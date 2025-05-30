标签
人工智能

物理 AI 时代：探秘 P-1 构建工程大脑的尝试

发布日期 2025年5月30日
夜空下的山丘上的卫星

人工智能已经教会机器书写文章和生成图片。如今，一个新前沿正在浮现：软件不仅解释世界，更能帮助建造世界。这就是物理 AI 的崛起：这类系统训练的数据不是文字或图像，而是现实世界的原始约束，如摩擦力、热量、振动和力。这场运动的领导者之一，是一家名为 P-1 AI 的新兴初创公司。

P-1 由航空航天业高管 Paul Eremenko、Adam Nagel 以及 DeepMind 前成员 Aleksa Gordić 共同创立，正在开发一台名为 Archie 的机器，Archie 是一款旨在与工程师协作完成复杂设计任务的数字学徒。

Archie 的设计目的不是回答琐碎问题或撰写摘要。它正在接受训练，推理多物理场系统、探索权衡取舍，并最终帮助设计现实世界的机器，从暖通空调系统到航天器。在与 IBM Think 交流时，Gordić 展望了一个未来：像 Archie 这样的工具甚至可能帮助设计诸如星际飞船之类的概念性巨型结构。

“我们正在做的这件事，称为设计领域劳动的认知自动化，”Gordić 说。

英伟达首席执行官黄仁勋已多次在近期演讲中强调这一方向的重要性，称物理 AI 是新的“工业革命”。他也将物理 AI 描述为公司未来的驱动力，强调生成式模型与机器人技术和仿真的融合将使机器以前所未有的能力理解和驾驭现实世界。因此，英伟达正日益优化其硬件平台，不仅用于训练大语言模型 (LLM)，也用于自动驾驶、机器人技术和数字孪生体等领域的物理推理任务。

小球在轨道上滚动的三维设计

在约束中设计

P-1 的平台利用强化学习和图神经网络来生成合成数据集、建模设计变体并模拟物理系统的行为，而这些操作只需几毫秒而不是几小时。

Archie 并非旨在取代 CAD 工具或求解器，而是被训练与之协同工作。它像初级工程师一样，为任务选择合适的工具并使用它。传统的仿真工作流可能需要数小时甚至数天的时间才能测试单个设计。Archie 使用图神经网络在毫秒内近似执行这些仿真，从而实现更快速的迭代。据 Gordić 所述，目标不仅是速度，更是模仿工程师的实际思维方式。“人类基本上进行一阶推理……误差范围极大，”他说。他补充道，现实世界的设计通常是相互竞争约束之间的协商，而非简单的优化问题。 “如果你采样距离[这些设计]过远，事物就会开始分崩离析。但也许创新也正是这样发生的。”

Gordić 说，公司的初始关注点很务实。随着数据中心消耗更多电力并产生更多热量，P-1 正在将 Archie 部署于工业冷却领域，帮助设计更高效的暖通空调系统。“这是一个具有明确物理约束和商业紧迫性的领域，”Gordić 说。

该系统已在风扇、压缩机和热交换器的组件级模型上进行训练。Archie 并非抽象地模拟气流，而是在学习如何像真正的设计工程师那样，在平衡气流效率与成本、噪音和占地面积时做出决策。

IBM 研究科学家 Johannes Jakubik 认为 Archie 的工作与 IBM 研究院的研究存在相似之处。他在接受 IBM Think 采访时表示，像 TerraMind 这样为卫星图像和遥感开发的基础模型，旨在通过生成缺失实景的合成图像来填补地球观测数据缺口。“我们开发的模型不仅能解读数据，更能对缺失信息进行推理，并模拟我们无法直接观测的事物，”他说。

他指出，TerraMind 将雷达数据转化为合成光学图像的能力，是迈向理解空间语境的多模态 AI 系统的重要一步。“这些系统不只是生成图片，”他说。“它们是在执行一种物理推断。”

Jakubik 同时强调了领域特定适配的重要性。“我们发现，让模型深入理解问题背后的物理原理，能产生更稳定可靠的预测，”他说。“仅扩大模型规模是不够的；我们必须使模型对其所处的运作环境具备认知智能。”

