直播电商迎来 AI 驱动的革新

Dolly Parton、Martha Stewart 和 Nicki Minaj 有什么共同点？这三位在 2024 年假日季期间分别主持过 Walmart Live、Amazon Live 和 TikTok Shop Live 直播电商活动。
Dolly 在沃尔玛帮助顾客挑选厨房用品及文娱产品，以便他们“筹办下一次节日聚会”。Martha 分享了她在亚马逊上最心仪的家居、浴室及厨房用品的黑五优惠。而 Nicki 则吸引了数百万观众观看其新公司 Pink Friday Nails 在 TikTok Shop Live 上的发布会。
在电视网络 QVC 普及居家便捷购物近 40 年后，直播购物卷土重来，并迎来 AI 驱动的变革。如同在流行闪亮首饰与松紧腰带的年代一般，观众如今依然能一眼相中心仪商品并当即下单。然而，与过去通过座机拨打热线完成购买的方式不同，直播电商——即直播与购物的融合——如今已几乎完全在线完成。
线上直播电商兴起于中国，随着阿里巴巴的淘宝直播于 2016 年推出。如今，包括 TikTok、亚马逊、沃尔玛和服装转售平台 Poshmark 在内的企业都在举办直播电商活动，并得到了 AI 的额外助力。
在直播购物活动中，购物者可以与主持人互动并实时购买产品。AI 会在后台分析客户评论和提问时的行为，然后向客户发送专门为其定制的促销活动。商业价值显而易见：直播电商能产生的转化率可比传统电商高出十倍（麦肯锡数据）。
IBM 商业价值研究院 (IBV) 消费行业全球研究负责人 Jane Cheung 表示：“如果您能明确核心客户最看重什么，那么直播就能以一种轻松、精准且富有娱乐性的方式与他们沟通。“
Cheung 举了一个家长为全家寻找配套的圣诞睡衣的例子。“直播可以即时回答他们的任何问题，并根据其确切偏好定制促销活动，” Cheung 说。
直播活动实现了多层次的互动。购物者可以与他们欣赏的名人主播互动，并与其他购物者交流感受。同时，AI 系统追踪评论、点赞和分享等观众参与度指标，以快速确定哪些产品最受欢迎。然后，AI 系统可以将这些信息反馈给主播，以便他们调整话术。AI 驱动的功能可以让客户在直播期间虚拟试穿服装、试用化妆品或配饰，而 AI 驱动的聊天机器人则可以回答客户问题、提供产品信息并协助完成支付。
“直播的吸引力在于一个能与观众产生共鸣的真人或代言人，”Cheung 说，“谈论产品比在手机上滚动搜索信息更有趣。”
IBM Consulting 销售与商务产品战略负责人 Shantha Farris 表示，直播电商是一种变革性的零售战略，因为它成功地将产品发现转化为购买。“最优秀的直播主播能够通过表现出对所谈论产品或服务的真诚兴趣与投入，与观众建立联系，”她说，“他们能以互动模式吸引参与者，轻松传递产品信息，而这对于消费者放心购买是关键的。”
直播购物既可在线下实体店内观看，也可通过线上平台参与；直播结束后，消费者仍能获得 AI 助手的指导。Farris 表示：“现在，借助生成式 AI 的功能，观众可以在直播活动结束很长时间后，继续与主播互动。”AI 聊天机器人会继续解答产品疑问，且这些机器人经过专门训练，能够模仿特定主播的回应风格进行互动。
Farris 表示，由 AI 驱动的直播电商使品牌能够提供深度个性化且引人入胜的客户体验。AI 系统解读实时评论、问题和表情符号以衡量客户情绪——识别兴奋、好奇或犹豫——并将这些洞察分析与点击、悬停动作和观看时长等行为线索相关联，从而揭示个人偏好。这些洞察分析有助于推动直播期间显示的动态产品推荐，创造直观且互动的购物旅程。
AI 的多语言功能可将观众评论和问题翻译成特定购物者的母语，进一步放大了在线直播购物的影响力。因此，人们可以在同一场直播中使用多种语言交流，并且每个人都能理解彼此的表达，这使得品牌能够与全球观众建立真实、有效的互动。Farris 表示，虽然准确性可能因语境或复杂性而异，但多语言直播电商为在不同市场建立更紧密的联系释放了重大机遇。
除了面向客户的优点，AI 还能在幕后推动卓越运营。通过分析购物趋势，它可以预测需求、优化库存并最小化缺货，尽管 Farris 表示这取决于数据质量和快速适应能力。Farris 表示，这种双重能力——既提升客户参与度，又精简运营——使 AI 驱动的直播电商成为零售商寻求可持续增长、运营效率和长期盈利能力的一种潜在颠覆性战略。
亚太和拉丁美洲的企业在时尚、美妆和电子产品等类别的直播电商中已取得进展。与此同时，北美公司在健身、美妆和家居装饰领域取得了重大成功，而欧洲企业则专注于奢侈品、时尚和可持续商品。Farris 表示，在所有市场，我们都可以预期企业将继续测试新的直播电商应用场景。例如，中国的农民在新冠疫情期间实际上成为了影响者，在直播电商时段销售农产品。
然而，Farris 指出，有一个优点似乎在所有产品类别和地区都保持一致：直播可以让消费者更轻松地判断产品是否符合其需求。
“无论产品类别如何，”Farris 表示，”直播电商让客户能更容易地全面了解产品，从而在购买后不会感到意外。相反，消费者只需付出极少努力就能对产品了如指掌，而生成式 AI 增强的直播电商则消除了购买体验中常见的摩擦。”
