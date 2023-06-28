人工智能 安全

英国国防部：Minerva 项目，智战未来

军事操作员在布满屏幕和显示器的控制室内监控战场信息，未来军队与安全概念图

作者

Aderinsola Okunoren

Technology Engineer

Christopher Burton

Automation Engineer

Shivali Mistry

Automation Engineer

深入了解皇家工兵部队如何利用 IBM 自动化解决方案的优势，让 Minerva 项目变为现实。

本博客记述了 IBM 与英国国防部 (MOD) 携手创建 Minerva 项目的合作历程——从最初引入 IBM Consulting 的服务，到后续与 IBM Client Engineering 建立合作伙伴关系。这是一项前所未有的任务，通过数字化转型促使团队设计、开发和部署原型，以帮助皇家工兵战斗群工程队为最终决战做好准备。

首先，什么是皇家工兵部队 (BGE)？

皇家工兵战斗群工程队 (BGE)（俗称“工兵”）为英国陆军的全球作战编队提供作战与技术建议。无论昼夜晴雨，他们都有责任在军事行动区域内规划并分派工程保障任务。部分服务示例包括提供机场支持、海军/港口设施支持、基础设施建议以及对人道主义援助救灾 (HADR) 支持。

BGE 的愿景

这段旅程始于 BGE 讨论当今世界的热点话题之一——数字化转型，以及这将如何为他们的行动带来益处。为了革新 BGE 的角色，他们必须从某个地方开始，以下是客户的反馈：

英国国防部项目发起人 James Moloney 少校：

2022 年初，IBM 参加了伦敦东部的一场军事工程师城市可视化研讨会。他们展示了一系列我们未曾考虑过的开源信息收集与优化技术。因此，我们询问了来自 IBM Consulting 的 Harriet、Dave 和 Alan，他们是否愿意帮助我们实现 BGE 任务的自动化。初步接洽后，更广泛的 IBM 团队参与进来，并主持了一场有 10 名军事工程师参与的研讨会，深入探讨了他们工作中面临的挑战。随后，IBM 团队观摩了培训，学习了军事工程师的基本知识，我们也向他们介绍了规划流程。之后，他们着手构建原型。从初步演示来看，显然他们已经理解了 BGE 的痛点，并且通过 MINERVA 能够指数级提升效能。他们在理解问题上的投入无疑是值得的。

IBM Consulting 如何助力铺就通往数字世界的道路

皇家工兵部队联系了 IBM Consulting，以协助其进行内部运营转型。IBM Consulting 通过一系列活动启动了此次合作，这些活动旨在助力实现技术采纳的目标，完成其数字化转型之旅。

IBM Consulting 项目经理 Harriet Johnston：

“我很幸运在 2022 年初首次结识 James，当时我们正准备参加 2022 年 3 月在伊尔福德举行的可视化研讨会。在此之前，我与 James 定期通话，通过探讨数字化挑战和减轻决策认知负担，来确定我们可以为演示带来什么。我与 IBM 内部一个小团队合作，为研讨会构建了一个小型原型。该原型利用结构化和非结构化的相关工程数据，展示了伊尔福德的数字化视图，实现了对数据的搜索、可视化和分析。这是精彩的一天，也让我们开始非常享受与 BGE 的紧密合作，并更多地了解他们面临的挑战。”

通过 Client Engineering 进一步加速

为了进一步实现数字化突破，IBM Consulting 与 IBM Client Engineering (CE) 团队开展合作，该团队采用大胆、全面的方法进行创新和转型。通过采用设计思维、精益和敏捷的核心原则，共同构建、衡量并扩展新想法，从而为企业带来具有影响力的变革。CE 的目标是实现快速价值，为此，团队与客户共同创造并共同执行解决方案。

