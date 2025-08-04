认识 AI 软件工程师 Devin：Goldman Sachs“混合型员工队伍”中的首位 AI 员工

Goldman CIO Marco Argenti 在 7 月 11 日接受 CNBC 采访时表示，Goldman Sachs 刚刚部署了一名基于生成式 AI (gen AI) 的全栈开发人员“Devin”。Argenti 说，“Devin 将成为我们的新员工，并代表我们的开发人员开展工作。”Devin 可以根据自然语言语音提示从头开始执行整个应用程序。尽管银行业几十年来一直在使用 AI 相关技术，但 Devin 创造者 Cognition 称，Devin 是“首位 AI 软件工程师”。
Devin 是 Argenti 构想的“混合型员工队伍”愿景的一部分，在这种员工队伍中，AI 智能体将与人类同事一起工作。IBM 全球银行与金融市场管理合伙人 Shanker Ramamurthy 举了一个例子，说明 Devin 如何为 Goldman 这样的机构提供帮助。他告诉 IBM Think，“你可以这样想。如果 Devin 将生产力提高 20%，那么 Goldman 的 12,000 名技术人员现在就相当于 14,400 名技术人员。”
Ramamurthy 表示，“与其他任何行业相比，金融业是 AI 能够创造最高价值的领域。毕竟，金融领域处理的是数字信息，而非实体。”
例如，近年来，机器学习 (ML) 等 AI 相关领域的发展推动金融业实现了变革性进步，包括催生算法交易和高频交易以及解决一直以来的期权定价难题。Ramamurthy 解释说，Devin 的作用是缩小交易部门提出的复杂要求与实际执行之间的技术鸿沟和时间差距。
为了说明这一点，Ramamerthy 分享了一个假设的用例。“假设有一条新闻，称有人发现了数亿吨品位非常高的铁矿石。如果你是一名商品交易员，你可以向 Devin 下达指令，‘嘿，帮我将这些新信息整合到模型中。’”只要能够访问相关的数据和模型，Devin 就可以迅速与技术专家合作，共同创建或改进并帮助实现一个应用程序以处理请求，从而简化和加快软件开发生命周期。
有人可能会问，这有什么大不了的？Devin 只是这家全球投资银行使用的最新一款基于 AI 的编码工具，在此之前这家银行还使用了大量其他工具，包括 OpenAI 和 GitHub 于 2021 年发布的备受赞誉的 GitHub Copilot（不要与 Microsoft 的 AI 工具混淆）。当时，世人（或者至少是公众）从未见过像 GitHub Copilot 这样的工具，用户只需在其中用自然语言输入工程开发提示，软件就能生成可运行的代码。生成式 AI 似乎就是专门为这种任务而发明的。
Devin 也能做到这一点，但新增了一项关键功能：自主性。据 Cognition 网站称，该公司将 Devin 设计成一个“不知疲倦、技术精湛的队友”，能够独立完成应用程序开发。正如 Ramamurthy 所举的例子一样，用户几乎可以用普通的自然语言告诉 Devin 他们想要完成的任务，然后就能得到完全符合他们期望的代码。
YouTube 上有很多演示视频，展示了人们如何使用公开可用的订阅版 Devin.ai 开发应用程序。界面看起来有点像 ChatGPT 和 Unix 终端的混合体，也就是说，一半是自然语言，一半是代码。语言部分是用户与 Devin 进行的对话；代码部分是 Devin 如何解释你的指令。
你可以将 Devin 直接连接到其他应用程序，其中可能包含对你的项目有帮助的信息，例如 GitHub 或 Slack。在名为 Singh in USA 的科技频道的一段视频中，主持人 Harnoor Singh 演示了这项功能的用途：例如，你可以告诉 Devin 调用你与团队成员的 Slack 对话中所包含的照片资源库，或者授权 Devin 访问你 GitHub 帐户中的先前项目。
使用 Devin 的方式与使用 ChatGPT 相类似：用自然语言描述你希望它创建的应用程序。在 Singh 演示的场景中，他告诉 Devin，“我想创建一个舞台计时器”，就是公众演讲者在进行演示时可以在笔记本电脑上参考的倒计时时钟。仅需三条自然语言提示，Devin 就能创建 Singh 描述的应用程序。
在编码的同时，它还会自行进行质量保证 (QA) 和调试；Cognition 在其网站上描述了这一过程：“Devin 会设置代码环境，重现错误，并自行编码和测试修复程序。”相当令人印象深刻，难怪 Devin 会有自己的 LinkedIn 个人资料（Cognition Labs 的巧妙之作）。
Goldman 的这一公告在博客圈的 IT 专业人士中引起了轩然大波，一篇 Medium 文章的标题更是这样写到："Goldman Sachs 让计算机科学学位变得一文不值"。但是 Goldman 的 Argenti 表示，Devin 并不是为了与人类抢工作。毕竟，生成式 AI 的智能程度取决于其用户指令。正如他所说，“工程师应该有能力以连贯的方式准确描述问题，并将其转化为提示，然后能够监督这些智能体的工作。”
Ramamurthy 对此表示同意。他说，“这并不意味着它是百分之百正确，也不意味着它没有任何漏洞。但是，Devin 确实促使我们重新思考各种可能性。与其采用目前普遍的做法，在一个很可能是模拟的流程中融入生成式 AI，不如重构这一过程？将人类和数字代理结合在一起，就会产生神奇的效果"。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。