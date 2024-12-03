AI 时代的新闻聚合器

在生成式 AI 革命进入两年之际，许多新闻机构正在尝试应用人工智能，以期重新定义新闻体验的可能形态。
Sara Beykpour 认为 AI 能够实现更强的个性化和互动性。因此，这位企业家——也是 Twitter 和 Vine 的前员工——最近与联合创始人 Marcel Molina 共同推出了新闻应用 Particle。
“我们是一个新闻聚合器，包含报道同一事件的不同新闻源的链接，”Beykpour 说道，“我们不会对每篇文章进行总结。”
Particle 聚焦于新闻事件而非单篇文章，为用户提供单一主题的多元视角。“Particle 所做的是读取全球各地的新闻。它为您总结一个事件。因此它真正基于事件而非单篇文章，并为您带来关于该事件的多重视角，” 她补充道。
该应用程序有两个选项卡：一个让您自定义信息流以关注您关心的新闻，另一个则展示大家都在谈论的事件。
不过，Beykpour 表示，该应用程序会谨慎避免让用户陷入信息茧房；以对于政治类事件为例，其来源是多样化的。
“如果您希望主要内容只关注娱乐内容，这是您的选择。真正重要且我们留意的是，对于具有政治元素的事件，我们确保信息来源多样化，以便您始终获得广泛的视角，”她解释道。
当然，个性化对于新闻聚合器来说并非新鲜事。Apple News 混合了人工编辑与算法推荐。由 Instagram 创始人创建的 Artifact 旨在为年轻受众定制新闻体验，虽然其已于今年早些时候关闭，但其 AI 个性化技术已被整合进雅虎新闻应用。
“我们喜欢所有这些应用，”Beykpour 表示，“我们的重点是打造一款让用户毫不费力地跟进新闻的应用。其中一部分是尽可能简单地展示一个事件的政治光谱。但这只是更大图景中的一块拼图，其中还包括其他关键功能，如聚焦事件、个性化、摘要、提问以及 Particle 提供的其他所有内容。”
IBM 付费媒体与营销自动化全球副总裁 Robyn McRae 强调了展示不同视角的价值，例如新闻通讯 The Flip Side：“我发现当一个[事件]同时分享一个主题或问题的双方观点时，会很有帮助，”她说。
近几个月来，AI 已成为新闻机构的主要焦点，许多出版商在其编辑运营中引入了专注于 AI 的职位或团队（例如《纽约时报》或 Hearst ）。与此同时，OpenAI 已与美国及全球的主要出版商达成合作伙伴关系——包括 Condé Nast、Axel Springer、Le Monde 和 The Atlantic——在 OpenA I 的产品中提供新闻内容。
随着 AI 驱动的新闻不断发展，搜索体验也注定将发生变化。Perplexity 等公司正在尝试将新闻整合到其 AI 搜索引擎中，以便用户可以从可信来源获取最新新闻。这一理念在该公司近期推出的选举信息中心得以实现，该中心是与美联社及非营利组织 Democracy Works 合作创建的。去年夏天，该公司还启动了与出版商的合作伙伴计划，在其内容被引用时共享收入，并向他们开放其 API 访问权限。
IBM 杰出工程师 Chris Hay 表示，尽管 AI 驱动的搜索日益普及，但该领域的许多可能性仍未被挖掘。
“新闻将需要个性化的用户界面体验，”他说，“如果我想到我感兴趣的 20 条新闻列表，我希望以一种视觉化、美观的方式来呈现……我不想要大段文字；我希望快速浏览。这就是挑战所在：如何在 AI 驱动的搜索体验中解决可浏览性问题。这将是颠覆搜索的关键。”
