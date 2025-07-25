为电影 AI 重写脚本与数据

过去几个月间，多家主要厂商已进军文本到视频领域。2024 年 12 月，OpenAI 发布了其首个能够根据文本生成短视频片段的模型 Sora。2025 年 5 月，Google Gemini 推出了专注于视频质量与连贯性的 Veo 3。该领域正在快速发展，但 Moonvalley 的创始人认为市面上多数方案忽略了一个关键考量：艺术家对 AI 的真实感受。
“我们从第一天起就秉持着打造生产级模型的视角，”Moonvalley 联合创始人兼首席执行官 Naeem Talukdar 在接受 IBM Think 采访时表示“真正的电影制作者和创作者需要且愿意使用什么样的模型？”Moonvalley 已招募来自 DeepMind 和谷歌的研究人员，同时也是由电影高管 Bryn Mooser 创立的 AI 电影工作室 Asteria 的合作伙伴。
自文本到视频生成模型的研究兴起以来，AI 行业许多从业者便预期电影与电视制作将迎来新革命。导演 James Cameron 近一年前加入了 Stability AI 董事会，奥斯卡奖得主 Darren Aronofsky 近期也宣布与 Google DeepMind 建立合作。值得一提的是，据美国电影艺术与科学学院表示，使用 AI 制作的电影将具备角逐奥斯卡奖的资格。此外，网飞 (Netflix) 刚刚发布了其首部运用生成式 AI 的剧集。
AI 在好莱坞一直是个敏感议题，尤其在编剧罢工期间。许多艺术家公开表达了对自身声音或形象在未经同意下被复制的担忧。
但据 Talukdar 所言，多数制片人尚未迈出采用 AI 的步伐。这并非因为技术能力的限制，而是出于对版权的顾虑。“我们在工作室层面发现，出于法律和伦理的双重原因，没人愿意接触这些模型，因为它们所使用的训练数据存在问题，”他说道。
“无论各类诉讼如何展开、司法先例如何确立，无可争议的是存在这样一种担忧：如果你使用的模型经过了数千万小时影像数据的训练，你可能会无意中泄露或生成受版权保护的影像内容，”Talukdar 补充道。“这对严肃的电影制作人和正规公司而言是完全不可接受的。”
打造一款既能赋能艺术家又能缓解这种担忧的工具，正是 Moonvalley 于七月发布的基础模型 Marey 背后的理念。该公司表示，该模型基于经授权的内容进行训练，并以为创作者提供更高可控性而自豪。
“我们将 [客户] 广泛视为专业人士。我们并不聚焦消费端或 TikTok 视频，”Mooser 在接受 IBM Think 采访时表示。“严肃的创作者和电影制作人需要对其创作内容拥有超越文字输入的控制权。”
构建这一模型面临两大挑战——首先是数据获取问题，该公司通过逐一联系电影制作人和 YouTube 创作者才解决了这一难题。
“除了少数素材库公司外，授权数据（尤其是用于训练的视频数据）的市场规模并不大，”Talukdar 指出。“仅寻找数据、与创作者谈判、拟定协议，以及作为初创企业获取资源，就涉及巨大的运营工作。”
另一项挑战来自技术层面：数据量。“我们估计，训练模型所使用的数据量可能比最接近的可比模型少五倍，”Talukdar 说。“我们认为，若数据量少五倍，就需要将架构优化五倍。这是我们迄今所有工作的核心部分，”他谈及自己组建的研究团队时说。“我们确实组建了该领域人才密度最高的研究团队。”
今年初夏的发布获得了媒体的广泛报道，Moonvalley 此后也宣布了新一轮融资，并公布了与一线明星的合作项目，包括演员兼导演 Natasha Lyonne（与 Mooser 共同创立 Asteria）以及虚拟现实先驱、硅谷资深计算机科学家 Jaron Lanier。
“你们尚未见识到这项技术在杰出电影制作人手中能达到的高度，”Mooser 说。 “而这正是未来六个月到一年内将要呈现的景象。”他暗示好莱坞即将迎来又一个《玩具总动员》时刻——届时创意与技术的协同效应将变得无可争议，既能惊艳评论界，又能收获巨额票房。
“这正是 AI 即将带来的变革，但这更将是一个商业故事而非创意故事。未来会出现这样的电影——制作预算堪比《Flow》，创作团队规模亦如《Flow》般精简，但其票房表现却能达到《星际宝贝》的高度，”Mooser 说道。“而且它将真正由电影制作人自主掌控。届时人们会说，这就是整个行业被彻底改变的标志性时刻——因为有人能以独立电影的预算制作出大片厂级别的作品。”
借助 Marey 模型，Moonvalley 团队相信 AI 不仅真正有望改变电影产业，更能变革电影艺术本身。Marey 解决的不仅是技术挑战。“这就像期待 LLM 写书，对吗？” Mooser 反问道。“从技术上讲是可能的。但问题在于没人会去读那本书。这归根结底是症结所在——AI 缺乏审美判断力。而这正是我认为人们所忽略的。”
了解 IBM® Granite™，我们的开放式、性能出色和值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
深入了解 watsonx 组合中基础模型库，从容自信地为您的业务扩展生成式 AI。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。