Meta 超智能实验室：从构想到工程实践

Meta 正投入数十亿美元建设新型研究实验室，旨在开发一种能在多领域比肩或超越人类能力的 AI。该项目由规模堪比曼哈顿的数据中心提供支持，并在全球范围招募顶尖科学家。
曾主要局限于学术讨论的超智能，现已成为企业战略的组成部分。Meta 在基础设施、资金及研究团队方面的投入表明，其正将这种高级形态的AI视为具体目标——这与 OpenAI、Anthropic 等公司推进的倡议相似。
超智能指的是在从科学创造力到情感理解等所有领域都超越人类的 AI。IBM 杰出工程师兼首席数据科学家 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时指出，超智能将“在所有领域都比人类更聪明，不仅是记忆或数学能力，还包括推理、创造力、情商甚至社会影响能力”。正是为了达成这种能力水平，Meta 与其他科技巨头正展开竞赛，投入资源力图将昔日的科幻构想转化为工程现实。
Meta 为强化超智能研究规划的人工智能基础设施包括多个千兆瓦级“超级集群”数据中心，其中一个的占地面积将堪比曼哈顿主要区域。这些代号为 Prometheus 和 Hyperion 的设施专为支持大规模模型训练而设计。
该项目的人才招募已吸引来自谷歌 DeepMind、OpenAI 及其他研究机构的顶尖专家。Meta 还聘请了 Scale AI 创始人 Alexandr Wang 领导部分研发工作。据报道，该公司为招募资深 AI 研究人员提供丰厚的薪酬方案，部分待遇总价值超过1亿美元。
CEO马克·扎克伯格将目标描述为建立“个人超智能”——一种可集成于智能眼镜等设备的 AI，能够管理信息、预判需求并协助达成个人与职业目标。
Sawarkar 指出，实现超智能将比当前 AI 系统取得的进展更为艰难且成本高昂。尽管 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等现有模型在生成文本、图像和代码方面取得显著进步。但他强调真正超智能的到来可能不是单次突破，而是一系列发展进程——例如模型解决既往认为无解的难题，或创建全新科学框架。这些里程碑需要 Meta 当前正在调动的巨大技术、资金与组织资源。
“扩展至该水平需要在计算效率、学习算法和可持续能源使用方面取得重大突破，”Sawarkar 表示。目前最大规模模型的单次训练成本已达数百万美元，维持这种发展水平需要对软硬件进行精心优化。研究人员正在探索将大型语言模型 (LLM) 与符号推理、 检索增强生成 相结合的混合架构，旨在构建能够可靠处理更复杂推理任务的系统。
“长期记忆与上下文保留能力仍是关键挑战，”Sawarkar 指出。当前模型仅能基于逐次会话输入运行，缺乏跨时间维度的持续认知能力。 研究人员正在探索内存模块与持续学习系统 以突破此局限。
Meta 的投入使其跻身于少数追求同等宏伟目标的企业行列。OpenAI 已宣布启动“安全超智能”计划，旨在打造从初始阶段就内置安全措施的更强大系统。
路易斯维尔大学计算机科学与工程系副教授、从事 AI 安全研究的 Roman Yampolskiy 认为，扎克伯格公开倡导超智能标志着行业话语体系的显著转变。“曾被视为臆测的概念，如今正被主流科技领袖常态化，”他在接受 IBM Think 采访时表示。
他认为大型科技平台已在加速相关进程。“凭借充足的资本、数据与激励错配机制，通向超智能的进展已非愿景，而是必然。”Yampolskiy 等专家警告称，若缺乏防护机制，超智能系统可能失控并造成大规模危害。 “问题不在于它们能否实现，而在于是否应该实现——而后者尚未得到足够响亮的质疑。”
尽管实现超智能的时间表尚不明朗，Sawarkar 对其长期前景保持乐观。“超智能并非科幻，”他说。“而是待解的设计命题。”
