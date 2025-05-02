LlamaCon：Meta 献给开发者的开源情书

周二，Meta 举办了 LlamaCon，这是有史以来第一次专门针对其 AI 模型系列 Llama 的会议。公司还宣布即将推出 Llama API：一个可定制、无锁定的 API，目前仅提供预览版。
“现在只需一行代码即可开始使用 Llama。”Meta 首席产品官 Chris Cox 在台上说道。新的 Llama API 附带一键式密钥创建和交互式游乐场功能，因此开发人员可以轻松测试不同的模型，包括 Llama 4 Scout 和 Llama 4 Maverick。它可以完全定制，没有锁定。而且它与 OpenAI SDK 兼容，可以轻松集成到现有应用程序中。
IBM 专家表示，此次发布明确彰显了 Meta 对开发者体验的重视。根据 Llama 副总裁 Manohar Paluri 和 Llama 研究员 Angela Fan 介绍，其目标是为使用 Llama 的构建找到最快速、最简单的方法，同时提供速度和灵活性。开发人员可以完全自定义模型，将其带到任何地方，而且永远不必担心锁定问题。Meta 可以处理基础设施和推理，因此团队可以专注于构建。
“Meta 基本上是通过 API 开放他们的模型；这是使其公开化且更易于访问的另一种方式。”Red Hat 全球云与 AI 业务总监 Jacob Ben-David 在接受 IBM Think 采访时表示。“在此之前，要么必须在本地运行并解决如何与之交互的问题，要么使用 Groq 等托管服务提供商。我一直在通过 API 使用一些 Llama 模型，通过 GroqCloud 进行连接，GroqCloud 托管着 Llama 的一个有限版本。现在，他们完全开放了权限，我认为这大大提高了开发者的使用便利性。”
新发布的还有 Llama Stack 与 IBM 的集成。Red Hat 将作为此连接中的合作伙伴，助力企业更轻松地部署 Llama。
IBM AI 平台副总裁 Armand Ruiz 在 LinkedIn 上写道：“我很高兴看到他们围绕 Llama 建立了一个真正的开发者生态系统。“在当今的 AI 市场，仅仅把模型放到 Hugging Face 上是不够的。”要创造真正的吸引力、护城河和粘性，你需要平台、工具和社区，而这正是 Meta 正在做的事情。”
最后，Meta CEO Mark Zuckerberg 在与 Databricks CEO Ali Ghodsi 和 Microsoft CEO Satya Nadella 的访谈中讨论了轻量级版本的 Llama，并将重点放在了提炼上。
IBM Consulting 高级合伙人兼副总裁 Shobhit Varshney 在接受 IBM Think 采访时指出：“这与 IBM 对特定领域小型模型的探索也十分契合。”
Meta 还宣布，Llama 系列的模型的下载量已达到 12 亿次。在第一个 Llama 模型发布两年后，这次会议再次提醒我们，Meta 始终致力于发展开源社区。
Varshney 表示，Zuckerberg 采访了业内重量级人物，这次大会感觉就像是一场“亮相派对”。“Meta 现在拥有庞大的开发者社区。今天是他们第一次召开大型开发者会议，是一个宣告登场的时刻，他们在说：‘我们来这里为开发者提供所需工具，这样你们就不必再依赖他人。’”
最后但同样重要的是，Meta 宣布推出独立的 Meta AI 应用程序。“已经有近 10 亿月活跃用户在我们的不同应用程序中使用 Meta AI，而且很多人每天都在使用。”Zuckerberg 表示，“但我们觉得有些人会喜欢将其当作独立的体验。”
Meta AI 能否利用公司在其最受欢迎的社交应用程序上的庞大用户群，与 ChatGPT 展开竞争？IBM AI 技术解决方案架构师 Vyoma Gajjar 认为一切皆有可能。
“如果 Meta AI 做得好，那么也许它可以成为新的 ChatGPT。但要视情况而定：一切都取决于执行。”她说。
