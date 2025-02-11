OpenAI 深度研究工具：旨在超越人类分析师的推理能力

提升 AI 科研能力的需求，引发了科技巨头之间愈演愈烈的竞争，各家企业均在竞相释放 AI 作为研究中坚力量的潜力。深度研究功能会将复杂查询拆解为多个小步骤，搜索网络资源，多次分析文档，并将信息整合为全面报告。与标准 AI 回答不同，深度研究会主动浏览在线资料，核查多个参考来源，迭代构建答案，同时通过可追溯的思维链展示推理过程。

该工具融合网页浏览、文档分析与专业功能，能够处理各类复杂任务。收到问题后，它会广泛搜索可用资源，跨多个参考来源验证信息，可处理的任务涵盖学术研究、市场分析、技术文档处理等多个场景。

OpenAI 称，深度研究在从大型文档中提取特定细节、对比不同来源信息、提供有据可查的结论等方面表现尤为突出。该系统目前仅向 Pro 用户开放，月度查询次数限制为 100 次，这也体现了其计算密集型的特点。OpenAI 表示，后续将逐步推广至其他订阅层级。

乔治城大学 McDonough School of Business 副研究教授 Timothy DeStefano 表示：“深度研究能在短短几分钟内，为知识密集型任务完成信息识别、评估、重新评估与整合，这些工作通常需要人类花费数小时才能完成。这有望显著提升用户工作效率，进而助力企业创新。”

不过他也指出，深度研究可能难以处理需要专有数据的问题，因此其效果取决于应用场景的具体数据需求。

“虽然每月 200 美元的定价对美国企业界的许多专业人士而言尚可承受，但对部分个人或企业来说可能成本过高，这可能会导致生产力差距，”他补充道。“此外，鉴于该工具的技能偏向性特征，它可能会加剧工资差距，这与上一轮数字革命中观察到的趋势相呼应。”

就在 OpenAI 扩展其深度研究计划的同时，IBM 正通过自身的 Granite 系列模型，采取另一种路径推进 AI 推理系统的发展。与此同时，Chuang Gan 及其他研究人员开发了开源 AI 框架 Satori，该框架通过自我反思能力提升推理效果。

与 OpenAI 用于训练 ChatGPT 的人类反馈强化学习 (RLHF) 类似，Satori 分两个阶段提升自身推理能力。首先，在小规模数据集上微调其分析框架。随后，利用强化学习在更大规模的数据集上优化推理过程。

“Satori 旨在增强 AI 开展科学发现与解决问题的能力,”Gan 解释道。“这不仅仅是自动化的升级，更是提升 AI 将所学知识应用于新领域的能力。”

Gan 表示，深度研究工具的问世与 Satori 的推出，凸显了业界对面向研究与商业应用的 AI 工具的关注度日益提升。在金融领域，AI 驱动型量化交易工具已能筛选海量数据集，比人类分析师更快地识别市场趋势。同样，AI 助手正在重塑法律研究流程，包括总结判例法、起草法律论据，甚至预测案件结果。

AI 驱动研究的最大市场之一是制药行业，相关企业正借助 AI 筛选新的候选药物。风险投资公司与私募股权投资者也在关注 AI 研究工具，以此简化尽职调查流程。企业无需花费数周时间分析财务报告、市场报告、财务状况及竞争格局，而是借助 AI 生成分析报告，突出核心风险与机遇。

OpenAI 进军这一领域，紧随 Microsoft 的 Copilot for Finance 与 Bloomberg 的 GPT 驱动金融助手之后，后两者均可自动化处理复杂的研究任务。与此同时，中国的 DeepSeek 采取了不同路径，推出了 DeepSeek-R1——一款专为数学、编码与语言领域深度推理打造的开源模型。与闭源竞争对手不同，DeepSeek-R1 可依据 MIT 许可证免费获取，是研究人员与企业的高性价比选择。随着 AI 驱动研究的热度攀升，这些竞争者正不断突破机器推理的边界，同时改变信息分析的模式。