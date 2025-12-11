对金融服务行业而言，明日实为今朝

“有三项指数级技术将彻底改变你们现有的一切业务。”IBM 全球银行与金融市场管理合伙人 Shanker Ramamurthy 提上周在纽约耶鲁俱乐部举办的金融服务领导力交流会上，对满座嘉宾如此阐述。他进一步说明：“我将其划分为‘昨天与今天’、‘今天与明天’、‘明天与后天’三个阶段。混合云属于昨天与今天。AI 与生成式 AI 关乎今天与明天。而量子计算则关乎明天与后天。”金融服务企业是否准备就绪？根据 Ramamurthy 提及其他演讲者的发言来看，这些企业已无太多时间进行生存性辩论，因为明日实为今朝。
他提出关键问题：“胜出者需要如何作为，才能在这个 AI 与生成式 AI 的新时代蓬勃发展？”Ramamurthy 解释道，直到近十年前，许多企业的常规做法仍是“管理层制定业务战略，技术随后跟进支持该战略”。但如今已是双轨并行的世界：“这些指数级技术的组合不仅影响着商业模式，更在实质塑造并驱动着商业模式。”
“指数级”一词在日常用语中常被夸张地用作“大量”的同义词，但 IBM 专家在交流会上强调，就 AI 与量子技术而言，其增长是字面意义上的指数级——不仅体现在能力上，更体现在成本效益上。
Ramamurthy 援引近期播客节目 Decoder with Nilay Patel 中 IBM 首席执行官 Arvind Krishna 的论述：根据我们共同见证的经验模式，AI 技术的成本加速下降几乎不可避免。Krishna 指出，摩尔定律——即集成电路晶体管数量每两年翻倍而成本微增的现象——始终得以验证，最近五年半导体技术的发展轨迹尤其证明了这一点。（事实上，自 1965 年该术语诞生以来，摩尔定律的预测始终准确。）
“投入 AI 领域的资本是否已达万亿美元级别？这完全属实，”Krishna 在播客中表示。“但从五年时间来看，我们在纯半导体功能方面可能会获得 10 倍的优势。”“但在五年周期内，纯半导体能力可能带来 10 倍优势，设计侧将再获 10 倍提升，软件侧又将有 10 倍改进。三者叠加意味着成本降低至千分之一。”
Ramamurthy 进一步阐释：“我们应如何把握这一机遇？”他指出时间至关重要，而成本是绝大多数银行业人士的紧迫关切。“银行首席执行官们正寻求实现三大目标：提升营收、优化成本、管理风险与监管合规。众所周知，银行业的成本收入比始终居高不下。美国该比率已接近 62%。
应对这三个相互制约的目标异常艰难，几乎每隔几十年就会准时爆发全球银行业危机。其根源通常在于其中某一目标未能得到充分关注，”他说。
那么，金融服务领导者该如何应对？
他分析道：“成熟市场的银行面临困境。虽然数十年来持续投入技术建设，但技术体系与业务流程、商业模式同样复杂且昂贵。技术始终是业务的仆从。”如何调整这种看似笨重的历史遗产？他阐明：“我们必须重塑而非重构前、中、后台的运作理念。在传统模式中，约三分之二的人力、流程与技术聚焦于中后台，因其异常复杂。我称之为昨日银行模式，而明日银行模式将彻底扭转这一格局。”
他指出这需要“重新构想指数级技术的潜力，使重心回归真正重要的领域——客户、生态与合作伙伴。关键在于构建从昨日通往明日的平台，这将是一段持续数年的征程。”
Ramamurthy 表示，过去二十年间 IBM 的 CXO 调研显示，金融服务行业在技术早期应用方面一直领先。但 AI 与生成式 AI 的出现改变了这一态势。他指出：“这是开展该调研以来，首次出现金融业外部技术应用比内部更激进的现象。”其原因包括对风险监管的担忧及 AI 幻觉问题，导致部分银行对此新技术持审慎态度。他回顾道：“早期阶段，我观察到更多从后台到前台的自动化尝试，银行采取渐进式探索。银行界认为：‘我不确定生成式 AI 将如何运作，因为它可能产生幻觉。让我先开展仅影响员工而非客户的项目——人力资源、财务、采购等后台运营。’根据这种思路，银行随后才会将 AI 应用于中台，‘最后才会以极度审慎的态度让客户接触该技术’。”
