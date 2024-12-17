从聊天机器人到结账：AI 如何改变假日购物体验

有人为了在黑色星期五抢购商场里的“热门玩具”而被推挤过吗？我们也没有。

“开门大抢购的概念已经过时了，”专注于数字商务的 IBM Consulting 高级合伙人 Rich Berkman 说道。相反，假日折扣在万圣节后不久就开始出现了。而 2024 年假日零售热潮中最大的明星，可能就是 AI 驱动的购物助手。

根据 Adobe Analytics 的数据，在网络星期一，AI 驱动的聊天机器人为零售网站带来的流量比去年增长了 1950%，帮助当天的零售销售额达到 133 亿美元，较去年增长 7.3%。

新的 AI 工具，如 Amazon 的 Rufus 或 Walmart 的个性化购物助手（均于 2024 年年中推出），正在帮助购物者寻找特定商品的最佳优惠、研究产品信息并比较不同产品。



“消费者现在访问零售商的网站和移动应用程序时，期待能进行类似真人对话般的交流，”Berkman 说。“他们不再满足于一份搜索结果列表。”

IBM 商业价值研究院 (IBV) 消费行业全球研究主管 Jane Cheung 表示，那些购物助手能个性化购物体验并提供便捷灵活支付选项的零售商，有望吸引越来越多在移动中购物的消费者，例如“在机场等待时用手机浏览”的人群。

根据 Adobe Analytics 的数据，今年网络星期一 57% 的在线销售额来自移动设备，较去年增长了 13.3%。