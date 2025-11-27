银行业 人工智能

无需重构，而需重塑：2025 年 BIAN 银行业峰会洞见

发布日期 2025年11月27日
一位非裔美国女性在城市夜晚手持智能手机叫车
Euny Hong

Staff Writer

IBM Think

“金融机构每隔 15 至 20 年就会经历一次崩解，而每次崩解都伴随某种全球性危机，”IBM 全球银行与金融市场管理合伙人 Shanker Ramamurthy 在芝加哥举行的 BIAN 银行业峰会上向专注的听众表示。他指出，这些崩解的根本原因通常一致：“周期性的市场波动与银行业危机，揭示了现代银行业的核心理挑战：在 增长、 成本效益和 风险管理之间取得平衡。最艰巨但也至关重要的考验，是同时驾驭银行业的‘三重困境’。”因此他强调，当今金融机构若要成功，“我们必须停止对现状的修修补补，转而 重塑 商业模式。成功不再仅关乎制定正确战略，更取决于实现未来的执行框架。”

重塑而非重构

Ramamurthy 解释道，金融服务机构需重新审视前、中、后台之间的关系。“目前，三分之二的科技投资集中于中后台。我们必须借助生成式 AI 与指数级技术，扭转投资金字塔。将重心转移至最关键处： 渠道、客户与合作伙伴。”

他阐释这一战略“如同一次吞下整头大象” ，而非惯常的逐口进食：必须前中后台同步推进、双向变革。“IT单纯执行业务战略的时代已经终结，” 他在峰会上指出。“如今，技术驱动——或至少深刻影响——战略制定。银行业现代化不能孤立进行：从前到后与从后到前的转型必须同步发生。 技术不再是公用设施或支持功能，它日益与业务融为一体。”

软件开发生命周期

Ramamurthy 认为，生成式 AI 对金融服务生态的最大影响体现在软件开发生命周期 (SDLC)。但他澄清道：“这不是要取代开发生命周期，而是增强它。关键在于让人在正确时间、正确位置获取高质量信息。它不会替代任何人。” 相反，AI 工具——尤其是智能体 AI——将使团队能以最大化商业价值的方式重新分配工作。“在理想场景中，”Ramamurthy 表示，“80%的工作将转向设计与架构规划”，而智能体组件将加速编码与基础性工作。

94% 核心银行系统问题

BIAN 会议的核心议题之一是现代银行业面临的悖论。当机构仅聚焦内部时，即使最先进的人工智能与数字化能力也会失效。IBM 近期研究报告《94% 核心银行系统问题》专场讨论清晰揭示了这一点。该环节由 IBM® Consulting 全球银行与金融市场资深合伙人 Saket Sinha 及副合伙人 Connor Loessl 共同主持。

标题数字足以说明一切：在接受调查的 700 位全球商业领袖中，94% 表示其所在银行的核心平台现代化进度滞后。研究显示，且与 IBM 在许多市场的经验一致，延误的根源在于预算挑战、低估遗留系统的复杂性以及组织对变革的抵触。

但正如 Sinha 所阐释的，更深层的问题并非技术性，而是战略性的。“善意一直存在，”他在峰会上指出。“缺失的是对这些现代化项目由内部思维驱动的认知。客户并未成为首要焦点。”他提到，高管们常以为提升内部效率会自动带来更好的客户体验，但事实鲜少如此。Sinha 强调，客户不再以传统方式与银行互动。他们生活在由生活方式应用、市场体验、即时支付和嵌入式金融服务构成的数字生态中。他认为，要设计现代化的核心平台，银行必须从客户的实际生活场景出发，而非从产品孤岛或内部工作流程入手。

SBI 的 YONO 应用与生活方式生态的崛起

Sinha 随后探讨了 IBM 三个客户转型案例，其中这种由外而内的转变彻底改变了结果。第一个案例是印度国家银行 (SBI)——IBM 全球最大的银行业客户之一。

Sinha 表示，该银行正在推动一些极出色的以客户为中心的转型，并思考这一问题：“我们如何自然地融入下一代客户的日常生活中？”答案便是 YONO 应用，意为“你只需要一个”。SBI 决定从客户的日常生活需求入手，然后将金融服务嵌入这些场景中。YONO 整合了通常需要多个应用才能完成的服务，例如：

