音乐。

显然，我关注量子计算已久。但一开始，一切都是理论性的，很难掌握。我经常发现，物理学家谈论信息处理的方式与计算机科学家不同。而且直到最近，才有了真正的量子计算机。我是在 2016 年底才知道 IBM Quantum 体验 [现称为 IBM Quantum 平台]，该平台使任何能联网的人都可以访问 5 量子比特的量子处理器。因此，在 2017 年初，我开始专注于利用量子计算研究 AI 和程序化音乐生成系统，并用它们来创作音乐。其余部分都成为历史了！