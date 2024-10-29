IBM 研究院开源生物医学基础模型

IBM 研究院开源了两个生物医学基础模型，为科学界提供了强大的药物研发工具。

这些模型包含多种不同的模态（包括序列、图表和图像），并涵盖多个领域（包括靶点、小分子和生物制剂），使其在开放领域相较于其他模型更具优势。

“现有模型的主要挑战和差距是如何聚合来自多种模式的信息，并在多个领域间建立联系，”IBM 研究院药物研发 AI 总监 Michal Rosen-Zvi 表示，“我们正在通过开源模型及其背后的方法来弥补这些差距。”生成式 AI 可以精简通常漫长且成本高昂的传统药物研发流程。典型研发过程包含四个关键阶段：识别与疾病相关的靶点蛋白；确认与该靶点相互作用能够预防症状或治愈疾病；发现可与靶点相互作用的小分子或生物疗法；以及优化候选疗法。

IBM 院士兼医疗保健和生命科学研究总监 Jianying Hu 表示：“最终，我们相信我们的模型有潜力以更快的速度和更大的规模推动科学发现。”

研究人员表示，决定开源这两个模型也源于一种信念，即安全、负责任的 AI 基础模型需要在开放环境中开发。为此，IBM 研究院已开始与波士顿大学、Red Hat 和 Cleveland Clinic 合作，成立了一个新的 AI Alliance 工作组，由其专门负责药物研发中的开源 AI 应用。该工作组将于 2024 年 10 月 30 日在波士顿大学启动。“开源将使社区能够汇聚最优秀、最聪明的人才，通过弥补当前药物发现计算方法的空白，共同应对最具挑战性的问题，”Rosen-Zvi 说。