雄心所向：从数据中心到宇宙

冷却系统仅仅是个开始。Gordić 表示，P-1 的雄心是扩展 Archie 的能力，使其跨越从电动汽车到航空航天等日益复杂的产品领域。为此，该公司目前正在原型化一些模块，这些模块可在同一智能体框架内支持结构、热管理和电磁设计。

长远愿景是构建一个通用 AI，使其能在尚未存在的技术创造过程中进行有意义的协作。“我们并非试图打造一个取代工程师的 AI，”Gordić 说。“我们是想构建一个能帮助他们探索更多可能性的 AI。”

为了实现这一目标，P-1 必须克服该领域最著名的瓶颈之一：工程领域可用训练数据的匮乏。与自然语言数据集不同，工程数据集很少公开，且通常分散在各个专有孤岛中。Gordić 指出，即使是飞机设计这一文档最完备的领域，可访问的数据点也相对较少。

P-1 的解决方案是利用基于物理原理的采样策略生成合成数据。其理念是构建不仅涵盖现有解决方案，而且涵盖其周围“负空间”的数据集——即设计空间中通常未被充分探索或被忽视的区域。“有时最有意思的设计，恰恰是那些初看起来错误的设计，”Gordić 说。

Jakubik 对此深有共鸣。他说：“在物理科学领域运用 AI 最令人兴奋的一点，是其识别边缘案例的能力。”“这些是人类常常忽视的区域，因为它们超出了常规经验的范畴。”

他补充道，AI 能够在更短时间内测试更多设计方案，从而减少对直觉的依赖。他说：“在复杂系统中，我们常常基于简化假设做出决策。”“AI 为我们提供了一种方法，能够用真实数据和模拟结果去检验这些简化假设。”

在 IBM，研究人员还在与气候和天气模型进行协作，例如该公司与 NASA 合作开发的 Prithvi WxC。Jakubik 解释说，该模型使用基于变换器的架构来并行分析数百个变量。“它使我们能够以比传统模拟方法少得多的计算量，对极端事件的演变进行建模，”他说。

AI 是协作者，而非替代者

Jakubik 强调，AI 系统的设计旨在增强人类能力，而非取代人类。“AI 已经发展到能够增进科学与工程发现的程度，但问题的界定仍须来自领域专家，”他表示。

他认为 AI 在早期设计和假设检验阶段尤其强大。“这些阶段不确定性最高，而犯错成本最低，”他说。“相比单独工作的人类团队，AI 能提供更广泛的初始想法，并能更快地对它们进行压力测试。”

另一家致力于物理 AI 的公司是从 Flagship Pioneering 剥离出来的生物技术初创公司 Lila Sciences。Lila 正在开发由 AI 系统引导的自主实验室，这些系统能够提出假设并并行运行数千次实验。凭借 2 亿美元的资金和构建其所谓“科学超级智能”的目标，Lila 的平台最近在短短四个月内就发现了用于绿色氢气生产的新型催化剂而令科学界惊叹——这一过程先前预计需要数年时间。

Gordić、Nagel 和 Eremenko 在创建 P-1 的过程中，经历了多年的高风险研究环境。Eremenko 曾领导 DARPA 的战术技术办公室，并担任 Airbus 和 United Technologies 的首席技术官。Gordić 则在 DeepMind 和 Microsoft 工作多年，专注于机器学习与结构化推理的交叉领域。

他们看到了市场上的一个缺口：大多数通用语言模型并不适合工程领域，工程不仅需要语法和语义理解，还需要因果推断并遵循物理定律。

Gordić 说：“大语言模型非常擅长总结文档。”“但要设计火箭，你需要理解推进剂流如何与燃烧室压力相互作用。这是不同层级的推理。”

P-1 已从 Radical Ventures、Village Global 以及来自 OpenAI 和 Google 的投资者那里筹集了 2300 万美元的种子轮融资。公司正在积极招聘，并预计在年内开始推出行业试点项目。公司目前的团队成员包括来自航空航天、汽车和先进计算领域的资深人士。

这一努力最终是会重塑工程工作流，还是会在现实世界约束的复杂性下受挫，仍有待观察。

Gordić 说：“我们正处于物理 AI 能力的起步阶段。”“但如果我们做对了，这可能会成为我们未来设计一切的基础。”

