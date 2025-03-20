英伟达 GTC 大会揭示了企业级 AI 的未来走向

英伟达的 GPU 技术大会 (GTC) 每年都是备受瞩目的科技盛会之一。今年的这场盛会（媒体常称之为“AI 界的超级碗”）也不例外：在英伟达 CEO 黄仁勋两小时的开幕主题演讲拉开序幕的这一周里，这家芯片巨头揭示了未来数月值得关注的各项关键创新。

从开源基础模型到与微软、通用汽车和 IBM 的合作，所有迹象都指向一个共同的主题：英伟达已不再仅仅是一家芯片制造商。“它正从一家硬件公司，转型为一家同时致力于生成式 AI 软件的公司，”IBM 杰出工程师 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时表示。“英伟达正在进入一些领域，而这些领域的传统参与者此前并未视其为竞争对手。”

据黄仁勋所言，随着推理和智能体 AI 的发展推动 AI 计算需求，AI 产业正处在 1 万亿美元的计算转折点 上。

以下是 IBM 专家表示将在未来数月密切关注的一些进展。