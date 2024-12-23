直播电商迎来 AI 驱动的革新

Dolly Parton、Martha Stewart 和 Nicki Minaj 有什么共同点？这三位在 2024 年假日季期间分别主持过 Walmart Live、Amazon Live 和 TikTok Shop Live 直播电商活动。

Dolly 在沃尔玛帮助顾客挑选厨房用品及文娱产品，以便他们“筹办下一次节日聚会”。Martha 分享了她在亚马逊上最心仪的家居、浴室及厨房用品的黑五优惠。而 Nicki 则吸引了数百万观众观看其新公司 Pink Friday Nails 在 TikTok Shop Live 上的发布会。

在电视网络 QVC 普及居家便捷购物近 40 年后，直播购物卷土重来，并迎来 AI 驱动的变革。如同在流行闪亮首饰与松紧腰带的年代一般，观众如今依然能一眼相中心仪商品并当即下单。然而，与过去通过座机拨打热线完成购买的方式不同，直播电商——即直播与购物的融合——如今已几乎完全在线完成。

线上直播电商兴起于中国，随着阿里巴巴的淘宝直播于 2016 年推出。如今，包括 TikTok、亚马逊、沃尔玛和服装转售平台 Poshmark 在内的企业都在举办直播电商活动，并得到了 AI 的额外助力。

在直播购物活动中，购物者可以与主持人互动并实时购买产品。AI 会在后台分析客户评论和提问时的行为，然后向客户发送专门为其定制的促销活动。商业价值显而易见：直播电商能产生的转化率可比传统电商高出十倍（麦肯锡数据）。

IBM 商业价值研究院 (IBV) 消费行业全球研究负责人 Jane Cheung 表示：“如果您能明确核心客户最看重什么，那么直播就能以一种轻松、精准且富有娱乐性的方式与他们沟通。“

Cheung 举了一个家长为全家寻找配套的圣诞睡衣的例子。“直播可以即时回答他们的任何问题，并根据其确切偏好定制促销活动，” Cheung 说。