美国政府问责局近日发布了一份更新报告，说明了旨在提升国家网络安全的第 14028 号行政命令的执行进展。

2021 年，白宫明确了改善联邦 IT 系统网络安全需要满足的 55 项领导与监督要求，所有系统均需达到或超越规定标准。这项关于提升国家网络安全的行政命令（第 14028 号）详细阐述了制定要求的必要性，指出“预防、检测、评估与应对网络事件是保障国家及经济安全的首要任务和核心要素”。

此外，该行政命令 (EO) 指出，完成这些要求至关重要，因为政府应以身作则，激励私营部门同样降低网络安全漏洞与攻击的风险。

EO 明确了负责实施各项要求的机构：国土安全部网络安全和基础设施安全局 (CISA)、美国国家标准与技术研究院 (NIST) 以及管理与预算办公室 (OMB)。

此项行政命令的关键要求聚焦于以下网络安全解决方案：