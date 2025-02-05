鉴于当前冲突局势，英国正面临将直接影响我们近期未来的现实军事决策。Ed Gillett 和 Chambers 上校主张，在欧洲战后和平格局破碎之前，工业界和政府必须转向备战思维。
“我对英国陆军的愿景是部署第五代陆地部队，为联合作战部队创造‘非对称优势’。此处的第五代部队利用人工智能与自主系统等先进技术，整合所有领域的战场数据以实现精确打击。这些部队将成为北约的核心力量，由 世界顶尖的士兵组成，得到无比敬业的文职人员、领先的工业合作伙伴以及国家本身的支持，并在社会、政治、国际、经济以及军事等方方面面持续创造价值。”
——英国陆军总参谋长 Roly Walker 爵士上将
自第二次世界大战结束以来，欧洲的和平状态主导了工业、军事和政府的思想模式。尽管巴尔干国家间有零星冲突，但随着欧洲一体化进程的推进，战争的前景已逐渐消退。2014 年俄罗斯对乌克兰的部分入侵在很大程度上被忽视了——直到八年后，一切发生了改变。
俄罗斯 2022 年企图占领乌克兰的行动，突然威胁到了数十年来如今看来已是自满的状态。短短几个月内，战争的冲击促使人们对弹药、物资和武器装备——从采购到前线——进行了彻底的重新评估。
然而，挑战在于将政策、规划和战略防务评估转化为切实影响作战能力的实际行动。近八十年的战后岁月所确立的思维模式被证明极难改变，尽管和平正在消逝。
尽管俄罗斯在经济和数量上占据优势，乌克兰的敏捷性与创新却能成为力量倍增器；其核心经验在于适应速度。乌克兰面临的是生存威胁，没有时间进行复杂的采购、冗长的开发和追求完美的制造。
乌克兰采取了“足够好”的原则，基于快速尝试、测试、部署的循环，能极其迅速地交付有效武器。例如，乌克兰在两年内就研发并采用了 Inguar-3 多用途装甲车。相比之下，英国的 Ajax 装甲战车则花了 14 年才进入实地测试。
差异在于，英国的思维模式聚焦于采购精良的设备。当 Ajax 交付时，它将是一件工程杰作。而在战争的压力和生死攸关的紧迫性下，乌克兰已经优化了其从试验到实战应用的能力，因为在战场上，“足够好”就是一切。
摆脱战后数十年演变成一种“渐进式卓越”的防务工业思维模式绝非易事，但有积极的迹象表明改变是可能的。
科技行业在非凡竞争的驱动下不断推动创新，展示了不同方法如何能够取得成功。变革的节奏由市场需求而非政府采购所主导，而持续改进的理念已融入发展进程之中。
技术领域的竞争活力能够催化快速变革，带来加速开发与交付的新理念。尽管针对明确目标的大型单体项目（如航空母舰或主战坦克）无疑仍有其存在价值，但在多数情况下，一种全新的敏捷工作方式是应对战争紧迫性的唯一可行方案。
在科技领域，“敏捷”是一个熟悉的概念，许多陈旧的工作方式正被创新所颠覆，并有实际案例可资证明。从纸质化过渡到电子化再到集成数字系统的组织，其效率已极大提升；您能想象通过邮政信件来办理抵押贷款吗？
然而，在转型过程中，军队已累积了数量庞大的独立系统。许多国防部门，即使在发达国家，也报告称其拥有多套记录系统。统一和标准化这些解决方案所需的成本与复杂性至少可以说是极具挑战性的，而这背后往往潜藏着一种“既然能用，何必折腾？”的心态。
撇开防务领域的政治因素不谈，所有军队都希望实现更高效率，每一镑花费在后勤行政上的开支都会削弱战斗力。数以千计的成功集成与数字化转型项目已证明，技术行业能够交付显著成效，并将其转化为增强的作战能力。
例如，即便是相对小规模的部署行动，其规划与后勤工作也可能占用人员数周时间。最初的兵力和人员估算会波及物资、运输、补给、伤员后送等方方面面，而任务变更将导致数千小时的重返工。然而在商业领域，AI 已在变革扩展供应链、库存、采购和制造，创造了近乎实时响应市场变化的能力。
在竞争中锤炼而成的 IBM，秉持着专注创新与成功的理念。这转化为对武装力量崇高事业的承诺——他们肩负危险任务，保护我们免受迫在眉睫的威胁。
此外，IBM 提供的解决方案——从信息管理到库存管理——均可快速实施。在即将来临或实际爆发的冲突混乱中，一个完全部署且有效的解决方案，胜过近八十年的政策建议。IBM 深知集成解决方案的价值：它基于单一记录系统，能够大规模交付，并由尖端 AI 提供支持，所有这些都能彻底改变应对战场多变、动态局势的能力。
遗憾的是，全球存在诸多棘手的热点地区，需要持续有力的外交来遏制更广泛的冲突。若唇枪舌剑不幸失败，可能仅有极短的时间来激活国防工业基础并适应战争的危险。IBM 提供技术、承诺与能力，能直接为捍卫国家作出贡献——其抱负在于，通过备战，我们得以维持和平。
Ed Gillett 是 IBM Consulting 的客户合伙人，前英国陆军军官，曾在一家大型国际防务设备供应商担任高级职务。
Chambers 上校 是 IBM 英国防务、国家安全与航空航天部门的技术董事总经理，拥有超过 25 年的技术经验。他专注于为英国政府提供和开发推动敏捷性、变革与创新的解决方案。