David Milner，IBM Consulting 副合伙人 David Milner

“客户工程的设计师引领我们完成了一系列活动，最终形成了一系列重要想法。我认为这一天对皇家工兵部队来说大开眼界，他们可能从未经历过这种协作式工作方式，这与他们通常的工作方式截然不同。在共同探索、构思并最终确立核心构想的过程中，我们度过了富有成效的一天，并为此后双方的共同推进奠定了基础。在随后几天里，我们跟随着学员们观摩了他们的培训。正是在这里，我们灵光一现，意识到通过自动化生成（防御性）障碍布设图的流程，我们能为 BGE 迅速带来显著的效率提升。”

将愿景数字化转化为现实

Client Engineerin 团队与 IBM Consulting 和自动化技术专家团队通力合作，在整个项目中利用其领域专业知识，指导开发流程。为期八周的构建合作被分解为每周迭代，包括定期会议以处理关键更新，当然还有工具构建本身。

构建的目标是在不根本改变流程的前提下，支持 BGE 的规划职能。特别是，可以观察到 BGE 将大部分规划周期时间花在手动搜索信息和执行劳动密集型任务上，导致实际用于思考最佳规划的时间非常少。一旦理解了问题，IBM 架构师和设计师便与最终用户合作，进行高层面的原型设计，以确保其符合目标。

该原型将相关手册与册页（《参谋军官手册》及《皇家工兵手册》）中的信息数字化，并接入规则引擎 IBM Operational Decision Management (ODM)。数字化是关键一步，它不仅确保了 BGE 在工具中使用的信息符合条令，还要保持基本流程相同。为了使规则可用于创建 BGE 规划同步矩阵，我们在对手册进行数字化的同时，并行开发了一个定制化前端。前端的目的是让 BGE 能够直观地使用该工具来高效规划任务，而无需翻阅手册。

MINERVA 项目项目负责人 Christopher Burton

“通过在最初的研讨会中与 BGE 密切合作，我们能够就现有流程的主要痛点达成共识。这使我们能够围绕这些痛点，提出新解决方案的关键需求。对于我们 IBM 团队而言，没有比来自英国国防部的合作伙伴更理想的团队了。他们始终积极提出新想法，并满怀热情地测试我们已实现的功能。如果没有英国国防部团队的专业知识和辛勤工作，我们不可能共同创造出如此直观且高效的原型。”

英国国防部少校 Patrick Dunford RE：

“我作为来自第 25（近距支援）工兵部队的现任 BGE 和编队工兵团队的一员加入该项目，旨在帮助 IBM 理解最终用户需求。我们讨论了减少 BGE 在计算和简报产品制作上所花费时间的需求，以便 BGE 能够更好地利用这些时间支持周围的战术规划。凭借我在 BGE、装甲旅战斗队和师部工作中获得的经验，我协助 IBM 团队构建了最终产品，确保其用户友好、输入因素符合实际、覆盖产品可能使用的典型场景，并能生成可用的输出产品。我的贡献在于确保该产品易于使用，并能被 BGE 及其支持的部队迅速接受。”

同心协力，共同完成最终使命

在培训期间，BGE 分为两个小组，一组使用原有的障碍规划工具，另一组使用 IBM 开发的 MVP，以对比工具有效性。MVP 开发团队的几名成员与 BGE 合作，演示如何使用该工具。

以下是 BGE 在首次使用该工具时强调的一些主要优点：

  • 增强了规划可获得资源并得以执行的信心
  • 将生成可行规划的时间从 90 分钟缩短到 15 分钟
  • 通过提高规划的准确性与质量，减少了规划错误
  • 降低了规划的可预测性（通过将可用选择与选项数字化实现）

IBM Consulting 副合伙人 Alan Jenkinson 和 David Milner

“最直接的收获之一是，仅经过 5 分钟的演示，该工具就被轻松掌握。最初持怀疑态度的 BGE 很快就能创建复杂的障碍规划，并以使用原有障碍规划解决方案的 BGE 无法比拟的速度和效率比较这些不同的规划。除了节省时间，该工具还减少了错误，并生成学员们更有信心的规划。BGE 反思了他们对自己所制定规划的信心程度，使用“逻辑上合理”和“跳出框框思考”等术语来描述他们制定的规划。我认为该解决方案超出了所有人的预期。这充分证明了 IBM 员工和 BGE 的协作方式是成功的。”

