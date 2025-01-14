AI 超级计算机缩小至桌面尺寸

标签
一款能置于办公桌下的超级计算机或将改变公司处理人工智能的方式。

在上周的 CES 2025 上，NVIDIA 发布了 Project DIGITS，这是一款搭载全新 GB10 Grace Blackwell 超级芯片的个人 AI 超级计算机。该系统将于 5 月推出，起价为 3,000 美元，可运行多达 2,000 亿个参数的 AI 模型，并提供 petaflop 级别的 AI 计算性能。

NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋在新闻稿中表示：“AI 将成为每个行业所有应用程序的主流。”“通过 Project DIGITS，Grace Blackwell Superchip 将惠及数百万开发人员，”“在每位数据科学家、AI 研究人员和学生桌上放置一台 AI 超级计算机，将助力他们参与并塑造 AI 时代。”

将数据中心搬回家

这款台式机配备 128 GB 统一内存和最高 4 TB 存储空间，面向需要即时数据处理并避免云延迟的公司。两个系统可以互联，处理具有多达 4050 亿个参数的模型。

IBM Consulting 副总裁 Shobhit Varshney 在最近一期的 Mixture of Experts 播客中说：“设想工业应用场景，在工厂车间，你希望计算资源紧邻生产现场。”“调用服务器或云 API 与获取响应之间存在显著延迟。”

安全敏感型运营正在推动对本地处理能力的需求。Varshney 列举了多个关键应用场景。“要确保数据，尤其是与敏感内容相关的数据，不离开本地环境，”他说，“国防应用也是如此，在战场执行战术任务。需要能在特定地点计算所有无人机传来的所有图像，因为所在地区可能甚至没有服务器连接。”

小球在轨道上滚动的三维设计

与云赛跑

Project DIGITS 系统在基于 Linux 的 NVIDIA DGX OS 上运行，允许用户在本地开发，然后部署到云或数据中心基础设施。Ashok Reddy（软件公司 KX 的 CEO）表示，制造设施可以实现“由边缘计算驱动的实时监控、预测性维护和流程优化”。金融公司获得了“以前所未有的速度进行实时交易、风险管理和预测洞察分析”的工具。与此同时，医疗保健组织可以利用该技术，“通过先进 AI 分析加速诊断、成像和药物开发”。该系统可即时处理“海量结构化和非结构化数据”，实现“实时决策和低延迟分析”。

宾夕法尼亚大学工程学教授 Benjamin Lee 表示，NVIDIA 的超级计算机正推动向 agentic AI 的转型，即系统管理完整工作流程而非单个任务。

“然后，智能 AI 将会制定策略，并确定完成该工作所需的一系列任务。”Lee 还补充道，这种方法“允许人类向智能体提出大型工作请求，而不是向模型请求单个任务，可以显着提高工作效率。”

Varshney 指出，英伟达开源了最近斥资 7 亿美元收购的 Run AI 公司的技术。“他们正在努力确保整个行业迈向物理 AI、agentic AI 以及自动驾驶时代，”Varshney 说道，“他们希望成为其中每个领域的支柱。”

降价涉及了多条产品线。“去年，他们 40 系列的芯片售价为 1,600 美元，”Varshney 说，“他们刚刚发布了一款同等计算力的产品，售价 550 美元。”

降价表明技术进步。Lee 表示：“GPU 设计已经基本定型，没有针对性能、能耗和成本进行积极优化。”不过，Lee 说，NVIDIA 可能“比其他芯片设计师更早达到这一阶段，因此能够在性能和成本方面具有竞争力。”

Lee 说：“模型可以针对特定任务进行专门设计，以更少的计算量和更低的能耗计算出相同的答案。”“智能体随后可以学会为每项任务选择合适的专业模型，而人类可能很难做到这一点。”

这种向专业计算的推进标志着对当前局限的巨大突破。“移动设备上运行的一些可爱小模型让我们受到限制，”Varshney 说，“他们想让计算变得像接入电力一样便捷和民主化，但他们想成为全世界的电力超级大国。”

