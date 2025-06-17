利用 IBM watsonx 与温网球迷实时互动

有的宾客为草莓奶油甜点和皮姆酒（温布尔登招牌鸡尾酒，佐以草莓、黄瓜和薄荷）而来，其他宾客期待着在皇家包厢一睹威尔士王妃凯特的风采，届时体育界人士与社会各界名流均会受邀观赛；全球约 6.7 亿观众（去年全渠道数据）则通过电视转播，观看七月前两周在伦敦西南部 SW19 全英草地网球俱乐部（简称 AELTC 或“全英俱乐部”）草场举行的这场顶级网球赛事。
无论通过数字渠道还是线下形式，三十多年来温网始终与 IBM 紧密合作，共同维系现有粉丝并不断吸引新球迷。全英俱乐部数字产品主管 Chris Clements 在本年度新闻稿中表示，今年由 IBM watsonx 支持的两款全新 AI 解决方案将“为球迷营造前所未有的沉浸式观赛体验”。
Match Chat 是一个全新的交互式 AI 助手，可在单打比赛直播和赛后报道期间实时解答球迷的问题。球迷可以使用预先编写的提示（例如“这场比赛的关键因素是什么？”），或采用自然语言提出问题。“部分球迷希望了解赛事胜率预测、选手发球得分统计，或探索温网的悠久传统，”IBM 体育与娱乐合作伙伴技术项目总监 Tyler Sidell 说。
第二项解决方案是 Live Likelihood to Win：使用 AI 预测功能，根据即时数据确定哪位选手可能获胜。虽然该解决方案的早期版本根据特定选手近期在赛季和锦标赛的表现来预测获胜者，但新扩展的解决方案具备“近乎实时”的预测能力，Sidell 表示它能在单打比赛中逐分刷新数据。顶尖选手都明白，过往战绩并不能保证未来胜利，真正关键之处在于当前的状态和表现。当顶尖选手对决时，心理韧性与比赛势头可能瞬间改变战局——逆转随时可能发生，赛点亦会转瞬即逝。Sidell 表示，Live Likelihood to Win 将纳入所有这些变数并随比赛进程更新，让观众“清晰地了解特定比赛势头在选手间的变化情况”。
这些新增球迷功能是全英俱乐部更广泛目标的一部分，旨在确保温网网站和应用程序的互动体验，进而扩大全球网球社区规模。现在，球迷可通过社交网站和搜索引擎等多种渠道，了解比赛的最新资讯。
Sidell 问道：“究竟是什么吸引球迷使用温网的数字平台？当然是我们引人入胜的交互式内容——它激发了球迷的好奇心，持续吸引其回访。正是凭借精彩绝伦的内容，温网应用程序才能成为名副其实的‘品牌大使’”。
Match Chat 采用 watsonx Orchestrate 技术构建，包括一系列 AI 智能体和大语言模型 (LLM)——例如 IBM Granite，且接受温布尔登网编辑风格和网球专业用语训练。“我们与团队密切合作，确保助手生成的每项响应都符合温网特有的语调、风格及品牌形象，”Sidell 说。AELTC 也会监控该解决方案的准确性，并将其接入 IBM SlamTracker 以进行赛后分析。
IBM 和全英俱乐部都非常期待通过 6 月 30日开幕的第 138 届温布尔登网球锦标赛，了解球迷如何使用今年的新解决方案。
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