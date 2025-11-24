生成式 AI 热潮兴起三年后，创意产业正面临一个重大问题：AI 能否成为盟友而非威胁？随着生成式 AI 重塑创意变为现实的方式，品牌和艺术家们 竞相 定义何为负责任、合乎伦理的创意。在上周 于洛杉矶举行的 “Artist and the Machine Summit” 上，艺术家、品牌 和技术专家齐聚一堂，探讨负责任、合乎伦理的 AI 如何能放大而非取代人类创造力。

对 ElevenLabs 而言，这意味着通过签署授权协议来训练其音乐模型 ，并发布可安全商用的音乐生成器。 而对 Adobe 来说，答案很明确。 该公司近期推出了 Adobe Firefly Foundry ，其 根本 目标是： 让企业用上具有专有性和知识产权保护性的生成式 AI 模型。

这对于 可能 担心版权侵权问题的企业 而言，是至关重要的一步。用于训练 Adobe 模型 Firefly 的每一份数据都获得了 Adobe 的授权。 “这意味着 创作者已授权，”Adobe 全球生成式 AI 新 业务 副总裁 Hannah Elsakr 在峰会期间表示（本次会议亦有 IBM Think 参与）。“这一点对我们 至关重要，因为我们的整个传统都围绕创意社群建立。”

当 Adobe 在数十年前推出 Photoshop 时， 公司是 与 David Hockney 等 顶尖艺术家 合作完成的， Elsakr 表示。 而如今， AI 正 经历 另一场技术性 变革 ，并 带来 新机遇 。 “我们现在能够将创意构思或营销简报在更短的时间内转化为成品资源，”她说。