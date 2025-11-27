无需重构，而需重塑：2025 年 BIAN 银行业峰会洞见

BIAN 会议的核心议题之一是现代银行业面临的悖论。当机构仅聚焦内部时，即使最先进的人工智能与数字化能力也会失效。IBM 近期研究报告《94% 核心银行系统问题》专场讨论清晰揭示了这一点。该环节由 IBM® Consulting 全球银行与金融市场资深合伙人 Saket Sinha 及副合伙人 Connor Loessl 共同主持。

标题数字足以说明一切：在接受调查的 700 位全球商业领袖中，94% 表示其所在银行的核心平台现代化进度滞后。研究显示，且与 IBM 在许多市场的经验一致，延误的根源在于预算挑战、低估遗留系统的复杂性以及组织对变革的抵触。

但正如 Sinha 所阐释的，更深层的问题并非技术性，而是战略性的。“善意一直存在，”他在峰会上指出。“缺失的是对这些现代化项目由内部思维驱动的认知。客户并未成为首要焦点。”他提到，高管们常以为提升内部效率会自动带来更好的客户体验，但事实鲜少如此。Sinha 强调，客户不再以传统方式与银行互动。他们生活在由生活方式应用、市场体验、即时支付和嵌入式金融服务构成的数字生态中。他认为，要设计现代化的核心平台，银行必须从客户的实际生活场景出发，而非从产品孤岛或内部工作流程入手。