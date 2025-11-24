生成式 AI 热潮兴起三年后，创意产业正面临一个重大问题：AI 能否成为盟友而非威胁？随着生成式 AI 重塑创意变为现实的方式，品牌和艺术家们 竞相 定义何为负责任、合乎伦理的创意。在上周 于洛杉矶举行的 “Artist and the Machine Summit” 上，艺术家、品牌 和技术专家齐聚一堂，探讨负责任、合乎伦理的 AI 如何能放大而非取代人类创造力。
对 ElevenLabs 而言，这意味着通过签署授权协议来训练其音乐模型 ，并发布可安全商用的音乐生成器。 而对 Adobe 来说，答案很明确。 该公司近期推出了 Adobe Firefly Foundry ，其 根本 目标是： 让企业用上具有专有性和知识产权保护性的生成式 AI 模型。
这对于 可能 担心版权侵权问题的企业 而言，是至关重要的一步。用于训练 Adobe 模型 Firefly 的每一份数据都获得了 Adobe 的授权。 “这意味着 创作者已授权，”Adobe 全球生成式 AI 新 业务 副总裁 Hannah Elsakr 在峰会期间表示（本次会议亦有 IBM Think 参与）。“这一点对我们 至关重要，因为我们的整个传统都围绕创意社群建立。”
当 Adobe 在数十年前推出 Photoshop 时， 公司是 与 David Hockney 等 顶尖艺术家 合作完成的， Elsakr 表示。 而如今， AI 正 经历 另一场技术性 变革 ，并 带来 新机遇 。 “我们现在能够将创意构思或营销简报在更短的时间内转化为成品资源，”她说。
视频生成是 生成式 AI 领域获得关注 的 核心功能 ，相关工具的性能 持续 提升 （近期的 例子包括 OpenAI 的 Sora 2 和谷歌的 Veo）。但在众多艺术家和专业人士担忧工作被 AI 取代的当下，将 AI 用于面向消费者的产品对品牌来说 并非 总是个简单的决定。
以可口可乐为例。去年，可口可乐首次发布了 AI 生成的节日广告 ，并遭遇了一些负面反响。今年他们重复了这项实验，使用了同一家 AI 制作公司，公众的 反应 依旧褒贬不一。根据 《公关周刊》报道，该广告发布两周后在 YouTube 获得了超过 90 万次观看，是互联网上讨论度最高的圣诞广告之一。
“我们在推特上收到了许多艺术家的批评，”广告背后的原生 AI 制作公司 Secret Level 创始人 Jason Zada 在活动期间坦言。“可口可乐团队在广告发布前进行了数月的测试——且未告知是 AI 作品——测试结果非常好，”他说。“那么， 作品 就粗制滥造吗？还是说这只是（当您知道 它是 AI 时）大脑的感知方式？”
对 Zada 而言， 使用 AI 的优势 不 在于 降低成本 ，而在于解放人们的时间以 从事更有意义的工作。 “对我来说，重点不是减少开支，”他说。“而是 提升 效率， 完成 各种通常无法做到的事情。”
传统品牌在使用 AI 开发新产品时也面临着微妙的平衡。Mattel Future Lab 探索主管 Carrie Buse 在会议期间表示，当玩具巨头 Mattel 今年早些时候宣布 与 OpenAI 建立战略合作伙伴关系 时，批评者担心 AI 会扼杀儿童的想象力。
但在内部， 这次合作 被 视为 以新方式 创造新玩具的机遇。“我们有机会做一些符合我们价值观的事情，” 她说。 “ 有趣的 是 ，我们努力不追逐唾手可得的成果 …… 事实上，与玩具对话之外还有更多可能。 而 丰硕的成果正诞生于此。”
Mattel 尚未 公布其与 OpenAI 的合作成果。但 Buse 认为 AI 能开启全新体验：“这正是 AI 带来的机遇： 它赋予你工具，将脑海中的构想变为现实。”
无代码平台构建公司 Lovable 的 创作者 主管 Mindaugas Petrutis 指出， 对于 企业组织而言，许多也正采用 AI 来赋能员工。这家承诺无需代码即可构建平台的欧洲初创公司正在 快速 发展。 Petrutis 表示， Lovable 已被微软和 HubSpot 等 大公司采用。
“这些公司表示它节省了时间和金钱，”他在接受 IBM Think 采访时说。“[非技术团队] 能够对解决方案进行原型设计和实施，仅这一点就意义重大。”
但该工具也能被艺术家用来增强或扩展其作品。 视觉艺术家 Shantell Martin 使用该应用构建了 一个 平台 ，允许用户混合搭配她标志性的图形元素—— 这一想法她十年前就已探索。
“我曾尝试与不同的设计师和用户体验设计师合作创建一个平台，”Martin 在活动期间解释道。“但始终没有真正进展， [尽管] 我们花费了大量资金 并 做了 很多研究，”她说。
然而，随着 生成式 AI 工具的兴起，情况 发生了 改变 。
“有趣的是，有时你会有这些小想法，它们可能并不好，但你不得不花费大量时间和资源去验证其优劣，”Martin 说。“有了这样的工具，你可以产生 20 个不同的想法并实现它们，然后就能判断哪些值得继续探索。”
