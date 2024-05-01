新提议的联邦数据隐私法预示着重大变革

经过多年努力和立法尝试失败后，一项联邦数据隐私法的草案近期被公布。美国众议院能源和商业委员会于 2024 年 4 月 7 日公布了《美国隐私权法案》。过去，有几个问题阻碍了立法的通过，例如各州是否可以发布更严格的规定，以及个人是否可以就隐私侵犯起诉公司。

随着《2024 年美国隐私权法案》的出台，美国政府确立了首个国家隐私政策，该政策明确了全国性的消费者数据隐私权利，并设定了数据安全标准。部分特定实体被排除在该立法管辖范围之外，包括小型企业、政府机构、代表政府工作的实体以及国家失踪与被剥削儿童中心 (NCMEC)。非营利性欺诈预防机构仅需遵守数据安全标准。根据该法案，联邦贸易委员会将设立一个新部门来处理违规行为，这些行为将依据《联邦贸易委员会法案》(FTC) 被视作不公平或欺诈性商业行为。

众议院能源和商业委员会主席、华盛顿州共和党议员 Cathy McMorris Rodgers (R-WA)，以及参议院商业、科学和交通委员会主席、华盛顿州民主党议员 Maria Cantwell (D-WA) 在新闻稿中表示：“这份两党、两院共同起草的法案草案，是我们数十年来确立国家数据隐私与安全标准、赋予民众控制其个人信息权利的最佳契机。”“这项具有里程碑意义的立法汇聚了众议院和参议院多年来真诚努力的成果。它在推动全面数据隐私立法通过国会的核心议题上达成了实质性的平衡。美国人理应享有控制自身数据的权利，我们期待众议院和参议院的同事们能与我们共同努力，推动这项法案签署成为法律。”