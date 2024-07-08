CISA 局长表示不会考虑禁止支付勒索软件赎金

联邦调查局 (FBI)、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 和国家安全局 (NSA) 都强烈建议，如果组织遭遇勒索软件攻击，切勿支付勒索软件赎金。既然这样，为何不直接禁止支付勒索软件的赎金要求呢？

在最近的牛津网络论坛 (Oxford Cyber Forum) 上，有人提出了这个话题。CISA 局长 Jen Easterly 评论了这个问题，并表示：“我认为，仅从务实的角度来看，在我们美国的体系内，不会颁发这样的禁令。”这不可能是纯粹的即兴言论，因为勒索软件问题是所有网络专业人员最关心的问题，特别是 CISA 局长。就目前而言，似乎不会将支付勒索软件赎金的行为定为应受惩罚的罪行。

更有说服力的是，Easterly 是在接受英国国家网络安全中心 (National Cyber Security Centre) 前负责人 Ciaran Martin 的访谈时做出上述回答的。今年早些时候，Martin 在为《泰晤士报》 (The Times) 撰写的一篇文章中呼吁禁止支付任何勒索软件赎金。

那么，支付勒索软件赎金是否应该禁止？