推动国防创新，赋能女性力量

多元创新在这次合作的各个方面都熠熠生辉。联合团队展示了基于作战现实与真实经验的真正创新思维与想法。

IBM Client Engineering 的 MINERVA 项目构建负责人 Shivali Mistry 和 Aderinsola Okunoren：

“MVP 的成功直接归功于 IBM 团队的开发努力，以及 BGE 和英国国防部团队其他成员的专业知识。在整个项目中，我们很幸运在 IBM 和皇家工兵部队中都有众多才华横溢、能力出众的女性成员担任各种职务，她们为这个项目的每一步都做出贡献，增添了价值。她们的贡献对于实现 MVP 发挥了重要作用，我们深深感谢她们在整个合作过程中所提出的想法、展现的技能和专业知识。”

IBM Consulting 项目经理 Aimee Croskell：

“这是一个非常棒的项目，汇聚了 IBM 众多不同领域的专业知识，并得到了客户的大力支持。尽管时间紧迫，但似乎总能完成，我认为这主要归功于团队自始至终的渴望与热情。一个优秀的工具已经诞生，并且未来规划非常激动人心。这是我首次与 Client Engineering 团队共事，他们在方案创建/演示以及与客户深入探讨中展现的热忱令人印象深刻。整个团队对参与该工具首次试用的踊跃程度尤为突出。“

Minerva 项目展示

2023 年 3 月 15 日，IBM 是仅有的两家受邀参加查塔姆会议并在会上发言的行业合作伙伴之一。此次会议吸引了来自皇家工兵部队各团及作战群、参与数字化建设的皇家海军、工兵部队代表，以及陆军首席数字官等高阶军部领导层的广泛参加。一支由皇家工兵部队与 IBM Consulting 组成的联合团队出席了会议，现场演示了相关工具，我和 Dave Milner 出席了会议，并参加了专家小组讨论，讨论 BGE 未来由数字化驱动的转型。

数字化转型是 BGE 正确的前进方向吗？

英国国防部少校 Patrick Dunford RE：

“该工具已证明其在帮助 BGE 实现支持战斗群规划这一主要目标方面的效用。所节省的时间、错误检查以及清晰的规划输出都是无价的，这能让我们的 BGE 将时间投入到更复杂的规划与地形分析中。”

英国国防部项目发起人 James Moloney 少校：

“MVP 对我们来说是 100% 正确的前进方向。我们不具备制定解决方案的技能或专业知识，但 IBM 有。在他们的引导下，我们避免了因偏见而制定出错误的解决方案，并帮助我们保持目标的清晰度。这段旅程为我们与值得信赖的集成合作伙伴推进类似的数字化项目树立了典范。”

Minerva 项目的未来

MINERVA 的下一步是什么？ 皇家工兵部队与 IBM Consulting 正在积极推进相关工作，以确定如何以最佳方式将 MINERVA 融入实战行动，并将其与 BGE 的作战条令相结合，作为一项全额资助计划和实现皇家工兵部队数字化进程中的关键步骤。其目标是于 2023 年晚些时候，在 BGE 及其下属各单位中全面部署该能力。MINERVA 只是漫长征程中“第一步”，但它为 IBM 与英国陆军工兵部队合作，共同投入并开发数字化与自动化能力打开了大门；该部队拥有陆军内部最庞大、最多元的数据来源。

Client Engineering 是 IBM 对其客户的投资，旨在通过共同创造帮助解决棘手的业务挑战。我们是设计师、数据科学家、技术工程师和业务分析师，热衷于与客户合作，让 IBM 技术焕发生机。您是否有希望以不同方式应对的业务挑战？请联系您当地的 IBM 代表，或通过以下网站了解更多信息：https://www.ibm.com/cn-zh/client-engineering