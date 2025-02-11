标签
人工智能

OpenAI 深度研究工具：旨在超越人类分析师的推理能力

两名商务人士在办公室协作

OpenAI 全新深度研究工具承诺，通过融合自动化处理与复杂推理功能，将原本需要数周的数据分析工作缩短至数小时。

该工具与传统 AI 助手不同，它可通过多步骤分析与交互式提问，生成结构化报告。OpenAI 表示，该工具专为金融、科学、政策、工程等领域从事高强度知识型工作的人员打造。此次发布标志着 OpenAI 向快速增长的 AI 驱动研究解决方案市场展开战略扩张。

IBM 首席研究员 Chuang Gan 表示：“这不仅仅是自动化的升级，更是以全新方式提升 AI 的高级推理能力。” 他目前正主导另一款名为 Satori 的系统开发。“通过大规模强化学习训练 AI 模型解决复杂问题，我们能够加快突破进程。若没有这种技术，这些突破可能需要耗费更长时间。”

研究竞赛

提升 AI 科研能力的需求，引发了科技巨头之间愈演愈烈的竞争，各家企业均在竞相释放 AI 作为研究中坚力量的潜力。深度研究功能会将复杂查询拆解为多个小步骤，搜索网络资源，多次分析文档，并将信息整合为全面报告。与标准 AI 回答不同，深度研究会主动浏览在线资料，核查多个参考来源，迭代构建答案，同时通过可追溯的思维链展示推理过程。

该工具融合网页浏览、文档分析与专业功能，能够处理各类复杂任务。收到问题后，它会广泛搜索可用资源，跨多个参考来源验证信息，可处理的任务涵盖学术研究、市场分析、技术文档处理等多个场景。

OpenAI ，深度研究在从大型文档中提取特定细节、对比不同来源信息、提供有据可查的结论等方面表现尤为突出。该系统目前仅向 Pro 用户开放，月度查询次数限制为 100 次，这也体现了其计算密集型的特点。OpenAI 表示，后续将逐步推广至其他订阅层级。

乔治城大学 McDonough School of Business 副研究教授 Timothy DeStefano 表示：“深度研究能在短短几分钟内，为知识密集型任务完成信息识别、评估、重新评估与整合，这些工作通常需要人类花费数小时才能完成。这有望显著提升用户工作效率，进而助力企业创新。”

不过他也指出深度研究可能难以处理需要专有数据的问题，因此其效果取决于应用场景的具体数据需求。

“虽然每月 200 美元的定价对美国企业界的许多专业人士而言尚可承受，但对部分个人或企业来说可能成本过高，这可能会导致生产力差距，”他补充道。“此外，鉴于该工具的技能偏向性特征，它可能会加剧工资差距，这与上一轮数字革命中观察到的趋势相呼应。”

就在 OpenAI 扩展其深度研究计划的同时，IBM 正通过自身的 Granite 系列模型，采取另一种路径推进 AI 推理系统的发展。与此同时，Chuang Gan 及其他研究人员开发了开源 AI 框架 Satori，该框架通过自我反思能力提升推理效果。

与 OpenAI 用于训练 ChatGPT 的人类反馈强化学习 (RLHF) 类似，Satori 分两个阶段提升自身推理能力。首先，在小规模数据集上微调其分析框架。随后，利用强化学习在更大规模的数据集上优化推理过程。

“Satori 旨在增强 AI 开展科学发现与解决问题的能力,”Gan 解释道。“这不仅仅是自动化的升级，更是提升 AI 将所学知识应用于新领域的能力。”

Gan 表示，深度研究工具的问世与 Satori 的推出，凸显了业界对面向研究与商业应用的 AI 工具的关注度日益提升。在金融领域，AI 驱动型量化交易工具已能筛选海量数据集，比人类分析师更快地识别市场趋势。同样，AI 助手正在重塑法律研究流程，包括总结判例法、起草法律论据，甚至预测案件结果。

