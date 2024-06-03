《国家网络安全战略实施计划》第二版已发布

新增了旨在推动医疗保健、供水及污水处理服务等多个领域加强网络安全实践的举措。

在医疗保健领域，白宫将与美国国家标准与技术研究院 (NIST) 合作，制定一项覆盖美国卫生与公众服务部 (HHS) 的整体战略，以强化该领域的责任落实。

在供水及污水处理服务领域，美国农业部将与美国环境保护局 (EPA) 合作，推动网络安全技术援助、教育与培训。