认识 AI 软件工程师 Devin：Goldman Sachs“混合型员工队伍”中的首位 AI 员工

有人可能会问，这有什么大不了的？Devin 只是这家全球投资银行使用的最新一款基于 AI 的编码工具，在此之前这家银行还使用了大量其他工具，包括 OpenAI 和 GitHub 于 2021 年发布的备受赞誉的 GitHub Copilot（不要与 Microsoft 的 AI 工具混淆）。当时，世人（或者至少是公众）从未见过像 GitHub Copilot 这样的工具，用户只需在其中用自然语言输入工程开发提示，软件就能生成可运行的代码。生成式 AI 似乎就是专门为这种任务而发明的。

Devin 也能做到这一点，但新增了一项关键功能：自主性。据 Cognition 网站称，该公司将 Devin 设计成一个“不知疲倦、技术精湛的队友”，能够独立完成应用程序开发。正如 Ramamurthy 所举的例子一样，用户几乎可以用普通的自然语言告诉 Devin 他们想要完成的任务，然后就能得到完全符合他们期望的代码。

YouTube 上有很多演示视频，展示了人们如何使用公开可用的订阅版 Devin.ai 开发应用程序。界面看起来有点像 ChatGPT 和 Unix 终端的混合体，也就是说，一半是自然语言，一半是代码。语言部分是用户与 Devin 进行的对话；代码部分是 Devin 如何解释你的指令。

你可以将 Devin 直接连接到其他应用程序，其中可能包含对你的项目有帮助的信息，例如 GitHub 或 Slack。在名为 Singh in USA 的科技频道的一段视频中，主持人 Harnoor Singh 演示了这项功能的用途：例如，你可以告诉 Devin 调用你与团队成员的 Slack 对话中所包含的照片资源库，或者授权 Devin 访问你 GitHub 帐户中的先前项目。

使用 Devin 的方式与使用 ChatGPT 相类似：用自然语言描述你希望它创建的应用程序。在 Singh 演示的场景中，他告诉 Devin，“我想创建一个舞台计时器”，就是公众演讲者在进行演示时可以在笔记本电脑上参考的倒计时时钟。仅需三条自然语言提示，Devin 就能创建 Singh 描述的应用程序。

在编码的同时，它还会自行进行质量保证 (QA) 和调试；Cognition 在其网站上描述了这一过程：“Devin 会设置代码环境，重现错误，并自行编码和测试修复程序。”相当令人印象深刻，难怪 Devin 会有自己的 LinkedIn 个人资料（Cognition Labs 的巧妙之作）。