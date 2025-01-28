法国 AI 企业西进之路

Hugging Face、Mistral AI 和 Pathway 有何共同点？这些由法国创业者创立的 AI 公司都已在美国建立重要据点。Pathway 去年底将总部从巴黎迁至门洛帕克，Hugging Face 总部设在纽约，而 Mistral 于 2024 年在帕洛阿尔托设立了办事处。
“”在美国设立机构是雄心勃勃的一步，"Mistral 美国总经理兼营收主管 Marjorie Janiewicz 在法国创业扶持机构 La French Tech 组织的活动上表示。
Mistral 由三位来自 DeepMind 和 Meta 公司的前工程师于 2023 年创立的公司专注于开发开源 LLM。作为微软的合作伙伴，该公司已赢得包括 IBM 在内的多家美国客户，创立仅一年估值就达到 62 亿美元。Mistral 怀揣宏伟抱负并计划保持独立发展：联合创始人 Arthur Mensch 在达沃斯论坛上明确表示公司不考虑出售，并计划进行首次公开募股。
法国输出了大量智力资源，其计算机科学家对 AI 领域贡献卓著。该领域的代表人物包括 Meta 的 Yann LeCun，以及曾在谷歌任职十年、后创立了衡量 AGI 发展水平基准测试 ARC-AGI 的计算机科学家 François Chollet。Chollet 近期宣布与 Zapier 联合创始人共同创立名为 NDEA 的新企业。
法国初创企业生态系统近期因新兴企业及人才涌现而呈现活跃态势，促使《金融时报》近期发问：法国能否成为全球 AI 超级大国？去年 11 月 OpenAI 巴黎办事处的设立，进一步巩固了法国在欧洲 AI 中心的领先地位。
然而，对许多法国创业者而言，离开法国进军美国市场是理所当然的选择：根据 Pitchbook 数据，2024 年 56% 的风险投资流向美国。
“若想成为全球领导者，必须进军美国市场，”位于旧金山的 Cathay Innovation 合伙人兼 C.Lab 负责人 Matthieu Soulé 表示。“超半数融资资金聚集在美国，它仍是西方世界关键市场。若想成为欧洲第一，就需与美国企业竞争。若想成为全球领导者，则必须快速进入美国市场。从机制层面看，法国企业必然面临国际化扩张问题，因为其本土市场体量有限。”
疫情期间，随着知名高管与企业 迁往 得克萨斯州和佛罗里达州，许多人曾预测旧金山作为科技产业中心的地位将终结。然而 AI 竞争改变了这一态势——旧金山聚集着 OpenAI、Anthropic 等 AI 巨头，亚马逊也刚在此设立了 AGI SF 实验室。
众人普遍认同：如今在世界任何地方创立企业都比以往更具可能性。但即便在美国，硅谷仍是关键市场。“法国拥有众多卓越的工程师，”位于旧金山的 Ramp-Up Lab 联合创始人兼总经理 Marie Frochen 指出。“可一旦企业需要进入 A 轮融资阶段，情况就会变得复杂。法国虽人才济济，但发展企业不仅依赖人才。旧金山湾区能提供资本渠道、资深导师、连续创业者资源，以及鼓励冒险与协作的文化氛围。”
根据股权管理公司 Carta 的数据，2024 年美国所有 AI 融资轮次中，旧金山湾区占比高达 73.3%，纽约与波士顿仅分得残羹（各自融资占比不足 10%）。“这里的网络密度极为惊人，”Carta 洞察部门负责人 Peter Walker 表示。 “目光所及之处，皆是致力于解决前沿问题的创业者。即使不与这些企业合作，也能在此亲身向这些人士学习——这种体验在其他地区难以获得。”
Waymo 首席财务官 Elisa de Martel 指出，除资金外，旧金山湾区的人才集聚更是硅谷获得竞争优势的关键。在硅谷深耕十五年的她（先后任职于苹果公司和 Carbon）认为，旧金山湾区汇聚了难以在其他地区复制的特殊要素组合。
“这里涌动着独特的能量，融合了人才与资本的绝佳配比，”她如此总结道。
对于 2020 年创立于巴黎的 Pathway 公司而言，迁址至 Meta 总部所在地门洛帕克确实带来了一些挑战——但更多是机遇。目标何在？Pathway 的 CEO Zuzanna Stamirowska 解释道：“为的是亲临决策现场。”
Pathway 是一家构建“实时 AI”的数据公司，为开发者提供 AI 框架以创建能将数据整合进自我更新系统的项目。其客户包括北约和一级方程式赛车车队。Stamirowska 表示，Pathway 大多数用户来自美国市场。
“美国市场的技术需求更为前沿，”她指出。“这自然催生了需求，并为开发我们这类高技术产品创造了更优越的环境。”Pathway 公司由“Transformers”架构联合发明人、OpenAI 首席研究员 Lukasz Kaiser 支持。
尽管成功案例众多，部分在湾区发展的法国创业者认为， 《欧盟 AI 法案》等法规可能阻碍法国企业取得国际性成功与认可。
“法规可能催生利基市场，但这对于志在成为全球领军者的企业未必具有吸引力，”Stamirowska 分析道。“不过在某些区域内确实存在更多细分市场机会，尽管部分市场可能更难渗透。另一方面，法规对技术进步与研发的影响也需考量——当地企业可能会陷入追赶态势而非引领创新竞赛。最终这取决于企业的发展目标。”
自称“Stripe 开源替代方案”的初创企业 Lago 创立于巴黎。但其联合创始人兼首席执行官 Anh-Tho Chuong 去年将总部迁至旧金山。这并非她首次赴美——她在美国有家族根基，并曾参与知名创业孵化器 Y Combinator（其校友包括 Airbnb、Twitch、Coinbase 和 Stripe 的创始人）。
“若想创立成功的软件公司，遗憾的是，在法国难以实现，”Chuong 坦言。“我们作为开源企业，在法国鲜有成功先例与资源支撑。将业务重心置于美国是我们的战略选择。”
正如许多法国人所知，在美国获得成功有时正是通往全球其他地区（包括法国本土）成功的必经之路。“我们服务的美国客户企业同时在欧美市场获得认可，其影响力辐射两大区域，”Chuong 分析道。“但若仅在欧洲取得同等成就，恐怕难以产生相同规模的影响。”
自 2017 年新当选总统 Emmanuel Macron 宣布将法国打造为欧洲“创业之国”的雄心以来，法国 AI 初创企业便备受关注。“‘创业之国’意味着每个国民都能自信地说自己可以创立初创企业，” 他曾发表著名 论述。“我期待法国成为这样的国度。”
在执政初期的数月内，他亲自为巴黎创业孵化器 Station F 揭幕，该机构后来成长为法国同类组织中的领军者。自启动以来，Station F 已扶持 超 7,000 家 初创企业，募集资金超 10 亿欧元，其指导的多家公司已被三星、苹果和 SAP 等行业巨头收购。
八年后的今天，随着 AI 竞赛日趋白热化，他的宏图能否转化为现实仍有待观察。
