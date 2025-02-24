定制芯片引领 AI 未来

如今，几乎每家科技巨头都在研发自研定制硅芯片，或考虑收购现有芯片制造商。这背后的原因是什么？IBM Consulting 副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 表示，随着驱动各类纷繁复杂的 AI 应用所需的芯片数量激增，自研芯片能够降低成本并提升 AI 系统性能。

“当您优化硬件架构，使其与软件架构配合使用时，就会创造奇迹，”他在最近一期的 IBM《Mixture of Experts》播客中表示。“这能降低总成本与延迟，同时提升吞吐量。”

通过自研芯片，企业还能减少对芯片制造商 NVIDIA 的依赖——该公司占据了全球 70% 至 95% 的 AI 芯片市场份额。不过，IBM Research 首席研究科学家兼经理 Kaoutar El Maghraoui 在接受 IBM Think 采访时表示，事情并非这么简单。她指出，减少对 NVIDIA 的依赖只会让“权力中心从一个巨头转移到另一个”。

Varshney 表示，即便企业加强了对设计流程的掌控（近年来该领域一直由 NVIDIA 主导），仍会严重依赖台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC，简称台积电）。全球大部分 AI 芯片均由台积电代工生产，应用场景覆盖智能手机、军事设备等多个领域。

Varshney 称，台积电是不折不扣的“行业巨头”。“如今各家都在设计芯片，但台积电仍是整个行业的核心。”