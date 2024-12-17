深埋地底：地下碳封存提供气候变化解决方案

碳捕集与封存是一项创新的环境技术，旨在通过在排放源头截留二氧化碳并将其安全储存于地下来减少大气中的二氧化碳含量。该过程始于工业设施和发电厂，在那里，使用化学过滤或预燃烧分离等方法的技术被用来直接从排放流中捕获二氧化碳。

捕获后，二氧化碳被压缩成稠密液体，并运输至地下封存点。这些地点通常是深层地质构造，包含砂岩、石灰岩和玄武岩等多孔材料。

“储层岩石的特性尤为重要，”IBM 研究院专注于可持续材料的管理员兼高级技术团队成员 Mathias Steiner 表示。“在注入过程中，二氧化碳进入储层岩石连通的孔隙空间，取代其中的原生流体，如卤水和石油。最终，二氧化碳会在岩石孔隙空间内发生化学反应，矿化成固态碳酸盐。”

在巨大压力下，压缩的二氧化碳被注入地球深处，通常可达地表以下 3,000 英尺——深度足以使页岩等其他不透水致密层覆盖其上。据 Cleantech Group 材料与化学品团队负责人 Ian Hayton 介绍，这些更致密的层充当了封存碳的“天然屏障”。

尽管 CCS 远非万能灵药，但它正逐渐被视为减少排放的潜在解决方案而获得关注。今年，英国宣布对该技术投资 285 亿美元，旨在吸引并促进其境内的碳封存项目发展。同样，美国能源部也为长期碳封存项目拨备了 5.18 亿美元资金。