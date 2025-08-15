机器中的婴孩：电影人如何用 AI 重塑影像叙事

在曼哈顿下城的摄影棚里，女演员 Audrey Corsa 双臂虚悬。她怀中仿佛轻拥的婴儿并未出现在片场。这个角色将由人工智能模型后期生成，该模型通过数百张照片和一位女性关于诞生的初记忆训练而成。那段记忆正是她自身的出生时刻。
这部名为《ANCESTRA》的新短片由 Eliza McNitt 执导，片中呈现了导演本人的数字化身——该形象依据其出生当日父亲拍摄的照片建模而成。这些影像数据同样被用于生成开场场景中的婴儿。当 Audrey Corsa 在影片高潮的终幕怀抱新生儿时，她实际托举的是由数字技术生成的人类形象，一种经由软件与意念投射出的幻化记忆。对 McNitt 而言，这种创作手法超越了单纯的电影魔术。更成为一场情感的深度挖掘。
著名电影导演 Darren Aronofsky 向 McNitt 介绍了 生成式 AI，她表示这段经历激发了 《ANCESTRA》的创作灵感。Darren Aronofsky 邀请她探索这些新工具的潜力，并最终担任了本片的制片人。由此诞生的是一部极具个人色彩的短片，讲述母亲紧急分娩的故事，将真人表演与根植于宇宙及躯体蜕变的 AI 生成影像相融合。
“我出生时母亲不得不接受紧急剖腹产，”McNitt 近期在纽约家中与我交谈时透露。“她原本只是去医院做常规检查，但一切骤然改变。那个时刻成为了 《ANCESTRA》的创作源头。”
影片讲述了一位母亲在紧急分娩过程中，跨越时间与记忆长河，与历代先祖女性以及她渴望拯救的未出生女儿建立联结的故事。 《ANCESTRA》将传统真人拍摄与开创性的 AI 生成影像交织成既饱含私密情感又展现恢宏宇宙观的叙事。这也暗示着电影制作的可能未来——AI 并非取代人类创造力，而是以此为基础进行拓展。
McNitt 特别强调这并非一部关于 AI 的电影：“这是关于我母亲的作品。”但她对谷歌 DeepMind 开发的生成模型（包括 视频生成器 Veo 及 Imagen、LoRA 等图像模型）的运用，为我们预示了一种可能的新电影语言——这种语言不再仅由摄影镜头和勘景团队构建，而是源自指令、神经网络与极度私密的数据。
Veo 作为先进的文本转视频系统，能够生成具有高度时间连贯性、对象一致性和风格化渲染的 1080p 短片。但要达成理想效果，需要精心设计的文字指令、多次迭代优化，以及对模型如何解读视觉指令的深刻理解。McNitt 团队通过将 Veo 输出内容与运动轨迹参考、VR 环境中搭建的定制 3D 场景相融合，在平台限制（片段时长、保真度、指令响应度）内实现了艺术突破。团队先构建动画预演来规划时间轴，再以其作为 AI 生成素材的指导框架。
为确保影片视觉风格的统一性，McNitt 团队自主研发了配套风格迁移模型 LoRA。该模型并非谷歌工具，而是团队为 《ANCESTRA》 特别开发的系统，旨在让所有场景保持连贯的视觉风格。
在《ANCESTRA》的某个场景中，我们坠入角色的大脑，螺旋穿透层层组织进入子宫——那里悬浮着奋力呼吸的胎儿。随后我们以上帝视角目睹剖腹产过程，腹部的肌肤如花瓣般在光芒中绽开。这些瞬间并非传统 CGI 渲染而成。团队通过精心设计的指令打磨、图像筛选、运动追踪与 AI 微调构成的艰辛迭代过程，才将这些画面催生呈现。
“我们生成上千张图像才能获得一张可用的画面，”McNitt 说。“这是个高强度过程，堪称与机器的深度对话。”
部分场景中，团队使用 Imagen 生成高分辨率静态图像，再通过 Runway、Gen-2 等帧预测工具转化为短视频片段。为保持影像的情感真实度，他们摒弃通用指令。转而运用诗性语言、基于真实医院环境的 VR 走位设计与灯光参考。
《ANCESTRA》的独特之处在于其对 AI 的运用既不炫技也不冗余。没有合成演员，没有人工配音。影片扎根于真实世界——由人类演员担纲演出，剧本源于真实生命体验，艺术家团队掌控着每个像素的创作。
“这是不可逾越的底线，”她强调道。“演员必须是真实人类。”对 McNitt 而言，AI 的真正意义在于展现摄影机无法捕捉的维度。
这种创作理念促使她的团队在片场组建了所谓的“AI 单元”——一个专门负责开发梦境般视觉序列的独立创作团队。他们的工作包括用她已故父亲拍摄的照片训练模型，其中许多是父亲担任海军航空摄影师时悬吊在直升机上拍摄的作品。可以说，父亲的视觉审美直接塑造了影片的视觉基因。
“他不久前去世了，” McNitt 说道。“关于他的工作、镜头选择、使用的胶片类型，我还有很多从未问出口的疑问。用他的影像训练模型，成了我与他再次合作的方式。”
