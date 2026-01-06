人工智能 Emerging technology 业务运营

巴黎能否成为下一个独角兽乐园？欧洲最大孵化器 Station F 对此深信不疑。

巴黎夜色全景图片
巴黎讯——巴黎初创企业孵化器 Station F，正承载着总统 Emmanuel Macron 所宣示的国家雄心：推动创新，激励曾被忽视的企业家群体。

“企业家是法兰西的新面貌，而这一切将从你们这里开始。”这位法国总统在 Station F 开幕仪式上的名言至今为人所铭记。

Station F 坐落于十三区一座旧火车站内，广场以影响深远的计算机科学家 Alan Turing 命名。这里孕育的首个独角兽企业是 AI 协作平台 Hugging Face，此外还培养了众多杰出创业团队

Hugging Face 或许是当前其孵化企业中唯一达成此成就的公司，但 Station F 更广阔的生态体系正明显壮大、蓬勃发展。截至目前，Station F 已汇聚超 1000 家初创企业及 600 支投资基金，其孵化的企业自 2021 年以来年均融资额突破 10 亿欧元

Station F 由法国科技亿万富翁、媒体巨头 Xavier Niel 于 2017 年创立，早于生成式 AI 的爆发浪潮。而今，其入驻企业中 70% 聚焦 AI 领域。Station F 传播负责人 Hafssa Maldji 在接受  IBM® Think  采访时表示：“AI 无处不在。它比 Web3 更具影响力，且不再仅是单一垂直领域。”

漫步于这座宏伟雅致的建筑内，科技巨头的标识随处可见：苹果、谷歌、AWS、微软、Meta。它们均在此设有专属空间并举办“办公时间”活动，来自加州的数据平台公司 Snowflake 亦同在此列。LVMH 与欧莱雅同样进驻——后者设有美妆科技实验室——此外还有法国多所高校，乃至印度、韩国、日本等国的代表机构。

Maldji 表示：“在这里，小创业者可与行业巨头比邻而坐，获取无限资源。这确实是少数真正以社群协作为核心的场所之一。”

法国 AI 生态体系

法国正自豪地将自身定位为欧洲领先的 AI 中心。该国不仅孕育了估值在荷兰半导体公司 ASML 领投的 C 轮融资后飙升至 140 亿美元的 Mistral AI，还拥有由前 DeepMind 工程师创立的 H CompanyDataiku 等初创企业。AI 先驱 Yann LeCun 近期亦宣布，其新创立的“高级机器智能”项目将落地巴黎。

企业家 Julien Hébrard 与 Marvin Amuzu 在 Station F 孵化了他们的初创公司 Abstrakt News。接受 IBM Think 采访时，他们坦言本地生态在规模上仍与硅谷相去甚远。但他们认为当前企业家面临的机遇“更具体实在”。联合创始人兼首席技术官 Amuzu 指出，与美国企业竞争“显然”是挑战。“欧洲不具备同等的融资能力，在用人机制上也缺乏灵活性。”

他解释道，在法国雇佣与裁减员工要困难得多。但同时，法国悠久的劳工权益传统也带来优势：许多 Station F 创始人在孵化初创项目期间可领取失业救济金。Hébrard 表示：“我们常开玩笑说，多亏失业保障制度，首轮投资人是法国政府。”

尽管如此，Station F 仍怀有宏大抱负。Station F 表示，由于其与法国众多龙头企业紧密相连，内部事务推进速度往往远快于外部环境。

这正是法国领先科技企业 Dataiku 前工程总监 Joel Belafa 的亲身体验。2024 年 1 月，Belafa 与医疗科技前高管 Nathan Chen 坦共同创立 Biolevate——一个旨在标准化复杂科研流程的 AI 原生知识平台，初创团队仅两人。至今，Biolevate 团队已扩充至 50 余人。该公司成功赢得 Sanofi 最大标案之一，这很大程度上得益于 Station F 的支持。

Biolevate 首席执行官 Joel Belafa 指出：“这正是 Station F 创造的机遇类型。也是决定初创企业成败的关键。这里构建的生态体系，堪比加利福尼亚昔日的成功模式。此处的初创企业彼此协作而非相互竞争。”

本土科技人才的培育沃土

IBM 数据、AI 与分析战略副总裁 Bruno Aziza 是一位在美国建立职业生涯的法国侨民。在他看来，Station F 对法国留住人才可能产生重大影响。

他在接受  IBM Think 采访时表示：“需要铭记的是，法国是创新的孵化沃土，而 Station F 为所有这些企业提供了体系化支撑。”

法国拥有多所全球顶尖工程学院。但长期以来许多专业人才选择离国赴海外发展。Aziza 认为，Station F 正帮助法国留住人才。而近期 Mistral AI 的成功印证了本土 AI 产业的宏大志向。

Belafa 则相信，Biolevate 有潜力变革科研发现模式，成为法国下一批独角兽企业之一。他直言：“我们并非孤例——远非如此。未来十年且看风云变幻。”
