物理 AI 时代：探秘 P-1 构建工程大脑的尝试

P-1 的平台利用强化学习和图神经网络来生成合成数据集、建模设计变体并模拟物理系统的行为，而这些操作只需几毫秒而不是几小时。

Archie 并非旨在取代 CAD 工具或求解器，而是被训练与之协同工作。它像初级工程师一样，为任务选择合适的工具并使用它。传统的仿真工作流可能需要数小时甚至数天的时间才能测试单个设计。Archie 使用图神经网络在毫秒内近似执行这些仿真，从而实现更快速的迭代。据 Gordić 所述，目标不仅是速度，更是模仿工程师的实际思维方式。“人类基本上进行一阶推理……误差范围极大，”他说。他补充道，现实世界的设计通常是相互竞争约束之间的协商，而非简单的优化问题。 “如果你采样距离[这些设计]过远，事物就会开始分崩离析。但也许创新也正是这样发生的。”

Gordić 说，公司的初始关注点很务实。随着数据中心消耗更多电力并产生更多热量，P-1 正在将 Archie 部署于工业冷却领域，帮助设计更高效的暖通空调系统。“这是一个具有明确物理约束和商业紧迫性的领域，”Gordić 说。

该系统已在风扇、压缩机和热交换器的组件级模型上进行训练。Archie 并非抽象地模拟气流，而是在学习如何像真正的设计工程师那样，在平衡气流效率与成本、噪音和占地面积时做出决策。

IBM 研究科学家 Johannes Jakubik 认为 Archie 的工作与 IBM 研究院的研究存在相似之处。他在接受 IBM Think 采访时表示，像 TerraMind 这样为卫星图像和遥感开发的基础模型，旨在通过生成缺失实景的合成图像来填补地球观测数据缺口。“我们开发的模型不仅能解读数据，更能对缺失信息进行推理，并模拟我们无法直接观测的事物，”他说。

他指出，TerraMind 将雷达数据转化为合成光学图像的能力，是迈向理解空间语境的多模态 AI 系统的重要一步。“这些系统不只是生成图片，”他说。“它们是在执行一种物理推断。”

Jakubik 同时强调了领域特定适配的重要性。“我们发现，让模型深入理解问题背后的物理原理，能产生更稳定可靠的预测，”他说。“仅扩大模型规模是不够的；我们必须使模型对其所处的运作环境具备认知智能。”