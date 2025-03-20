英伟达 GTC 大会揭示了企业级 AI 的未来走向

英伟达的 GPU 技术大会 (GTC) 每年都是备受瞩目的科技盛会之一。今年的这场盛会（媒体常称之为“AI 界的超级碗”）也不例外：在英伟达 CEO 黄仁勋两小时的开幕主题演讲拉开序幕的这一周里，这家芯片巨头揭示了未来数月值得关注的各项关键创新。
从开源基础模型到与微软、通用汽车和 IBM 的合作，所有迹象都指向一个共同的主题：英伟达已不再仅仅是一家芯片制造商。“它正从一家硬件公司，转型为一家同时致力于生成式 AI 软件的公司，”IBM 杰出工程师 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时表示。“英伟达正在进入一些领域，而这些领域的传统参与者此前并未视其为竞争对手。”
据黄仁勋所言，随着推理和智能体 AI 的发展推动 AI 计算需求，AI 产业正处在 1 万亿美元的计算转折点 上。
以下是 IBM 专家表示将在未来数月密切关注的一些进展。
在黄仁勋的主题演讲中，两款机器人成为了全场焦点：一款是可爱的机器人，另一款是略显逼真、等身大小的人形机器人。然而，根据 IBM 首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 和 IBM 大师发明家 Nathalie Baracaldo 在近期一期《混合专家模型》节目中的观点，真正的亮点在于驱动这些机器人的创新技术。
这些创新中首要包括：GR00T N1—— 首个专为机器人设计的开源基础模型，以及 Isaac GR00T Blueprint——一个能显著简化在将机器人投放于真实环境前、为其生成用于训练的合成运动数据的框架。
尽管围绕机器人的炒作已不新鲜，但将这些新技术开源有潜力“普及机器人 AI”，El Maghraoui 表示——这将极大地加速 人形机器人的发展。
机器人创新长期受限于模拟所需数据的缺乏。但 Isaac GR00T Blueprint “使我们能够基本上创建一个庞大的环境来测试这些机器人，并使整个开发周期更快、更安全，”Baracaldo 说。
接下来是英伟达用于创建机器人实时模拟的第三个新 AI 工具：与 Google DeepMind 和 Disney Research 合作开发的 Newton 物理引擎。“通过聚拢合适的合作伙伴，英伟达正在使其他人很难追赶，”El Maghraoui 说。
最后，再加上世界上最小的 AI 计算机——英伟达在 GTC 上首次亮相的新产品 DGX Spark，现在数据科学家和爱好者都可以在家里使用 GR00T N1 和 Isaac GR00T Blueprint“来微调并部署这些机器人，”El Maghraoui 表示。
这家芯片巨头还推出了一个新的推理模型系列，旨在为商业领域的智能体 AI 提供强大基础。基于 Llama 模型构建的 Llama Nemotron 模型具备推理能力，使得能够创建满足企业需求的先进 AI 智能体。这些模型提供不同规格，并可为各种商业应用程序进行优化。
“英伟达的开源推理模型、软件和工具，为全球的开发人员和企业提供了构建加速智能体 AI 劳动力的基石，”黄仁勋表示。
“这些推理模型，连同基础设施堆栈，将在未来几周或几个月内引发广泛关注，因为智能体 AI 将是 2025 年所有人的焦点所在，”Sawarkar 在接受 Think 采访时表示。
随着 DeepSeek 今年早些时候凭借其承诺提供廉价、开源的推理模型而引起轰动，英伟达正在加倍投入自身相关研发。据该公司称，其模型在标准推理和智能体基准测试中名列前茅。为了进一步巩固其在榜单上的领先地位，英伟达已与微软、埃森哲、Box 和 SAP 等主要科技公司合作，将这些模型集成到实际应用中。
AI 存储技术或许并不炫目，但在加速数据处理和 AI 模型方面扮演着日益关键的角色。IBM Storage Scale 是一种软件驱动的存储解决方案，使企业能够更好地管理跨云、数据中心乃至边缘等分布式存储环境中的非结构化数据。
“如此多的企业数据是非结构化的——锁在电子邮件、PDF、演示文稿、音视频文件及其他不透明格式中——（并且）难以解读，”IBM 存储副总裁兼首席技术官 Vincent Hsu 表示。
“管理数据的指数级增长一直是个持续的挑战，而如今仅有 1% 的企业数据被用于 LLM，”IBM 基础设施高级副总裁 Ric Lewis 在接受 Think 采访时表示。“内容感知型存储有助于以仍受控制且受保护免遭复制的方式，将更多企业数据提供给现有 AI 模型。这有助于使模型对组织更具意义，并解锁能够使其脱颖而出的新数据洞察。这些新功能基于 IBM 研究院和英伟达双方完成的研究工作。
Hsu 看到了内容感知存储的诸多应用场景，例如帮助确保 AI 助手拥有最新的上下文信息，这有助于提高准确性并应对幻觉问题。最终，通过将 IBM 的内容感知型 Storage Scale 与英伟达全新的企业级 AI 基础设施 AI 数据平台 相结合，企业能够从其非结构化企业数据中提取更多价值，这仅是繁忙一周内宣布的数个 英伟达-IBM 合作伙伴关系案例之一。
