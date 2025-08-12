Meta 超智能实验室：从构想到工程实践

Meta 正投入数十亿美元建设新型研究实验室，旨在开发一种能在多领域比肩或超越人类能力的 AI。该项目由规模堪比曼哈顿的数据中心提供支持，并在全球范围招募顶尖科学家。

曾主要局限于学术讨论的超智能，现已成为企业战略的组成部分。Meta 在基础设施、资金及研究团队方面的投入表明，其正将这种高级形态的AI视为具体目标——这与 OpenAI、Anthropic 等公司推进的倡议相似。

超智能指的是在从科学创造力到情感理解等所有领域都超越人类的 AI。IBM 杰出工程师兼首席数据科学家 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时指出，超智能将“在所有领域都比人类更聪明，不仅是记忆或数学能力，还包括推理、创造力、情商甚至社会影响能力”。正是为了达成这种能力水平，Meta 与其他科技巨头正展开竞赛，投入资源力图将昔日的科幻构想转化为工程现实。