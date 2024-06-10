关于美国政府禁止企业支付勒索软件赎金的辩论再度成为焦点。近期，安全与技术研究所勒索软件特别工作组就此议题发布了一份备忘录。该工作组指出，在当前阶段于美国实施赎金支付禁令将加剧对受害者、社会及经济造成的损害。此外，小型企业无法承受冗长的业务中断，可能在遭受勒索软件攻击后倒闭。

“目前有限的现有数据表明，全球大多数组织对防御勒索软件攻击或从中恢复的准备仍不充分。这种准备不足的问题在资源受限的关键领域尤为突出——这些领域当前正深受勒索软件攻击影响，例如医疗保健、教育和政府部门，”特别工作组在备忘录中写道。