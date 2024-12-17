深埋地底：地下碳封存提供气候变化解决方案

碳捕集与封存是一项创新的环境技术，旨在通过在排放源头截留二氧化碳并将其安全储存于地下来减少大气中的二氧化碳含量。该过程始于工业设施和发电厂，在那里，使用化学过滤或预燃烧分离等方法的技术被用来直接从排放流中捕获二氧化碳。
捕获后，二氧化碳被压缩成稠密液体，并运输至地下封存点。这些地点通常是深层地质构造，包含砂岩、石灰岩和玄武岩等多孔材料。
“储层岩石的特性尤为重要，”IBM 研究院专注于可持续材料的管理员兼高级技术团队成员 Mathias Steiner 表示。“在注入过程中，二氧化碳进入储层岩石连通的孔隙空间，取代其中的原生流体，如卤水和石油。最终，二氧化碳会在岩石孔隙空间内发生化学反应，矿化成固态碳酸盐。”
在巨大压力下，压缩的二氧化碳被注入地球深处，通常可达地表以下 3,000 英尺——深度足以使页岩等其他不透水致密层覆盖其上。据 Cleantech Group 材料与化学品团队负责人 Ian Hayton 介绍，这些更致密的层充当了封存碳的“天然屏障”。
尽管 CCS 远非万能灵药，但它正逐渐被视为减少排放的潜在解决方案而获得关注。今年，英国宣布对该技术投资 285 亿美元，旨在吸引并促进其境内的碳封存项目发展。同样，美国能源部也为长期碳封存项目拨备了 5.18 亿美元资金。
随着碳捕集工作的持续推进，行业的关注点转向了碳的储存地点。
今年初夏，德克萨斯州宣布将开放墨西哥湾沿岸超过一百万英亩的近海土地和水域，供企业钻探碳井——这些注入点可将碳封存于天然岩层中进行储存。加州早在 10 月就批准了该州的首批碳井，而美国环保署预计将在年底前批准西弗吉尼亚州为地下碳封存项目颁发许可。
据 Hayton 介绍，有多个地点适合作为注入点，包括“枯竭的油气田、咸水层和其他[适宜的地质构造]”。这是因为这些地点通常具备碳注入所需的地质构成。例如，曾经蕴藏石油和天然气资源的岩层，完全可以被重新利用来储存二氧化碳。
对于 CCS 工作来说，好消息是：“大多数区域都有大量适宜的场地，”Hayton 说。美国地质调查局发现，仅美国就拥有在全国各地质盆地储存 3,000 兆公吨二氧化碳的碳封存潜力。作为对比，据估计 1850 年至 2019 年间人类活动共排放了 2,400 吉吨二氧化碳。
而且，碳一旦被封存，往往会留在那里。“研究表明，一旦进入地下，通过自然途径的泄漏率很低，”Hayton 说。尽管如此，他警告说，有缺陷的井和堵塞物的退化可能导致更多泄漏。“围绕其使用和维护制定更完善的法规有助于将这种风险降至最低，”他解释道。
“考虑到矿化的二氧化碳可以储存数千年，如果规模化实施，地质封存可能对实现减缓目标做出重大贡献，”Steiner 表示。
新技术也能帮助研究人员发现成功可能性更高的碳封存场地。例如，IBM 研究院开发了一种工具，使科学家能够模拟将碳注入不同类型岩石的过程，以确定该材料封存液化气体的效率。
“岩石在孔隙尺度上的表面特性对于确定储层的二氧化碳封存潜力至关重要，”Steiner 说。“地质学估算表明，全球地质构造中可用的孔隙空间总量，原则上应足以储存所有被捕集的空气中的二氧化碳。”
但其中也存在风险。碳封存的长期影响仍是未知的。即使短期来看，该方案也并非没有潜在的隐患。将碳注入地球可能带来引发地震的风险。对于未妥善固封的注入点，井喷是可能发生的，泄漏的可能性也依然存在。
地下碳封存可能是应对气候变化和实现减排目标的重要工具，但它本身并非一个完整的解决方案。随着 CCS 技术的进步以及碳注入实践变得更加普遍，科学家和行业专家需要采取进一步措施来确定安全的场地并降低风险。