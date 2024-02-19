欧洲网络弹性法案：重新定义开源

面对日益复杂的威胁环境，我们发现自己正处于法律、科技和社区交汇的十字路口。因此，网络弹性比以往任何时候都更加重要。其核心在于，网络弹性意味着在遭遇不利网络事件时保持稳健有力的安全状况，并能够预见、抵御、恢复和适应此类事件。

虽然 GDPR、HIPAA 和 CCPA 等新的数据隐私和保护法规的出台比以往任何时候都更加频繁，但你知道有专门针对网络弹性的新立法吗？

欧盟最近对网络弹性法案 (CRA) 的修订在科技界激起波澜。该法案于 2022 年 9 月提出，并于 2023 年 12 月通过一项有争议的修正案达成政治协议。该法案旨在加强欧盟的网络安全，却意外地转向了对开源软件本质的重新定义。

该修正案重新定义了开源软件，这可能标志着在欧洲数字环境中，开源软件的开发、共享和认知方式可能发生范式转变。

科技行业反应复杂，谨慎乐观与忧虑审视同时存在，反映了对开源开发者和更广泛软件生态系统的各种影响。

通过深入了解 CRA 最新修订案的各个层面，我们可以聚焦于其对开源社区的影响、行业现状评估，以及开源软件在 CRA 立法迷宫中的历程。