这种理念——将 AI 不是用作匿名生成器，而是作为记忆载体与合作媒介——贯穿《ANCESTRA》的创作始终。这也部分解释了为何影片与艺术界常见的 AI 反乌托邦论述截然不同。
McNitt 清楚认知相关争议。在电影中使用生成式工具，特别是在好莱坞罢工事件后，加之对数字劳动、版权和创作署名权的持续担忧，这仍然是一个充满争议的话题。
“我设定了非常清晰的边界，”她强调。“我们没有使用合成演员。我们没有要求模型模仿其他艺术家的作品。所有生成内容都基于个人素材，或为剧情需要专门创作。”
在阐述创作过程时，她划清了直接模仿与将多重影响编织成新事物的界限。“我认为参考借鉴与复制抄袭存在本质区别，”她说。“每位艺术家都会受他人启发，关键在于我们如何运用这种启发。”
虽然借用其他艺术家风格的伦理问题通常聚焦于版权与创作所有权，但围绕本片使用 AI 的讨论还触及另一层关切：这项技术是否可能取代人类劳动。
“《ANCESTRA》的制作有超过 200 人参与，”她指出。“AI 单元并未取代工作岗位。而是拓展了创作工具箱。”
尽管如此，她坦然承认技术局限。诸如 Veo 之类的工具每次仅能生成数秒视频（这意味着每个镜头都必须分段构建再精心拼接）。在叙事中保持视觉连贯性需要付出巨大努力（涉及精细的指令设计、风格匹配以及反复迭代以确保角色、光线与镜头运动的一致性），且常需诱导模型突破自身生成规律，或至少暴露了在引导 AI 实现特定创作目标时指令传达的不可预测性。
“当我们尝试用指令生成太空影像时，得到的画面像科学教科书插图般刻板，”她说。“缺乏电影感。我们必须寻找间接的指令表达方式，用更具诗意的语言引导美学呈现。”
某些生成结果却令人着迷。其中一个俯视剖腹产的宇宙抽象镜头——婴儿向光芒浮现的画面——源自通过虚拟现实动作参考训练、并融合父亲海洋摄影风格元素的模型。最终呈现的效果既超现实又如梦似幻：这是任何摄影机都无法捕捉，却饱含情感真实的瞬间。
影片最震撼的力量之一，在于 McNitt 将个人故事与技术融合的方式。AI 并非通过随机图像训练，而是以她的生命经历为素材。最终场景中的婴儿，正是她新生时的数字版本。
她运用父亲在医院拍摄的照片，以及他数十年职业摄影的影像资料。父亲职业生涯大部分时间都在俯拍海洋，追逐海面上的光影与视角。正因如此，他的风格——即便是以抽象形式呈现——塑造了影片大部份的视觉基调。
“这就像让他担任我的摄影指导，”她说。“即使他已离去。”
这段经历也促使她重新思考创作者的意义。若机器运用您的过往创造出新事物，其所有权归属于谁？是发出指令的人、机器本身，还是那段记忆？
McNitt 坦言自己并无答案。但她将整个过程视作深刻的人性实践——从最初生成意外纹理的粗糙指令，到 AI 渲染人物浮现未经预设的表情转变。“我们犯下的错误、未曾计划的意外——往往是艺术生发之处，”她说。“而这些正是人性的体现。”
这种哲学理念贯穿着整个制作过程。团队未将 AI 视为捷径，而是将其当作不可预测的创作伙伴。镜头先经手工绘制故事板，在 VR 中建模，再通过多轮生成迭代重新构思。视觉画面往往由数百次废弃尝试构筑而成，每一次迭代都更接近情感的真实表达。
“我们追求的并非完美，”McNitt 说，“而是寻找具有生命力的表达。”
她希望这种方法能超越电影领域。如果机器能够映照人类——不是模仿而是真正映照——那么它们或许能成为更广阔人类工具集的一部分。不是作为替代品，而是作为放大器。这可能意味着企业应用也能突破刻板模式。拥有情感弧度的培训视频。用创始人真实生活影像讲述的企业起源故事。更像短片而非幻灯片的解说视频。
已有数家公司开始探索这一领域。AI 生成的内部企业视频、安全导览甚至客户入门工具，正开始借鉴电影技法，为原本枯燥的内容注入语调、音乐与叙事结构。McNitt 使用的工具——用于视觉合成的 Veo、静态图像生成的 Imagen、动画插值的 Runway 和 Gen-2——正被测试用于企业内容创作。
她指出，关键差异在于创作意图。这取决于将 AI 视为被动生成随机输出的工具，还是将其视为由清晰创作理念塑造的合作伙伴。“AI 让人能够外化想象，”她说。“这力量巨大。但必须加以引导。”
她认为这种引导必须来自叙事者——不是技术人员或营销专家，而是懂得结构、语调与情感的人。
潜在风险显而易见。生成式 AI 可能创造出规模惊人、形式新颖却无法留存情感印记的内容。视觉呈现或许技术精湛，却难以与观众建立深层联结。McNitt 期待的是更沉静、更独特、更个性化的表达。
“我不希望 AI 沦为炫技工具，”她表示。“我期待它能帮助我们说出那些原本无法言说的话语。”
《Ancestra》而言，最终成果是一部既熟悉又诡谲的影片。它既是母女传承的故事，也是用代码写就的情书，更是被重塑的记忆。
当屏幕转暗、合成婴儿影像逐渐消逝时，留存的并非技术的新奇感。而是姿态中蕴含的诚挚。曾有人在房间中虚空环抱，坚信那里存在一个婴孩。而今，我们竟也感同身受。
