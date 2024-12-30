AI 与机器人：年度回顾

随着 2024 年接近尾声，机器人行业距离科幻作品中全能型 C-3PO 机器人的理想境界仍很遥远。但得益于 AI 技术，如今机器人已经能够将 T 恤衫挂上衣架——这个看似简单的任务，正彰显着机器人学研究取得的突破性进展。

不仅是研究人员为这类 AI 驱动的机器人突破感到振奋，投资者同样热情高涨。到 2024 年底前，机器人初创企业预计将筹集近 75 亿美元资金。仅人形机器人领域，到 2050 年就可能形成规模达 7 万亿美元的市场。

我们与 IBM 工业 4.0 全球负责人何塞·法维拉探讨了今年机器人领域的重大趋势及 2025 年值得关注的动向。