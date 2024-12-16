《华盛顿邮报》的标题将其称为“我国历史上最严重的电信网络攻击事件”，据美国一位资深参议员透露。表面上看，这一说法略显夸张，目前已确认的受害者仅 150 人。但专家预测，受影响人数最终将达数百万之多。美国参议院情报委员会主席 Warner 甚至表示，Salt Typhoon 网络攻击事件，让 Colonial Pipeline 和 SolarWinds 事件看起来像小孩子过家家。

美国全国广播公司 (NBC) 报道称，此次攻击事件中收集的数据分为两类。第一类包含通话记录，涵盖通话时间与被叫号码，其中大部分记录涉及华盛顿哥伦比亚特区地区。第二类则包括监听特定目标的实时通话，这些目标可能包括唐纳德・特朗普与卡玛拉・哈里斯。

然而，此次攻击最令人担忧的是它对国家安全的影响。马里兰大学巴尔的摩县分校 (UMBC) 计算机科学与电气工程系首席讲师 Richard Forno 在该校校刊《UMBC 杂志》中解释称，“Salt Typhoon 网络攻击已侵入美国情报部门与执法机构使用的门户网站。他表示，其后果可能是攻击者获取了反情报机构正在监控的中国间谍及线人相关信息，而这些目标人物随后可利用该信息规避侦查。

Forno 写道：“美国官员表示，Salt Typhoon 之所以能侵入多个目标，很大程度上是利用了基础设施中已存在的安全漏洞。正如我之前所阐述的，无论组织规模大小，若未能落实基本的网络安全最佳实践，都可能遭遇造成严重损失的安全事件。鉴于全球对网络化信息系统的依赖程度已达到前所未有的水平，维持一套能有效抵御攻击的网络安全体系变得尤为重要，尤其是对于电话网络这类关键基础设施而言。”