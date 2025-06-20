标签
我们的新思考：关于 Christopher Summerfield 的新书 These Strange New Minds

医生正在查看脑部扫描图像

These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means（《这些奇异的新思维：AI 如何学习说话及其意义》）中，牛津大学认知神经科学教授 Christopher Summerfield 引导我们深入探讨一个时常令人不安的议题——人机智能的边界正在重构。他以冷静、专业的眼光，以及格外谦逊的态度，直面一个已从科幻遐想走入现实、亟待解答的问题：如果机器有推理能力，这对人类而言意味着什么？

Summerfield 牛津大学人类信息处理实验室的负责人，非常适合承担这一任务。他的研究在认知科学、计算科学和神经科学之间架起了桥梁，这些学科正日益融合为一个错综复杂的整体。他的新书仿若从这一前沿领域寄来的信件，在那里，人们熟悉的思维架构被实时重塑，且往往全无蓝图可循。

Sumumfield 的探讨非常及时，再怎么强调都不为过。在一个 GPT-4、NorthPole 芯片以及声称能看能听能推理的多模态模型不断涌现的时代，大众的想象力已经从对 AI 的狂热追捧转向对人类存亡的深切忧虑。Summerfield 拒不迎合任一极端。相反，他提供了一些更难得的东西：坦诚地思考当下 AI 能做什么，以及最重要的，不能做什么。

对于”AI 系统是否会具有推理能力“这一争议最大的话题，他给出的结论直白得令人耳目一新。他表示，AI 可以在某些特定专业领域内进行推理。事实上，在某些任务中，AI 的表现优于大多数人类。

这并非全新的论断，但 Sumumfield 通过追溯所谓的机器推理发展脉络，从 1956 年的“逻辑理论家”(Logic Theorist) 程序（能够证明许多超出开预期的定理而令其开发者倍感意外），到如今无需明确指令即可生成代码和文章的各类模型，进一步完善了这一观点，进而提出问题：这是真正意义上的推理，还是只是更加精进的模仿？

然而，Summerfield 并不是天真无知的支持者。他敏锐地意识到 AI 底层架构的脆弱性：缺乏具身体验、事务性记忆、诡异的空洞感。AI 可能会写出一篇令人信服的关于悲伤的文章，但它不会令人感到悲伤。AI 可以预测一个有意识的生物会说什么，但它自身并不会真正思考。Summerfield 精确地运用类比来提醒我们：计算机模拟的飓风既不会带来雨，也不会带来风。同样，无论 AI 关于“有意识”的自我报告听起来多么连贯，它们仍然只是其训练数据的空洞回声。

小球在轨道上滚动的三维设计

有时，其写作呈现出一种包罗万象的历史视角。回顾 AI 作为人类知识守护者的崛起，Summerfield 评论道：

到 15 世纪，印刷机开始出现，开启了思想的大规模传播。过去三十年来，互联网让大部分人类知识都可以被检索发现，任何人只要足够有耐心，就可以逐一点击浏览海量半真半假的信息、尖酸刻薄的言论和晦涩难懂的迷因。在那个更简单、更久远的往昔世界，随着人们的阅读、聆听和观察，并通过口头、笔墨或键盘向他人传达自己的所思所想，人类的理解力不断提升。在那个更加纯粹的世界，人类是所有已知知识的唯一守护者。但难以置信的是，那个世界此刻正在走向历史。

在 Summerfield 看来，我们正在步入一个这样的未来：AI 系统不仅会管理人类的集体记忆，而且还会进行推理，生成新的洞察分析、理论和创造性输出——所有这些能力以前都是人类专属。他认为，这场技术革命不是单纯的量变，而是质变。

Summerfield 的文字简洁明快，在描述思想的复杂精妙时，有时甚至像抒情散文。他擅长将技术术语的区分（例如程序记忆与情节记忆、符号推理与统计推理）阐释得至关重要，而非学究迂腐。然而，他从未忽视其中的利害关系：我们选择如何看待 AI，不仅会影响我们的技术发展，也会影响人类作为一个物种的自我认知。

最具启发性的部分是关于 AI 如何改变科学家对思维的思考方式。Summerfield 认为，通过制造无需遵循清晰符号规则即可解决问题的机器，我们也可能需要重新思考人类推理的运作方式。几十年来，我们认为智能需要逐步推理的逻辑。但是，现代 AI 模型通过海量数据训练和模式学习取得了成功。这表明，人类的思维方式可能比我们想象的更接近 AI 的运作方式。

这是一个既令人兴奋又令人不安的观点：令人兴奋，因为它表明智能比我们曾经以为的更容易实现；令人不安，因为它暗示我们的思维可能也没有我们想象的那么特别和神秘。

然而，即使 Summerfield 有忧虑的一面，这种情绪也始终被务实的态度所中和。他认为，意识仍然难以捉摸，不仅对于 AI 如此，对于认知科学也是如此。他用学者的冷幽默提醒我们，我们连章鱼的意识都难以评估，更遑论神经网络的意识了。现在最好先把形而上学放在一边，专注于更紧迫的问题：治理、透明度、可追责性。

这是 These Strange New Minds 中另一重更为含蓄的主旨。Summerfield 敏锐地意识到，AI 不仅仅是一种哲学层面的好奇，它还是一头商业巨兽，正在飞速狂奔，几乎不踩刹车。他呼吁加强公共监督以及民主参与 AI 发展轨迹，这绝非说教。相反，它们融入全书的脉络，是每次算法能力讨论的背景音乐。

Summerfield 对未来的愿景既不是乌托邦，也不是反乌托邦。这在当下的讨论环境中更为难得：冷静、偶然、开放。他似乎在暗示，AI 不是一种外来力量，而是一面扭曲的世界之镜，它既映照出人类的聪慧，也暴露了我们的盲区。如果我们仔细审视，明智行动，或许能将这面镜像塑造为值得弘扬传承的东西。

结论：These Strange New Minds 一书中，Christopher Sumumfield 清晰、深刻且饱含人文关怀地探讨了人类和机器智能之间的边界，以及这些边界能让我们窥见人类思维的哪些方面。对于不仅想了解 AI 的发展方向，更想明白它在揭示人类的哪些特质的人而言，这本书都是必读之作。

