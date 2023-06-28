Client Engineerin 团队与 IBM Consulting 和自动化技术专家团队通力合作，在整个项目中利用其领域专业知识，指导开发流程。为期八周的构建合作被分解为每周迭代，包括定期会议以处理关键更新，当然还有工具构建本身。

构建的目标是在不根本改变流程的前提下，支持 BGE 的规划职能。特别是，可以观察到 BGE 将大部分规划周期时间花在手动搜索信息和执行劳动密集型任务上，导致实际用于思考最佳规划的时间非常少。一旦理解了问题，IBM 架构师和设计师便与最终用户合作，进行高层面的原型设计，以确保其符合目标。

该原型将相关手册与册页（《参谋军官手册》及《皇家工兵手册》）中的信息数字化，并接入规则引擎 IBM Operational Decision Management (ODM)。数字化是关键一步，它不仅确保了 BGE 在工具中使用的信息符合条令，还要保持基本流程相同。为了使规则可用于创建 BGE 规划同步矩阵，我们在对手册进行数字化的同时，并行开发了一个定制化前端。前端的目的是让 BGE 能够直观地使用该工具来高效规划任务，而无需翻阅手册。