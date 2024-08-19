2024 年 4 月 8 日前后，一起 National Public Data 的数据泄露事件导致 29 亿人的数据被发布至暗网。然而，许多受害者仍未察觉自己的信息已遭泄露，因为他们尚未收到该机构的通知或声明。

最近，一名受害者收到身份盗用保护服务提供商的通知，得知自己的数据遭泄露后，提起了集体诉讼。对于那些数据被悄悄在暗网上售卖的人而言，这意味着什么？