这些先进 AI 模型最有效的应用很可能需要人类专业知识与机器能力的结合。Hay 说：“人类始终需要提供输入、敲定计划并进行验证。”

Hay 告诫不要高估模型的能力：“我认为你可以获得很好的输出。当人们听到 AGI 这个词时，他们想象的是云端那个脉动着的巨大头颅……事实上，如果仔细想想，这些模型凭借其下一词元预测、优质训练数据及规划等能力，表现已经相当出色，在许多任务上甚至超越了人类。”

这些模型的发展引发了关于人工智能本质及其与人类认知比较的深刻问题。新模型在某些领域表现出了非凡的能力，在律师资格考试和 SAT 考试等标准化测试中表现优于人类。然而，它们仍然难以完成大多数人凭直觉就能完成的任务。

Hay 指出，这些模型在处理人类认为简单的任务时可能会表现不佳：“该模型擅长特定的单独任务。不过，它目前还很难区分对话的不同部分。这导致它在同时处理多个概念方面存在混乱。该模型过于强调背景信息，因此在处理请求时经常会考虑太多不相关的信息。”

Baracaldo 还提醒人们注意：“尽管这个模型非常令人印象深刻，但有时会出错。如果您阅读技术报告，有时它所创建的解决方案，真正的人类专家会认为是不可行的，但该模型并不知道所有的假设条件。

这些进步的影响远不至于科技行业。在研究和学术界，它们可以通过协助执行复杂的数据分析和假设生成，加快发现的步伐。在医学和法律等领域，它们可以作为增强人类专业知识的工具，可能带来更准确的诊断或更全面的法律分析。

Hay 总结了新模型对企业的实际价值：“它们比以前更擅长编程。”