Change Healthcare 支付 2200 万美元勒索软件赎金

5 月 1 日，UnitedHealth Group CEO Andrew Witty 出席国会听证会，就 2 月份发生的 Change Healthcare 勒索软件攻击接受质询。在听证会上，他承认集团已按攻击者要求支付了赎金。据报道，黑客组织 BlackCat（又名 ALPHV）通过比特币收到了 2200 万美元的赎金。

Witty 表示，尽管支付了勒索软件赎金，但 Change Healthcare 并没有取回数据。这在勒索软件攻击中很常见，也是包括 IBM 在内的许多专家不建议支付勒索软件赎金的众多原因之一。通过适当的备份和数据恢复流程，组织可以快速恢复自身数据，减少业务中断。2023 年，像 Change Healthcare 这样的勒索软件赎金总计达到了 11 亿美元，创下历史新高。