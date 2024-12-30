AI 与机器人：年度回顾

技术人员维护机械臂

随着 2024 年接近尾声，机器人行业距离科幻作品中全能型 C-3PO 机器人的理想境界仍很遥远。但得益于 AI 技术，如今机器人已经能够将 T 恤衫挂上衣架——这个看似简单的任务，正彰显着机器人学研究取得的突破性进展。

不仅是研究人员为这类 AI 驱动的机器人突破感到振奋，投资者同样热情高涨。到 2024 年底前，机器人初创企业预计将筹集近 75 亿美元资金。仅人形机器人领域，到 2050 年就可能形成规模达 7 万亿美元的市场。

我们与 IBM 工业 4.0 全球负责人何塞·法维拉探讨了今年机器人领域的重大趋势及 2025 年值得关注的动向。

趋势一：更灵巧的人形机器人双手

今年人形机器人的手部灵巧性取得了长足进步。谷歌教会了机器人系鞋带。Figure 推出了能制作咖啡的机器人。而特斯拉新款 Optimus 机械手更是拥有 22 个自由度，甚至可以接住网球

今年机器人灵巧性领域的跨越式发展令人瞩目。这体现了先进硬件设计与复杂 AI 学习技术的深度融合。这些进展不仅提升了机器人的功能性，更为其融入各行业领域铺平道路，最终将改变我们日常生活中与技术的交互方式——无论是协助家务、提供护理服务，乃至执行复杂外科手术。

随着持续研究致力于缩小人类与机器人操作能力的差距，机器人灵巧性的未来前景广阔。重点攻关方向包括硬件开发与先进传感技术（使机器人能更自然地与环境互动），以及增强型 AI 学习算法（让机器人胜任更广泛的任务范畴）。

趋势二：基于视觉的 AI 驱动机器人

今年九月，World Labs 联合创始人 Fei-Fei Li 提出，能够真正观察并理解物理世界的基于视觉的 AI，是推动机器人技术发展的关键。

Fei-Fei Li 对视觉 AI 的强调，突显了其在机器人领域的变革潜力。通过使机器能够像人类一样感知和理解环境，我们很可能将见证机器人的运作方式及其融入日常生活的重大演进。

基于视觉的 AI 赋予机器人感知周围环境、在空间中自主移动、识别物体及理解复杂场景的能力。机器人将能够实时分析视觉输入，从而做出明智决策。这需要与其他形式的输入（如传感器数据）进行集成。

今年取得的进展预示着，智能机器人有望在未来众多应用场景中提升生产力与安全性。

趋势三：大语言模型驱动的机器人

相反，麻省理工学院的研究人员则认为，采用大语言模型而非昂贵的视觉数据，是更优的发展路径。

尽管 LLM 将在推动机器人技术进步，特别是知识整合方面发挥关键作用，但仍需一种综合性的方法——融合自然语言处理以实现语音交互、基于视觉的 AI，乃至其他能够以时间序列形式解读传感器数据的基础模型。在未来的几年中，这种兼容并包、整合多种技术的综合方法，很可能在机器人能力与应用领域带来最显著的进步。

然而，这种方法需要能够有效融合传感器数据、视觉感知和语言理解的复杂架构。开发此类集成系统虽存在技术挑战，但也孕育着创新机遇。

小球在轨道上滚动的三维设计

趋势四：人形机器人进入新领域

今年人形机器人在仓储和汽车制造领域已取得重大进展。2025 年它们是否会拓展到其他工厂或商业类型？

到 2025 年，人形机器人将超越仓储和汽车制造场景，向医疗健康、零售、农业及家庭环境等多领域扩展。规模化生产计划、技术进步与其潜在效益日益获得认可的三大要素相结合，预示着人形机器人将在重塑人类工作与生活方式中发挥关键作用。随着技术成熟，它们很可能催生新形式的人机协作，从而提升多行业生产力并改善生活质量。

得益于 AI 进步与生产成本下降，全球人形机器人市场预计将显著增长。随着亚洲（特别是中国）主要参与者的崛起，竞争格局正变得日益活跃。这种竞争或将推动技术创新并降低成本，使更多行业能够应用人形机器人。

趋势五：全球机器人研究版图扩张

您提到中国已取得诸多进展。还有哪些地区值得关注？

国际机器人联合会 (IFR) 指出，凭借旨在确立全球领先地位的战略性政府举措与投资，中国已成为全球增长最快的机器人市场。中国工业和信息化部 (MIIT) 已制定宏伟目标：到 2025 年实现人形机器人规模化部署，并计划在 2027 年达到先进技术水平。

然而其他国家——如美国、日本、欧洲和韩国——也准备好为机器人技术进步贡献力量。在美国，特斯拉的 Optimus 机器人和波士顿动力的 Atlas 等公司正在推动人形机器人技术的边界。日本拥有软银机器人公司（Pepper的创造者）和本田公司（ASIMO 的开发者）等企业。德国和法国等国正大力投资机器人技术。 韩国也正在崛起为机器人领域的重要参与者。

趋势六：生物混合机器人

说到日本，今年日本科学家研发出了具有“活体”皮肤的会微笑机器人

生物混合机器人领域的最新进展，特别是日本研制出具有“活体”皮肤的会微笑机器人，标志着机器人技术正经历融合生物与合成成分的突破性转变。该领域正在快速发展，在医疗健康、环境监测等诸多应用场景中展现出巨大潜力。

随着研究的持续深入和伦理问题的逐步解决，我们可以预见未来生物混合机器人将在提升人类能力、应对各领域复杂挑战方面发挥关键作用。

生物混合机器人的发展需要跨越多学科合作，包括生物学、工程学、材料科学和伦理学等。这种跨学科方法对于应对技术挑战和确保负责任的创新至关重要。

随着生物混合机器人技术的进步，关于如何对待这些实体也引发了伦理问题。随着技术发展，诸如感知能力、痛觉体验以及创造类生命机器的道德影响等问题都需要慎重考量。

趋势七：通用型人形机器人

关于能够执行广泛任务的单一通用型人形机器人的讨论也在持续。例如，英伟达 CEO 黄仁勋今年早些时候宣布了人形机器人基础模型 Project GR00T，并表示未来某天我们的生活或将充满“数字与物理智能体”。在某些方面，这似乎是 2024 年最具影响力的机器人领域新闻。

黄仁勋对人形机器人与 AI 智能体未来的阐述，预示着我们与技术交互方式将发生变革性转变。他的预测——特别是 GR00T 的推出及通用型人形机器人平台的概念——指向一个数字与物理智能体在日常生活中共存协作的未来，为人机创新协作展现出激动人心的可能性。

然而，要促进人形机器人融入日常生活，需要一场文化观念的转变，这要求创新技术优先考虑用户友好的交互体验。正如新技术引入时常见的那样，我们将看到这个过程逐步推进——从早期使用者开始，随时间推移扩展到更广泛的人群。

