为电影 AI 重写脚本与数据

自文本到视频生成模型的研究兴起以来，AI 行业许多从业者便预期电影与电视制作将迎来新革命。导演 James Cameron 近一年前加入了 Stability AI 董事会，奥斯卡奖得主 Darren Aronofsky 近期也宣布与 Google DeepMind 建立合作。值得一提的是，据美国电影艺术与科学学院表示，使用 AI 制作的电影将具备角逐奥斯卡奖的资格。此外，网飞 (Netflix) 刚刚发布了其首部运用生成式 AI 的剧集。

AI 在好莱坞一直是个敏感议题，尤其在编剧罢工期间。许多艺术家公开表达了对自身声音或形象在未经同意下被复制的担忧。

但据 Talukdar 所言，多数制片人尚未迈出采用 AI 的步伐。这并非因为技术能力的限制，而是出于对版权的顾虑。“我们在工作室层面发现，出于法律和伦理的双重原因，没人愿意接触这些模型，因为它们所使用的训练数据存在问题，”他说道。

“无论各类诉讼如何展开、司法先例如何确立，无可争议的是存在这样一种担忧：如果你使用的模型经过了数千万小时影像数据的训练，你可能会无意中泄露或生成受版权保护的影像内容，”Talukdar 补充道。“这对严肃的电影制作人和正规公司而言是完全不可接受的。”

打造一款既能赋能艺术家又能缓解这种担忧的工具，正是 Moonvalley 于七月发布的基础模型 Marey 背后的理念。该公司表示，该模型基于经授权的内容进行训练，并以为创作者提供更高可控性而自豪。

“我们将 [客户] 广泛视为专业人士。我们并不聚焦消费端或 TikTok 视频，”Mooser 在接受 IBM Think 采访时表示。“严肃的创作者和电影制作人需要对其创作内容拥有超越文字输入的控制权。”