法国 AI 企业西进之路

Hugging Face、Mistral AI 和 Pathway 有何共同点？这些由法国创业者创立的 AI 公司都已在美国建立重要据点。Pathway 去年底将总部从巴黎迁至门洛帕克，Hugging Face 总部设在纽约，而 Mistral 于 2024 年在帕洛阿尔托设立了办事处。

“”在美国设立机构是雄心勃勃的一步，"Mistral 美国总经理兼营收主管 Marjorie Janiewicz 在法国创业扶持机构 La French Tech 组织的活动上表示。

Mistral 由三位来自 DeepMind 和 Meta 公司的前工程师于 2023 年创立的公司专注于开发开源 LLM。作为微软的合作伙伴，该公司已赢得包括 IBM 在内的多家美国客户，创立仅一年估值就达到 62 亿美元。Mistral 怀揣宏伟抱负并计划保持独立发展：联合创始人 Arthur Mensch 在达沃斯论坛上明确表示公司不考虑出售，并计划进行首次公开募股。

法国输出了大量智力资源，其计算机科学家对 AI 领域贡献卓著。该领域的代表人物包括 Meta 的 Yann LeCun，以及曾在谷歌任职十年、后创立了衡量 AGI 发展水平基准测试 ARC-AGI 的计算机科学家 François Chollet。Chollet 近期宣布与 Zapier 联合创始人共同创立名为 NDEA 的新企业。

法国初创企业生态系统近期因新兴企业及人才涌现而呈现活跃态势，促使《金融时报》近期发问：法国能否成为全球 AI 超级大国？去年 11 月 OpenAI 巴黎办事处的设立，进一步巩固了法国在欧洲 AI 中心的领先地位。

然而，对许多法国创业者而言，离开法国进军美国市场是理所当然的选择：根据 Pitchbook 数据，2024 年 56% 的风险投资流向美国。

“若想成为全球领导者，必须进军美国市场，”位于旧金山的 Cathay Innovation 合伙人兼 C.Lab 负责人 Matthieu Soulé 表示。“超半数融资资金聚集在美国，它仍是西方世界关键市场。若想成为欧洲第一，就需与美国企业竞争。若想成为全球领导者，则必须快速进入美国市场。从机制层面看，法国企业必然面临国际化扩张问题，因为其本土市场体量有限。”