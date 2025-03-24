AI 智能体是由大型语言模型 (LLM) 驱动的自主系统，能够执行操作、调用工具并与软件交互，已不再仅仅用于回答问题。它们开始更像数字同事一样工作。
英伟达近期推出了 AI-Q 与AgentIQ，这是一套新的开源蓝图和工具包，旨在帮助企业同时部署多个智能体，解决复杂问题。这些工具旨在使智能体能够在不同软件平台之间进行推理、规划和协同工作。此举标志着英伟达更深入地涉足智能体领域，与早已通过其 IBM watsonx Orchestrate 平台为企业开发智能体系统的 IBM 并肩同行。
IBM watsonx Orchestrate 允许预构建的智能体接入超过 1,500 种企业工具，无需编码或重大软件改造即可简化跨部门任务。因此，它是企业 AI 领域更广泛趋势的一部分，该趋势强调能够处理现实世界操作的可扩展、集成化系统。
IBM watsonx.ai 产品管理高级总监 Maryam Ashoori 在接受 IBM Think 采访时表示：“这是一个将自动化带入企业每个角落的窗口。你可以将 LLM 和生成式 AI 连接到所有现有工作流程中。”
这些发展的核心是一个被称为多智能体协同的概念——一种借鉴软件工程和人类协作原理的方法。与早期设计用于完成单一任务的 AI 助手不同，协同系统能协调多个智能体，每个智能体负责一项特定功能。一个智能体可能负责检索数据，另一个可能负责分析数据，而第三个则可能负责总结并传递发现。
Ashoori 将智能体系统描述为连接 LLM 与现有企业工作流程的一种方式，其中任务的每个部分都可以由专门的智能体处理。“由于 AI 技能缺口和当今技术堆栈的复杂性，企业正在寻找即用型解决方案。这正是这些智能体所提供的，”Ahoori 说。“你可以使用预构建的智能体与 API 对话、连接 SAP 或 Workday，并将任务串联起来以完成工作。你不需要成为开发人员——只需根据需求进行拖放和配置即可。”
多智能体系统在架构、可靠性和可观测性方面带来了新的挑战。这时，像英伟达的 AI-Q 和 IBM watsonx Orchestrate 这样的基础设施就派上了用场。两者都旨在为企业提供一个无需从零开始即可扩展并能适应不断变化的业务需求的框架。
IBM 已在多个行业引入了协同 AI 智能体。Avid Solutions 表示，使用类似系统后项目错误率降低了 10%。金融服务公司 Dun & Bradstreet 则利用 AI 智能体将采购任务时间缩短了多达 20%。
在某些情况下，这些智能体被用于自动化后台职能，例如处理发票或分派内部请求。在其他场景中，它们被应用于一线运营，例如处理客服交互或扫描文件以符合监管要求。
然而，该技术尚未实现完全自主。人工监督仍然是一个关键要素，尤其是在敏感或受监管的环境中。“迄今为止，我从未见过任何一个代理系统的实施能够在对数据集执行正确操作时完全不需要人工介入，”Ashoori 表示。“潜在不良后果的影响规模可能非常巨大。”
这种担忧促使企业构建“人在回路”系统，即 AI 智能体提出操作建议，但在执行前需要人工批准。这种结构有助于降低风险，同时提升用户信任——这也是 Ashoori 深入研究过的领域。
通过 AI-Q 和 AgentIQ，英伟达提供了一种更侧重于开发人员的替代方案，旨在帮助企业设计能够适应多种运营需求的多智能体系统。AI-Q 是一个参考架构，融合了英伟达的加速计算能力与存储合作伙伴关系，以及 NeMo Retriever、NIM 微服务和 Llama Nemotron 推理模型等软件工具。AgentIQ 作为开源工具在 GitHub 上发布，为 AI 智能体提供可观测性和性能调优功能。它还支持性能分析与可追溯性——这些功能正日益受到寻求自动化决策透明化的企业的青睐。
英伟达表示，AgentIQ 可与多种平台和框架集成，包括 Salesforce 的 Agentforce、Atlassian 的 Rovo、Microsoft 的 Azure AI Agent Service 和 ServiceNow。它还能与 LangGraph、CrewAI 和 Letta 协同工作，使开发人员能在其首选的环境中进行开发。
信任仍是企业环境中采用 AI 最重大的障碍之一。几年前，Ashoori 与人合著了一篇题为《我们信任 AI 吗？》的论文，探讨了影响人类信任 AI 决策能力的因素。
“你可能能接受 AI 推荐晚餐点餐地点，”Ashoori 说。“但当涉及招聘决策、法律审查或财务风险评估时，人们希望了解决策是如何做出的——并且要有能力改变它。”
AgentIQ 通过允许 IT 和合规团队实时监控智能体活动、审计决策并微调性能来解决这一问题。对于金融服务和医疗保健等许多行业而言，这种程度的控制是不可或缺的。
尽管智能体系统正被日益广泛地采用，技术挑战仍然存在。Ashoori 指出，推理和规划是当今 LLM 仍不及人类的领域。“如果让我指出一个仍需实现的突破，那将是围绕推理和决策的，”她说，“当今的 LLM 并非决策者。它们可以执行和检索，但其规划和逻辑能力仍然有限。”
AI 智能体已在各行业部署，用于自动执行关键任务并提升运营效率。Visa 是已在使用 AgentIQ 自动化关键流程的几家公司之一。该公司已将英伟达的性能分析工具应用于钓鱼电子邮件分析，使其能够快速识别并缓解威胁，同时减少人工审查。
在这些场景中，目标并非取代员工，而是扩展他们的能力，Ashoori 表示。“价值不在于减员，”她说。“而在于让人们专注于那些重要的决策，其余工作则由智能体来处理。”
尽管 IBM 和英伟达在方法上有所不同——一个专注于用户友好的企业集成，另一个则专注于开放的开发人员工具——但他们都押注于一个未来：由 AI 智能体网络处理日益复杂的任务。
Ashoori 指出，企业在实施 AI 的方式上差异很大，并表示在设计适应现有工作流程的智能体系统时，灵活性至关重要。
Ashoori 表示，要将 AI 扩展到孤立用例之外，许多公司正转向多智能体协同，无论是通过低代码平台还是定制系统。然而，企业 AI 期盼已久的转型，可能更少依赖于单一模型的性能，而更多取决于智能体团队及其人类协作者的合作效果。
随着技术成熟，观察人士表示，重点将从能力转向协调：确保正确的智能体在正确的监督下，于正确的时间执行正确的任务。
“这仍处于早期阶段，”Ashoori 说。“但我们开始看到智能体系统如何能帮助企业更智慧地工作，而不仅仅是更快。”
