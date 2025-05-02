LlamaCon：Meta 献给开发者的开源情书

IBM 专家表示，此次发布明确彰显了 Meta 对开发者体验的重视。根据 Llama 副总裁 Manohar Paluri 和 Llama 研究员 Angela Fan 介绍，其目标是为使用 Llama 的构建找到最快速、最简单的方法，同时提供速度和灵活性。开发人员可以完全自定义模型，将其带到任何地方，而且永远不必担心锁定问题。Meta 可以处理基础设施和推理，因此团队可以专注于构建。

“Meta 基本上是通过 API 开放他们的模型；这是使其公开化且更易于访问的另一种方式。”Red Hat 全球云与 AI 业务总监 Jacob Ben-David 在接受 IBM Think 采访时表示。“在此之前，要么必须在本地运行并解决如何与之交互的问题，要么使用 Groq 等托管服务提供商。我一直在通过 API 使用一些 Llama 模型，通过 GroqCloud 进行连接，GroqCloud 托管着 Llama 的一个有限版本。现在，他们完全开放了权限，我认为这大大提高了开发者的使用便利性。”

新发布的还有 Llama Stack 与 IBM 的集成。Red Hat 将作为此连接中的合作伙伴，助力企业更轻松地部署 Llama。

IBM AI 平台副总裁 Armand Ruiz 在 LinkedIn 上写道：“我很高兴看到他们围绕 Llama 建立了一个真正的开发者生态系统。“在当今的 AI 市场，仅仅把模型放到 Hugging Face 上是不够的。”要创造真正的吸引力、护城河和粘性，你需要平台、工具和社区，而这正是 Meta 正在做的事情。”

最后，Meta CEO Mark Zuckerberg 在与 Databricks CEO Ali Ghodsi 和 Microsoft CEO Satya Nadella 的访谈中讨论了轻量级版本的 Llama，并将重点放在了提炼上。

IBM Consulting 高级合伙人兼副总裁 Shobhit Varshney 在接受 IBM Think 采访时指出：“这与 IBM 对特定领域小型模型的探索也十分契合。”