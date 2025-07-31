AI 系统可以轻松通过考试、模仿专家，但仍不知何时该“举手”承认可能出错。

大型语言模型（LLM）如今能流畅地翻译文本、总结信息、生成代码，并进行自然对话。它们反应迅速、表达流畅，且常常令人信服。然而，它们无法判断自己何时在猜测，即便困惑或超出理解范围，也会显得自信满满。

当前缺少一种退后一步进行反思的机制——一个能判断何时暂停并重新评估的系统。在人类中，这种反思层被称为元认知，IBM 研究人员认为，赋予 AI 类似功能或许是提升其可靠性和适应性的关键。

IBM Fellow 兼全球 AI 伦理负责人 Francesca Rossi 及其团队提出了一种新型架构，将快速启发式处理与深思熟虑的推理分开，并在其上叠加反思性监督系统。该架构名为 SOFAI，即“慢 AI 与快 AI”；它汲取心理学与认知科学的灵感，并将这些洞察转化为 AI 工程原则。

Rossi 在接受 IBM Think 采访时表示：“我们希望融合神经方法与符号方法的优势，而非强行将两者整合为单一混合模式。这意味着要建立一个能决定何时使用哪种推理模式的结构。”