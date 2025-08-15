机器中的婴孩：电影人如何用 AI 重塑影像叙事

在《ANCESTRA》的某个场景中，我们坠入角色的大脑，螺旋穿透层层组织进入子宫——那里悬浮着奋力呼吸的胎儿。随后我们以上帝视角目睹剖腹产过程，腹部的肌肤如花瓣般在光芒中绽开。这些瞬间并非传统 CGI 渲染而成。团队通过精心设计的指令打磨、图像筛选、运动追踪与 AI 微调构成的艰辛迭代过程，才将这些画面催生呈现。

“我们生成上千张图像才能获得一张可用的画面，”McNitt 说。“这是个高强度过程，堪称与机器的深度对话。”

部分场景中，团队使用 Imagen 生成高分辨率静态图像，再通过 Runway、Gen-2 等帧预测工具转化为短视频片段。为保持影像的情感真实度，他们摒弃通用指令。转而运用诗性语言、基于真实医院环境的 VR 走位设计与灯光参考。

《ANCESTRA》的独特之处在于其对 AI 的运用既不炫技也不冗余。没有合成演员，没有人工配音。影片扎根于真实世界——由人类演员担纲演出，剧本源于真实生命体验，艺术家团队掌控着每个像素的创作。

“这是不可逾越的底线，”她强调道。“演员必须是真实人类。”对 McNitt 而言，AI 的真正意义在于展现摄影机无法捕捉的维度。

这种创作理念促使她的团队在片场组建了所谓的“AI 单元”——一个专门负责开发梦境般视觉序列的独立创作团队。他们的工作包括用她已故父亲拍摄的照片训练模型，其中许多是父亲担任海军航空摄影师时悬吊在直升机上拍摄的作品。可以说，父亲的视觉审美直接塑造了影片的视觉基因。

“他不久前去世了，” McNitt 说道。“关于他的工作、镜头选择、使用的胶片类型，我还有很多从未问出口的疑问。用他的影像训练模型，成了我与他再次合作的方式。”

这种理念——将 AI 不是用作匿名生成器，而是作为记忆载体与合作媒介——贯穿《ANCESTRA》的创作始终。这也部分解释了为何影片与艺术界常见的 AI 反乌托邦论述截然不同。

McNitt 清楚认知相关争议。在电影中使用生成式工具，特别是在好莱坞罢工事件后，加之对数字劳动、版权和创作署名权的持续担忧，这仍然是一个充满争议的话题。

“我设定了非常清晰的边界，”她强调。“我们没有使用合成演员。我们没有要求模型模仿其他艺术家的作品。所有生成内容都基于个人素材，或为剧情需要专门创作。”

在阐述创作过程时，她划清了直接模仿与将多重影响编织成新事物的界限。“我认为参考借鉴与复制抄袭存在本质区别，”她说。“每位艺术家都会受他人启发，关键在于我们如何运用这种启发。”

虽然借用其他艺术家风格的伦理问题通常聚焦于版权与创作所有权，但围绕本片使用 AI 的讨论还触及另一层关切：这项技术是否可能取代人类劳动。

“《ANCESTRA》的制作有超过 200 人参与，”她指出。“AI 单元并未取代工作岗位。而是拓展了创作工具箱。”

尽管如此，她坦然承认技术局限。诸如 Veo 之类的工具每次仅能生成数秒视频（这意味着每个镜头都必须分段构建再精心拼接）。在叙事中保持视觉连贯性需要付出巨大努力（涉及精细的指令设计、风格匹配以及反复迭代以确保角色、光线与镜头运动的一致性），且常需诱导模型突破自身生成规律，或至少暴露了在引导 AI 实现特定创作目标时指令传达的不可预测性。

“当我们尝试用指令生成太空影像时，得到的画面像科学教科书插图般刻板，”她说。“缺乏电影感。我们必须寻找间接的指令表达方式，用更具诗意的语言引导美学呈现。”

某些生成结果却令人着迷。其中一个俯视剖腹产的宇宙抽象镜头——婴儿向光芒浮现的画面——源自通过虚拟现实动作参考训练、并融合父亲海洋摄影风格元素的模型。最终呈现的效果既超现实又如梦似幻：这是任何摄影机都无法捕捉，却饱含情感真实的瞬间。