  • 享受服务合作伙伴折扣的电信缴费
  • 零售购物
  • 机票与酒店预订
  • 购药需求与医疗预约
  • 保险服务与投资理财
  • 基于实时资质的即时数字贷款

“他们使银行发行的支付工具成为日常生活的自然组成部分，”他在会议上说道。“成果非凡：月活跃用户超过 6000 万。创造价值约 400 亿美元。非利息收入大幅增长。成为全球银行业最早真正的生活方式超级应用之一。SBI 的成功源于它从客户关联性出发，而非仅重写代码。”

DBS PayLah!：当情境驱动体验重塑市场价值

第二个案例是星展银行及其移动应用 PayLah!。在历经多年核心系统转型后，DBS 意识到，转向以客户为中心、生活方式优先的战略带来了显著效益。他们将整合的买卖功能直接嵌入 PayLah! 应用。提供的客户体验包括：

  • 午餐时段定向优惠
  • 叫车或订餐：客户可通过应用内的合作商板块使用叫车/小贩/外卖服务，并通过 PayLah! 支付
  • 赠送数字礼物：在生日或庆典时，客户可通过 PayLah! 发送电子礼物或二维码礼物，替代现金或实体卡片
  • 优先参与高端与奢侈购物活动
  • 基于日常生活场景触发的微保险与小额贷款

在此，支付通道并非前台核心功能，而是为生活方式场景提供无缝支持。Loessl 指出，PayLah! 带来了可量化的影响：市净率提升 50%（该指标反映企业财务健康度与增长潜力）；在新加坡拥有数百万活跃用户；数字化与非网点渠道参与度显著增长。

Bradesco E-agro：革新农村银行业的数字市场

第三个案例来自巴西 Banco Bradesco——该国最大银行之一，也是 IBM 的重要合作伙伴。Bradesco 并未仅聚焦核心系统现代化，而是向外审视客户需求，精心选择其客户群体中的农业经济参与者，助力他们实现繁荣。这催生了 E-agro——一个连接农户、供应商、采购商与服务提供商的数字市场及生态系统。在IBM支持下，Bradesco 打造的平台包含：

  • 连接买卖双方的交易列表
  • 设备融资渠道
  • 农作物保险与咨询服务
  • 集成支付与结算功能
  • 基于生态内活动的信用评估

成效显著。Sinha 指出，Bradesco 的融资产品规模大幅扩张，获得新客户群体，并实现对农业价值链供需关系的前瞻洞察。

据 Sinha 介绍，E-agro 为 Bradesco 带来了令人瞩目的成果：农村及半城市市场数字化参与度显著增强；关键在于建立了基于市场经济学而非传统产品销售的新营收模式。

启示：真正的现代化是思维转变

Sinha 总结了所有案例背后的共同洞见：“传统核心系统转型势在必行，但不可忽视客户的真实诉求，”他说。“内向型的核心转型无法成功交付价值。若仅聚焦内部改造，转型将永无止境——当你看似接近终点时，客户需求早已超越了你。应转而以客户及其生活方式为先，再将银行嵌入该生态中。转型不仅关乎让客户更便捷地与你互动。倘若客户根本不愿互动或购买你的产品呢？数十亿美元的投资将毫无意义。真正的重点应放在创造助力客户生活方式的产品与服务，让他们因这些方案能无缝推进生计而自然接纳。”

Sinha 认为，这一洞见完整解释了“94% 难题”的根源。他说，银行之所以陷入困境，是因为它们从核心系统而非客户关联性出发。当银行做到以下几点时，真正的现代化进程将加速：

  • 从客户的世界、所属领域、生活方式出发，思考银行如何提升其生活品质
  • 通过生态合作创造价值
  • 将金融场景嵌入自然的生活流
  • 以渐进方式升级架构
  • 运用人工智能与自动化实现实时个性化

Sinha 阐释道，SBI 凭借 YONO、DBS 通过 PayLah!、Bradesco 依托 E-agro，均在估值、客户增长、资产扩张与生态规模上取得了可量化的提升，这正是思维转变带来的成果。

