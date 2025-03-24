AI 智能体是由大型语言模型 (LLM) 驱动的自主系统，能够执行操作、调用工具并与软件交互，已不再仅仅用于回答问题。它们开始更像数字同事一样工作。

英伟达近期推出了 AI-Q 与AgentIQ，这是一套新的开源蓝图和工具包，旨在帮助企业同时部署多个智能体，解决复杂问题。这些工具旨在使智能体能够在不同软件平台之间进行推理、规划和协同工作。此举标志着英伟达更深入地涉足智能体领域，与早已通过其 IBM watsonx Orchestrate 平台为企业开发智能体系统的 IBM 并肩同行。

IBM watsonx Orchestrate 允许预构建的智能体接入超过 1,500 种企业工具，无需编码或重大软件改造即可简化跨部门任务。因此，它是企业 AI 领域更广泛趋势的一部分，该趋势强调能够处理现实世界操作的可扩展、集成化系统。

IBM watsonx.ai 产品管理高级总监 Maryam Ashoori 在接受 IBM Think 采访时表示：“这是一个将自动化带入企业每个角落的窗口。你可以将 LLM 和生成式 AI 连接到所有现有工作流程中。”