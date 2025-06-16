标签
认识 Simular：致力于打造自主计算机的初创公司

计算机能否实现自主运行？这正是 Simular 背后的赌注，这家初创公司致力于创造能像人类一样使用计算机的 AI 智能体。IBM Think 与 Simular CEO 兼联合创始人李昂探讨自主计算机，后者曾任职于 Google DeepMind 和百度自动驾驶部门。

李昂表示，当人类与计算机交互时，会花费大量时间进行无效操作。例如，他与团队进行的一项研究发现，普通用户每天花费多达五个小时来移动鼠标。

“键盘和鼠标——它们并不自然，”他在接受 IBM Think 采访时说道，“我们这一代人仍习惯于此，但上一代人并非如此，也许下一代也不会。”他认为，我们应该向内审视人类的运作方式，以指导 AI 的演变方向。“科技试图创造易于沟通的东西，比如语音，并努力让机器像人类一样行动，以便我们能够以更自然的方式进行交互。”

目标？与你并肩工作的自主 AI

在 Simular 的设想中，未来计算机将作为完全自主的系统运行。“每个人都认为 AGI（通用人工智能）会表现为人形机器人和自动驾驶汽车，”李昂说。“我觉得这肯定是其中一个方向，但如果计算机能完成我的所有工作呢？这已经是人类水平的智力。”李昂认为，得益于开源框架和多智能体系统等技术进步，现在已经可以实现这一目标。

今年早春，Simular 以原生浏览器形式登陆 macOS，旨在接管更琐碎、重复且令人陷入无效工作的任务。Simular 的智能体不是在云端运行，而是通过原生 WebKit 浏览器在本地运行，在后台自主操作，并允许用户随时介入。

在李昂的设想中，人类将始终参与其中，并与智能体共存。他说："智能体仍然会犯很多错误，因此人类必须具备即时干预的能力。”“就像公司的 CEO 一样。如果想发放工资或向其他公司汇款，总需要有人签字批准，对吧？”

科技公司押注浏览器

自主浏览是一个竞争激烈的领域，今年的竞争日趋白热化。The Browser Company 刚刚向其前旗舰产品 Arc 的用户推出了自主浏览器 Dia

The Browser Company CEO Josh Miller 在最近的播客中表示：“AI 将改变我们与计算机的交互方式，以及我们使用计算机的目的。”

今年 1 月，OpenAI 推出了用于执行基于浏览器的任务的自主智能体 Operator。几周后，Perplexity 预告了其尚未发布的 AI 浏览器 Comet。Perplexity CEO Aravind Srinivas 去年四月接受 The Verge 采访时表示：“我们之所以开发浏览器，是因为它可能是构建智能体的最佳方式。”

李昂去年秋天与该团队合作发表了一篇关于像人类一样使用计算机的开放智能体框架的论文，他认为 agentic AI 的创新步伐正在加速。他说：“我认为更多人投入这一领域是好事。”

他坚信，在不久的将来，人类将能更专注于创造性创新。“如果技术足够成熟，每个人都会携带一个小盒子，甚至更小的东西，”他说，“只需与盒子对话，它就会为你完成工作。你不需要再看向屏幕。这就是我所预见的未来。”

AI 智能体

5 种类型的 AI 智能体：自主功能与现实世界的应用

了解目标驱动和基于效用的 AI 如何适应工作流和复杂环境。
构建、部署和监控 AI 智能体
