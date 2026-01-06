巴黎讯——巴黎初创企业孵化器 Station F，正承载着总统 Emmanuel Macron 所宣示的国家雄心：推动创新，激励曾被忽视的企业家群体。

“企业家是法兰西的新面貌，而这一切将从你们这里开始。”这位法国总统在 Station F 开幕仪式上的名言至今为人所铭记。

Station F 坐落于第十三区一座旧火车站内，广场以影响深远的计算机科学家 Alan Turing 命名。这里孕育的首个独角兽企业是 AI 协作平台 Hugging Face，此外还培养了众多杰出创业团队。

Hugging Face 或许是当前其孵化企业中唯一达成此成就的公司，但 Station F 更广阔的生态体系正明显壮大、蓬勃发展。截至目前，Station F 已汇聚超 1000 家初创企业及 600 支投资基金，其孵化的企业自 2021 年以来年均融资额突破 10 亿欧元。

Station F 由法国科技亿万富翁、媒体巨头 Xavier Niel 于 2017 年创立，早于生成式 AI 的爆发浪潮。而今，其入驻企业中 70% 聚焦 AI 领域。Station F 传播负责人 Hafssa Maldji 在接受 IBM® Think 采访时表示：“AI 无处不在。它比 Web3 更具影响力，且不再仅是单一垂直领域。”

漫步于这座宏伟雅致的建筑内，科技巨头的标识随处可见：苹果、谷歌、AWS、微软、Meta。它们均在此设有专属空间并举办“办公时间”活动，来自加州的数据平台公司 Snowflake 亦同在此列。LVMH 与欧莱雅同样进驻——后者设有美妆科技实验室——此外还有法国多所高校，乃至印度、韩国、日本等国的代表机构。

Maldji 表示：“在这里，小创业者可与行业巨头比邻而坐，获取无限资源。这确实是少数真正以社群协作为核心的场所之一。”