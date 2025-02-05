自第二次世界大战结束以来，欧洲的和平状态主导了工业、军事和政府的思想模式。尽管巴尔干国家间有零星冲突，但随着欧洲一体化进程的推进，战争的前景已逐渐消退。2014 年俄罗斯对乌克兰的部分入侵在很大程度上被忽视了——直到八年后，一切发生了改变。

俄罗斯 2022 年企图占领乌克兰的行动，突然威胁到了数十年来如今看来已是自满的状态。短短几个月内，战争的冲击促使人们对弹药、物资和武器装备——从采购到前线——进行了彻底的重新评估。

然而，挑战在于将政策、规划和战略防务评估转化为切实影响作战能力的实际行动。近八十年的战后岁月所确立的思维模式被证明极难改变，尽管和平正在消逝。