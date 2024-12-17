从聊天机器人到结账：AI 如何改变假日购物体验

有人为了在黑色星期五抢购商场里的“热门玩具”而被推挤过吗？我们也没有。
“开门大抢购的概念已经过时了，”专注于数字商务的 IBM Consulting 高级合伙人 Rich Berkman 说道。相反，假日折扣在万圣节后不久就开始出现了。而 2024 年假日零售热潮中最大的明星，可能就是 AI 驱动的购物助手。
根据 Adobe Analytics 的数据，在网络星期一，AI 驱动的聊天机器人为零售网站带来的流量比去年增长了 1950%，帮助当天的零售销售额达到 133 亿美元，较去年增长 7.3%。
新的 AI 工具，如 Amazon 的 Rufus 或 Walmart 的个性化购物助手（均于 2024 年年中推出），正在帮助购物者寻找特定商品的最佳优惠、研究产品信息并比较不同产品。
“消费者现在访问零售商的网站和移动应用程序时，期待能进行类似真人对话般的交流，”Berkman 说。“他们不再满足于一份搜索结果列表。”
IBM 商业价值研究院 (IBV) 消费行业全球研究主管 Jane Cheung 表示，那些购物助手能个性化购物体验并提供便捷灵活支付选项的零售商，有望吸引越来越多在移动中购物的消费者，例如“在机场等待时用手机浏览”的人群。
根据 Adobe Analytics 的数据，今年网络星期一 57% 的在线销售额来自移动设备，较去年增长了 13.3%。
科技公司也加入了数字假日盛宴。10 月，Google 宣布已用 AI 升级了 Google Shopping 功能，用户会获得一份 AI 生成的简报，其中列出了针对其搜索需要考虑的要点。他们还会获得一份满足其首要偏好的产品列表——无论是特定尺寸、配送速度还是销售价格——同时一项生成式 AI 功能允许用户虚拟试穿某些服装。此外，用户的 Google Shopping 主页会根据 AI 在其先前搜索中检测到的模式，提供一份个性化的商品推送。
与此同时，AI 初创公司 Perplexity 在 11 月下旬推出了一款个人购物助手，帮助人们搜索和购买商品。当用户询问特定商品时，助手会呈现一系列产品卡片，显示最相关的推荐，并提供针对其搜索量身定制的具体细节。购物者还可以拍摄所需物品的照片，Perplexity 的 AI 助手将为他们找到该商品。最后，那些注册每月 20 美元订阅服务的用户可享受免费送货，并能一键直接在 Perplexity 网站上完成结账。
Berkman 表示：没有一个新的购物助手是完美的，很多零售商正利用该假日季来发现其中的问题。但是，消费者对零售领域 AI 的需求似乎无法满足，至少目前是如此。据 IBV 称，在最近一项针对 26 个国家或地区的 20,000 名消费者的调研中，约五分之四尚未使用人工智能进行购物的消费者表示，他们希望了解人工智能如何帮助他们研究产品、寻找优惠和提出疑问。在受访者中，55% 的人群表示他们明确希望使用聊天机器人或虚拟助理。
“随着 AI 智能体变得更加成熟，它们将继续革新并个性化购物体验，”Berkman 说。
Berkman 从中看到了针对零售商的巨大机遇：此类零售商能抢先一步为消费者提供有针对性、及时可得的产品，尤其是那些能确保安全性并消除 AI 助手所提供结果中偏差的零售商。
然而他指出，AI 购物助手带给零售商的最大礼物，可能要到假日季之后才能真正显现。AI 驱动的购物助手将收集关于购物者的大量数据——无论是他们的偏好，还是遇到的主要困扰——这些数据能帮助零售商为来年打造“更迅捷、更高效、更优质”的购物体验。 届时，人工客服只需介入处理例如特别复杂的退货等情况即可。
尽管他强调数字购物助手能帮助消费者在这个假日季节省时间和金钱，但 Berkman 同时提醒，完全将您的假日购物清单外包出去并不可取。“如果我知道我的孩子对某位艺术家感兴趣，比如 Taylor Swift，我不会愿意放弃亲自为她寻找完美礼物所带来的快乐，”他说。