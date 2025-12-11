对金融服务行业而言，明日实为今朝

“指数级”一词在日常用语中常被夸张地用作“大量”的同义词，但 IBM 专家在交流会上强调，就 AI 与量子技术而言，其增长是字面意义上的指数级——不仅体现在能力上，更体现在成本效益上。

Ramamurthy 援引近期播客节目 Decoder with Nilay Patel 中 IBM 首席执行官 Arvind Krishna 的论述：根据我们共同见证的经验模式，AI 技术的成本加速下降几乎不可避免。Krishna 指出，摩尔定律——即集成电路晶体管数量每两年翻倍而成本微增的现象——始终得以验证，最近五年半导体技术的发展轨迹尤其证明了这一点。（事实上，自 1965 年该术语诞生以来，摩尔定律的预测始终准确。）

“投入 AI 领域的资本是否已达万亿美元级别？这完全属实，”Krishna 在播客中表示。“但从五年时间来看，我们在纯半导体功能方面可能会获得 10 倍的优势。”“但在五年周期内，纯半导体能力可能带来 10 倍优势，设计侧将再获 10 倍提升，软件侧又将有 10 倍改进。三者叠加意味着成本降低至千分之一。”

Ramamurthy 进一步阐释：“我们应如何把握这一机遇？”他指出时间至关重要，而成本是绝大多数银行业人士的紧迫关切。“银行首席执行官们正寻求实现三大目标：提升营收、优化成本、管理风险与监管合规。众所周知，银行业的成本收入比始终居高不下。美国该比率已接近 62%。

应对这三个相互制约的目标异常艰难，几乎每隔几十年就会准时爆发全球银行业危机。其根源通常在于其中某一目标未能得到充分关注，”他说。

那么，金融服务领导者该如何应对？

他分析道：“成熟市场的银行面临困境。虽然数十年来持续投入技术建设，但技术体系与业务流程、商业模式同样复杂且昂贵。技术始终是业务的仆从。”如何调整这种看似笨重的历史遗产？他阐明：“我们必须重塑而非重构前、中、后台的运作理念。在传统模式中，约三分之二的人力、流程与技术聚焦于中后台，因其异常复杂。我称之为昨日银行模式，而明日银行模式将彻底扭转这一格局。”

他指出这需要“重新构想指数级技术的潜力，使重心回归真正重要的领域——客户、生态与合作伙伴。关键在于构建从昨日通往明日的平台，这将是一段持续数年的征程。”