AI 驱动研究的最大市场之一是制药行业，相关企业正借助 AI 筛选新的候选药物。风险投资公司与私募股权投资者也在关注 AI 研究工具，以此简化尽职调查流程。企业无需花费数周时间分析财务报告、市场报告、财务状况及竞争格局，而是借助 AI 生成分析报告，突出核心风险与机遇。

OpenAI 进军这一领域，紧随 Microsoft 的 Copilot for FinanceBloomberg 的 GPT 驱动金融助手之后，后两者均可自动化处理复杂的研究任务。与此同时，中国的 DeepSeek 采取了不同路径，推出了 DeepSeek-R1——一款专为数学、编码与语言领域深度推理打造的开源模型。与闭源竞争对手不同，DeepSeek-R1 可依据 MIT 许可证免费获取，是研究人员与企业的高性价比选择。随着 AI 驱动研究的热度攀升，这些竞争者正不断突破机器推理的边界，同时改变信息分析的模式。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

AI 回音室效应？

一些专家警告，这类强大的自动化工具可能会带来意想不到的后果。IBM 高级研究科学家 Marina Danilevsky 在 IBM《Mixture of Experts》播客最新一期中表示：“稍有不慎，AI 就会变成‘科研鹦鹉’——只会重复已有内容，而非开展更深入的研究。”

AI 生成研究内容的可靠性是另一大需要考量的问题。IBM 高级研究科学家兼大师发明家 Nathalie Baracaldo Angel 强调，必须谨慎审核内容。“明确数据来源至关重要，” 她表示，“如果我们不将研究成果与特定系统关联，就可能放大主流观点，同时忽略那些能催生真正创新的异常信息。”

内容创作模式也可能因这类工具而发生转变。就像过去网站会针对搜索引擎做优化一样，研究人员及其他从业者可能会开始为适配 AI 摘要功能而调整自己的内容。“过去，SEO 是针对搜索引擎的优化，”Danilevsky 表示。“而现在，优化会转向针对智能体的 SEO。如果我的文档更可能被 OpenAI 的研究工具总结，我会更倾向于为适配 AI 读取而调整内容，而非针对人类读者定制。”

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

IBM 杰出工程师 Chris Hay 指出了这对知识创造的更广泛影响。他表示：“如果人们过度依赖 AI 生成的研究内容，可能会出现‘泡沫效应’——只有最常被引用的信息源会被反复强化。那些有价值但异常的洞察分析则可能被忽略。”

尽管深度研究工具、Satori 等 AI 驱动研究工具的前景可观，但专家提醒，仅靠自动化远远不够。虽然 AI 能处理海量数据、提炼洞见并优化自身推理，但人的参与依然至关重要，尤其是在探索新研究前沿、确保新颖洞见不被遗漏时。

Baracaldo Angel 表示：“要获取真正新颖的信息，确实需要人类参与其中。许多将成为组织前沿的项目，仍会需要人类参与并展开协作——我认为这正是其中的妙处所在。”

资源

实现投资回报率：您企业中的 AI 智能体

与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
从推行 AI 项目到实现盈利：agentic AI 如何维持财务回报

了解组织如何从分散的 AI 试点，转向在核心业务中利用 AI 推动转型。

提升你的 AI 专业知识

立即购买单用户或多用户订阅，即可访问我们完整的包含 100 多个在线课程的目录，以低廉的价格扩展您的技能。
深入了解 IBM Granite

IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
IBM AI Academy

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
2025 年 CEO 指南：加速业务增长的 5 大思维转变

激活这五种思维跃迁，以消除不确定性，推动业务重塑，并利用智能体式 AI 促进增长。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
相关解决方案
IBM® watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
人工智能 (AI) 咨询服务

IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

 深入了解人工智能服务
采取后续步骤

一站式访问跨越 AI 开发生命周期的功能。利用用户友好型界面、工作流并访问行业标准 API 和 SDK，生成功能强大的 AI 解决方案。

 深入了解 watsonx.ai 预约实时演示