我们所知的互联网，能否在 AI 时代存续？Cloudflare 认为答案是肯定的，至少在保护内容创作者方面可以。这家技术巨头为 20% 的全球网络流量提供管理和安全保障，本周宣布将成为首家阻止非法 AI 爬虫的互联网基础设施提供商：这类爬虫会在未经许可且不支付报酬的情况下，抓取网站内容。

Cloudflare 联合创始人兼 CEO Matthew Prince 写道，此举受到了《大西洋月刊》(The Atlantic)、《财富》(Fortune)、《时代》(TIME)、美联社(The Associated Press) 等媒体巨头，以及 Pinterest、Reddit 等科技公司的欢迎，是迈向建立“按抓取付费”市场的第一步。

“Cloudflare 正与全球大多数领先出版商和 AI 公司合作，调整默认设置以阻止 AI 爬虫 —— 除非它们向内容创作者支付报酬，” 他写道。“这些内容是驱动 AI 引擎的核心燃料，因此让创作者直接获得补偿，才是公平之举。”

“而这仅仅是开始。接下来，我们将打造一个市场平台，让内容创作者与 AI 公司（无论规模大小）都能汇聚一堂。流量向来不能代表价值。我们相信我们还能做得更好。”