世界模型让 AI 学会孩童级重力认知

就连刚学走路的小孩，都清楚不能把大积木摞在小积木上。机器人呢？并不然。不过这种情况如今终于要改变了。

传统 AI 模型擅长处理文本与数字数据，却难以掌握孩童凭本能就能理解的基础物理知识。为此，英伟达计划通过英伟达 Cosmo 改变这一现状。该全新平台于 2025 年国际消费电子展上正式发布，专门用于教会机器理解物理世界的运行规律。

这项技术以“世界模型”为核心，这类 AI 系统能够构建出关于事物结构、动态变化及因果关系的内部表征。此类模型有望彻底革新机器人与自动驾驶车辆应对现实环境的导航模式，并能为天气预报、医疗等多个领域提供助力。

IBM 欧洲研究院爱尔兰和英国部主任 Juan Bernabé-Moreno 表示：“世界模型从根本上改变了系统感知环境并与环境交互的方式。“这些模型并非简单地将输入映射到输出，而是形成内部表征，捕捉结构、动态和因果关系。它们能更流畅地处理非结构化数据，适应未知情况，并根据较少的直接示例或指令进行推断。”