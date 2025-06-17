利用 IBM watsonx 与温网球迷实时互动

Match Chat 是一个全新的交互式 AI 助手，可在单打比赛直播和赛后报道期间实时解答球迷的问题。球迷可以使用预先编写的提示（例如“这场比赛的关键因素是什么？”），或采用自然语言提出问题。“部分球迷希望了解赛事胜率预测、选手发球得分统计，或探索温网的悠久传统，”IBM 体育与娱乐合作伙伴技术项目总监 Tyler Sidell 说。

第二项解决方案是 Live Likelihood to Win：使用 AI 预测功能，根据即时数据确定哪位选手可能获胜。虽然该解决方案的早期版本根据特定选手近期在赛季和锦标赛的表现来预测获胜者，但新扩展的解决方案具备“近乎实时”的预测能力，Sidell 表示它能在单打比赛中逐分刷新数据。顶尖选手都明白，过往战绩并不能保证未来胜利，真正关键之处在于当前的状态和表现。当顶尖选手对决时，心理韧性与比赛势头可能瞬间改变战局——逆转随时可能发生，赛点亦会转瞬即逝。Sidell 表示，Live Likelihood to Win 将纳入所有这些变数并随比赛进程更新，让观众“清晰地了解特定比赛势头在选手间的变化情况”。

这些新增球迷功能是全英俱乐部更广泛目标的一部分，旨在确保温网网站和应用程序的互动体验，进而扩大全球网球社区规模。现在，球迷可通过社交网站和搜索引擎等多种渠道，了解比赛的最新资讯。