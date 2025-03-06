Saulsbridge 表示，用户和用例应该是任何产品设计的中心，尤其是在 AI 硬件这样前景光明的领域，许多概念在理论上令人兴奋，但在实践中并非总是如此。

“是用例成就了产品，”他说，“而不是产品，也不是技术，技术从来不是决定因素。”

堪萨斯大学设计研究中心主任 Gregory Thomas 在一次采访中表示，目前阶段，可穿戴设备 AI 最有力的论据可能在 B2B 市场。“可穿戴设备非常重要，尤其是在医疗保健领域，它们需要无缝融入，”Thomas 解释道，“患者不想被困住或像小白鼠。”

在他的工作中，Thomas 深入了解了汽车中的智能设备，以及新技术如何为堪萨斯州农村地区的患者提供诊断和治疗。"我们研究了一些很有效的做法。有前景广阔的技术能将传感器编进织物中。所以我的衬衫，你的上衣，都可以装有传感器，当患者躺在床上时，这些传感器可以监控心率、体温和其他生命体征。可穿戴设备与合适的技术相结合，将拥有令人难以置信的未来。”

当 Humane 在两年前推出可穿戴 Ai Pin 时，承诺它将成为一个“智能伙伴”，通过使用语音控制和掌上投影，将用户从屏幕中解放出来。但事与愿违。由两位前 Apple 领导共同创立的 Humane AI Pin，去年春天发布时评论不佳，该公司最近宣布被 HP 部分收购。不过，Thomas 表示，他立即看到了这项技术的潜在用例——例如帮助护士处理行政任务。

“可穿戴设备与合适的技术相结合，将拥有令人难以置信的未来，”Thomas 说，“当然，AI 是驱动一切的核心，因此它必须深度嵌入。AI 的能力是无限的。”