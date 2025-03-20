标签
英伟达 GTC 大会揭示了企业级 AI 的未来走向

英伟达的 GPU 技术大会 (GTC) 每年都是备受瞩目的科技盛会之一。今年的这场盛会（媒体常称之为“AI 界的超级碗”）也不例外：在英伟达 CEO 黄仁勋两小时的开幕主题演讲拉开序幕的这一周里，这家芯片巨头揭示了未来数月值得关注的各项关键创新。

从开源基础模型到与微软、通用汽车和 IBM 的合作，所有迹象都指向一个共同的主题：英伟达已不再仅仅是一家芯片制造商。“它正从一家硬件公司，转型为一家同时致力于生成式 AI 软件的公司，”IBM 杰出工程师 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时表示。“英伟达正在进入一些领域，而这些领域的传统参与者此前并未视其为竞争对手。”

据黄仁勋所言，随着推理和智能体 AI 的发展推动 AI 计算需求，AI 产业正处在  1 万亿美元的计算转折点 上。

以下是  IBM 专家表示将在未来数月密切关注的一些进展。

NVIDIA GR00T N1、GR00T Blueprint 与 Newton

在黄仁勋的主题演讲中，两款机器人成为了全场焦点：一款是可爱的机器人，另一款是略显逼真、等身大小的人形机器人。然而，根据  IBM 首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 和  IBM  大师发明家 Nathalie Baracaldo 在近期一期《混合专家模型》节目中的观点，真正的亮点在于驱动这些机器人的创新技术。

这些创新中首要包括：GR00T N1—— 首个专为机器人设计的开源基础模型，以及 Isaac GR00T Blueprint——一个能显著简化在将机器人投放于真实环境前、为其生成用于训练的合成运动数据的框架。

尽管围绕机器人的炒作已不新鲜，但将这些新技术开源有潜力“普及机器人 AI”，El Maghraoui 表示——这将极大地加速 人形机器人的发展。

机器人创新长期受限于模拟所需数据的缺乏。但 Isaac GR00T Blueprint “使我们能够基本上创建一个庞大的环境来测试这些机器人，并使整个开发周期更快、更安全，”Baracaldo 说。

接下来是英伟达用于创建机器人实时模拟的第三个新 AI 工具：与 Google DeepMind 和 Disney Research 合作开发的 Newton 物理引擎。“通过聚拢合适的合作伙伴，英伟达正在使其他人很难追赶，”El Maghraoui 说。

最后，再加上世界上最小的 AI 计算机——英伟达在 GTC 上首次亮相的新产品 DGX Spark，现在数据科学家和爱好者都可以在家里使用 GR00T N1 和 Isaac GR00T Blueprint“来微调并部署这些机器人，”El Maghraoui 表示。

Llama Nemotron

这家芯片巨头还推出了一个新的推理模型系列，旨在为商业领域的智能体 AI 提供强大基础。基于 Llama 模型构建的 Llama Nemotron 模型具备推理能力，使得能够创建满足企业需求的先进 AI 智能体。这些模型提供不同规格，并可为各种商业应用程序进行优化。

“英伟达的开源推理模型、软件和工具，为全球的开发人员和企业提供了构建加速智能体 AI 劳动力的基石，”黄仁勋表示。

“这些推理模型，连同基础设施堆栈，将在未来几周或几个月内引发广泛关注，因为智能体 AI 将是 2025 年所有人的焦点所在，”Sawarkar 在接受 Think 采访时表示。

随着 DeepSeek 今年早些时候凭借其承诺提供廉价、开源的推理模型而引起轰动，英伟达正在加倍投入自身相关研发。据该公司称，其模型在标准推理和智能体基准测试中名列前茅。为了进一步巩固其在榜单上的领先地位，英伟达已与微软、埃森哲、Box 和 SAP 等主要科技公司合作，将这些模型集成到实际应用中。

英伟达 AI 数据平台与 IBM 内容感知型 Storage Scale

AI 存储技术或许并不炫目，但在加速数据处理和 AI 模型方面扮演着日益关键的角色。IBM Storage Scale 是一种软件驱动的存储解决方案，使企业能够更好地管理跨云、数据中心乃至边缘等分布式存储环境中的非结构化数据。

“如此多的企业数据是非结构化的——锁在电子邮件、PDF、演示文稿、音视频文件及其他不透明格式中——（并且）难以解读，”IBM 存储副总裁兼首席技术官 Vincent Hsu 表示。

“管理数据的指数级增长一直是个持续的挑战，而如今仅有 1% 的企业数据被用于 LLM，”IBM 基础设施高级副总裁 Ric Lewis 在接受 Think 采访时表示。“内容感知型存储有助于以仍受控制且受保护免遭复制的方式，将更多企业数据提供给现有 AI 模型。这有助于使模型对组织更具意义，并解锁能够使其脱颖而出的新数据洞察。这些新功能基于 IBM 研究院和英伟达双方完成的研究工作。

Hsu 看到了内容感知存储的诸多应用场景，例如帮助确保 AI 助手拥有最新的上下文信息，这有助于提高准确性并应对幻觉问题。最终，通过将 IBM 的内容感知型 Storage Scale 与英伟达全新的企业级 AI 基础设施  AI 数据平台 相结合，企业能够从其非结构化企业数据中提取更多价值，这仅是繁忙一周内宣布的数个 英伟达-IBM  合作伙伴关系案例之一。
