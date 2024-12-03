AI 时代的新闻聚合器

在生成式 AI 革命进入两年之际，许多新闻机构正在尝试应用人工智能，以期重新定义新闻体验的可能形态。

Sara Beykpour 认为 AI 能够实现更强的个性化和互动性。因此，这位企业家——也是 Twitter 和 Vine 的前员工——最近与联合创始人 Marcel Molina 共同推出了新闻应用 Particle。

“我们是一个新闻聚合器，包含报道同一事件的不同新闻源的链接，”Beykpour 说道，“我们不会对每篇文章进行总结。”

Particle 聚焦于新闻事件而非单篇文章，为用户提供单一主题的多元视角。“Particle 所做的是读取全球各地的新闻。它为您总结一个事件。因此它真正基于事件而非单篇文章，并为您带来关于该事件的多重视角，” 她补充道。

该应用程序有两个选项卡：一个让您自定义信息流以关注您关心的新闻，另一个则展示大家都在谈论的事件。

不过，Beykpour 表示，该应用程序会谨慎避免让用户陷入信息茧房；以对于政治类事件为例，其来源是多样化的。

“如果您希望主要内容只关注娱乐内容，这是您的选择。真正重要且我们留意的是，对于具有政治元素的事件，我们确保信息来源多样化，以便您始终获得广泛的视角，”她解释道。