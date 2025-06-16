认识 Simular：致力于打造自主计算机的初创公司

自主浏览是一个竞争激烈的领域，今年的竞争日趋白热化。The Browser Company 刚刚向其前旗舰产品 Arc 的用户推出了自主浏览器 Dia。

The Browser Company CEO Josh Miller 在最近的播客中表示：“AI 将改变我们与计算机的交互方式，以及我们使用计算机的目的。”

今年 1 月，OpenAI 推出了用于执行基于浏览器的任务的自主智能体 Operator。几周后，Perplexity 预告了其尚未发布的 AI 浏览器 Comet。Perplexity CEO Aravind Srinivas 去年四月接受 The Verge 采访时表示：“我们之所以开发浏览器，是因为它可能是构建智能体的最佳方式。”

李昂去年秋天与该团队合作发表了一篇关于像人类一样使用计算机的开放智能体框架的论文，他认为 agentic AI 的创新步伐正在加速。他说：“我认为更多人投入这一领域是好事。”

他坚信，在不久的将来，人类将能更专注于创造性创新。“如果技术足够成熟，每个人都会携带一个小盒子，甚至更小的东西，”他说，“只需与盒子对话，它就会为你完成工作。你不需要再看向屏幕。这就是我所预见的未来。”