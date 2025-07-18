DeepSeek-R1 发布后的几天里，许多人担心该公司是否准确统计并报告了全部成本——不仅是接近完成的模型训练成本——以及使用了哪些公司的哪些组件。换言之，他们是否真正实现了革命性突破，还是仅做出了渐进式改进？

IBM 首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 等人认为，真正的创新或许在于她所称的“架构效率”，即结合多种技术，包括“专家混合、强化学习策略、软硬件协同设计及其他优化技巧”。“这主要是对现有技术的一种巧妙且高效的实现，”她在最近接受 IBM Think 采访时表示。

尽管如此，各界专家一致认为，DeepSeek-R1 在几个关键方面改变了全球 AI 生态格局。首先，许多人理所当然地认为，美国 AI 公司拥有几乎无法追赶的“护城河”或领先优势。DeepSeek 打破了这一假设，它降低了开发者和小型公司获取工具以开发自身 LLM 的门槛。

IBM 高级技术产品经理 Abraham Daniels 在采访中表示：“开发人员和用户现在仅需投入极少成本，就能获得与 OpenAI o1 相当的能力。“

DeepSeek 开源其模型的事实，在提升技术可及性方面发挥了重要作用。“自 DeepSeek 加入并贡献于 AI 联盟以来，我们看到对开源的兴趣有所增加，”IBM 及 AI 联盟的 AI 开放战略总监 Anthony Annunziata 表示。AI 联盟是一个由 IBM 和 Meta 发起创立的国际性企业与组织网络，致力于创建开放且安全的 AI。

Annunziata 表示：“在欧洲、越南、印度和日本，众多地区性 AI 公司希望保持对 AI 的自主掌控——他们能够按照自身的文化、社会及经济需求塑造 AI，这些需求与美国及其他地区有所不同。”

保护本土 AI 研究成果被视为首要任务。El Maghroui 表示：“各国政府正在积极推动数字主权，努力寻找避免外国 AI 影响的途径。”

基于本地语言创建 LLM 激励着众多创业者。“AI 正朝着这个方向发展：作为一种公用设施，每个国家或地区都希望拥有自己的语言模型，至少能在影响 AI 行为方面拥有话语权，”Li 说。

例如，日本近期颁布了《AI 促进法》，旨在显著推动该技术的发展与应用。6月下旬，AI 联盟在日本启动了新的篇章，重点聚焦当地企业家高度关注的两个领域：AI 主权与制造业中的 AI 应用。语言在掌控 AI 系统中发挥关键作用，例如，2024 年末，来自学术界与产业界的 1,500 多位研究者联合开发了强大且开放的日语模型。

许多本土 AI 模型及企业家同样将当地经济利益置于优先地位。以日本为例，加入 AI 联盟的众多公司，包括三菱电机与松下，正在开发面向制造业和工业应用的 AI 模型，这一领域在日本经济中占比尤为重要。