AI 超级计算机缩小至桌面尺寸

Project DIGITS 系统在基于 Linux 的 NVIDIA DGX OS 上运行，允许用户在本地开发，然后部署到云或数据中心基础设施。Ashok Reddy（软件公司 KX 的 CEO）表示，制造设施可以实现“由边缘计算驱动的实时监控、预测性维护和流程优化”。金融公司获得了“以前所未有的速度进行实时交易、风险管理和预测洞察分析”的工具。与此同时，医疗保健组织可以利用该技术，“通过先进 AI 分析加速诊断、成像和药物开发”。该系统可即时处理“海量结构化和非结构化数据”，实现“实时决策和低延迟分析”。

宾夕法尼亚大学工程学教授 Benjamin Lee 表示，NVIDIA 的超级计算机正推动向 agentic AI 的转型，即系统管理完整工作流程而非单个任务。

“然后，智能 AI 将会制定策略，并确定完成该工作所需的一系列任务。”Lee 还补充道，这种方法“允许人类向智能体提出大型工作请求，而不是向模型请求单个任务，可以显着提高工作效率。”

Varshney 指出，英伟达开源了最近斥资 7 亿美元收购的 Run AI 公司的技术。“他们正在努力确保整个行业迈向物理 AI、agentic AI 以及自动驾驶时代，”Varshney 说道，“他们希望成为其中每个领域的支柱。”

降价涉及了多条产品线。“去年，他们 40 系列的芯片售价为 1,600 美元，”Varshney 说，“他们刚刚发布了一款同等计算力的产品，售价 550 美元。”

降价表明技术进步。Lee 表示：“GPU 设计已经基本定型，没有针对性能、能耗和成本进行积极优化。”不过，Lee 说，NVIDIA 可能“比其他芯片设计师更早达到这一阶段，因此能够在性能和成本方面具有竞争力。”

Lee 说：“模型可以针对特定任务进行专门设计，以更少的计算量和更低的能耗计算出相同的答案。”“智能体随后可以学会为每项任务选择合适的专业模型，而人类可能很难做到这一点。”

这种向专业计算的推进标志着对当前局限的巨大突破。“移动设备上运行的一些可爱小模型让我们受到限制，”Varshney 说，“他们想让计算变得像接入电力一样便捷和民主化，但他们想成为全世界的电力超级大国。”