他说，未来的战略必须是“后至前与前至后同步推进”。他表示，过去的模式是“附加 AI”，即在现有系统中寻找能嵌入 AI 工具的位置；而未来应是 AI 优先——IBM 有时称之为“AI 驱动”模式。这意味着“思考如何运用技术与智能体能力，在生成式 AI 的框架下探索可能性边界，再将人类纳入协作循环” 。他强调附加 AI 与 AI 驱动的区别显著。“经济价值将大幅攀升。若在重构过程中略微增加 AI 应用，或可提升 10-12% 的生产力；当演进至用 AI 编排多智能体流程时，生产力增幅可能达 60-75%。根据银行的风险承受力与推进力度，我们将看到这些模式的组合应用。”
Ramamurthy 指出，这些指数级技术“正以任何技术前所未有的速度发展——不仅在我们有生之年，或许自工业革命以来皆是如此” 。这一严峻现实既是机遇也是挑战。他提出：“这迫使我们直面三个问题。”
“第一，我们的战略是否足够雄心勃勃？”鉴于技术已超越人类生理构造所能理解的极限，答案或许是否定的。他解释道：“进化只赋予人脑适应线性变化的能力，而非指数级变化。”“我们需要理解：计算能力的每次翻倍，带来的能力提升都超越自计算诞生以来全部计算能力的总和。”
换言之，由于指数级技术的发展速度超越了人类直觉规划的极限，金融服务领导者必须审视自己对可能性的构想是否足够大胆。他举例说明：“将这些指数级技术结合，你可以用生成式 AI 编写量子数学代码，解决前沿领域的问题。”
“第二，我们的执行速度是否足够快？这对体系异常复杂的大型机构而言尤为关键。”“第三，我们是否具备从人员与业务层面、能力层面实现转型的素质？”他坦言：“当我与全球银行高管开展研讨会时，几乎每个团队都承认在这些方面有待提升。挑战固然艰巨，但机遇亦非比寻常。我坚信我们能够驾驭这场变革，在未来五年释放巨大的价值潜力。”
与此同时，量子计算技术正以惊人速度走向成熟。IBM 量子计算应用与业务发展副总裁 Scott Crowder 博士在交流会上强调，金融服务企业启动相关布局至关重要。
IBM 正是设定这一快节奏的推动者。“九年前，IBM 将一台 5 量子比特的量子计算机部署至云端并开放编程权限。”Crowder 指出。量子比特是量子计算机中的基本信息单元。据 Crowder 透露，自首台 5 量子比特系统问世以来，IBM 已部署超过 85 套系统，目前维护着完全由百位量子比特级别量子计算机组成的集群——这一规模已超越经典计算机通过蛮力计算所能企及的范畴。
Crowder 澄清普遍误解：计算能力的进步并非仅关乎建造更快更大的计算机。他补充道，量子计算机为算法开发者提供了本质上比经典计算机更复杂的数学运算能力。例如，这种数学能力可能更高效地求解微分方程，在金融服务领域具有重要应用前景。
Crowder 表示，量子技术成熟速度之快，使得当前成为金融行业的关键时刻。他进一步指出，“量子优势”——即量子计算性能超越任何已知纯经典计算方法的临界点——预计将在未来 12 个月内实现。借助 IBM 量子硬件与软件工具，该领域开发者正积极发布并评估潜在的量子优势候选方案。
IBM 于 2025 年 6 月宣布，目标在 2029 年前部署全球首台大规模容错量子计算机。该计算机预计将在 200 量子比特上运行包含 1 亿次量子操作的程序，提供远超当今计算机能力的强大算法套件。据公布信息，表征 IBM® Quantum Starling 的计算状态所需内存，将超过 10^48 台全球最强超级计算机的总和。
克罗德建议金融服务企业立即着手组建量子技术实践团队。“若想在业务中建立差异化优势，就应让团队开始探索量子算法路径，并将其与各业务线深度整合。根据我的经验，真正的算法秘诀在于对量子技术与业务需求的融合理解。”
作为投资咨询行业的开拓者，Vanguard 的案例深刻揭示了金融服务企业掌握量子技术素养的重要性。在 2025 年 9 月公布的 IBM-Vanguard 联合研究中，双方探索了量子计算如何在现实约束条件下构建优化投资组合。该研究攻克了在交易成本、监管限制及微小变动对整体组合影响等复杂动态变量中平衡风险与收益的难题。
Vanguard 新兴技术研究负责人 Jon Cambras 向交流会上的金融领袖们阐释：“对于包含 100 只债券的投资组合，若每只债券涉及 5 个变量，其排列组合将达到 5 的100次方——这约等于可观测宇宙中的原子总数。经典计算机永远无法处理这种量级的计算。”他回顾了 Vanguard 如何在 2023 年提前布局，开始探索量子技术的金融应用场景。“某些技术可以后期追赶，但量子技术不属于此类。我们意识到不能等到某天量子时代突然降临，却不知如何运用算法、从何入手。因此我们选择尽早启程。”
