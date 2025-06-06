标签
人工智能 消费品行业

Apple WWDC 所有人的关注焦点都是 AI：稳扎稳打能在竞赛中胜出吗？

一名男士站在舞台上向观众进行演示，身旁有一块显示着各种图形的大型数字屏幕

作者

Anabelle Nicoud

Staff Writer

IBM

Sascha Brodsky

Staff Writer

IBM

Apple 向来坚持走自己的路。在今年的全球开发者大会上，这一点或许仍不会变，人工智能将再次成为会议的中心议题，但是按照 Apple 的节奏来。

这家公司似乎无意追求噱头，而是准备进一步践行其理念，以自然、贴合场景且保障隐私的方式将 AI 融入用户体验。2024 年推出的 Apple Intelligence 标志着新篇章的开始。现在，重点转向扩展现有功能，并完善运行这些功能的交互界面。

IBM AI 硬件中心首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 在接受 IBM Think 的采访时表示，Apple 的方法体现了一种长期存在的设计伦理。

“当时的整体看法是，Apple 落后于 Google等竞争对手。”她说，“但 Apple 已经实现重大飞跃，推出了结合智能系统和个性化情境的 Apple Intelligence。”

其他公司在加速，Apple 则在完善

过去一年，AI 生态系统经历了快速发展。OpenAI 与 Apple 的前设计主管 Jony Ive 合作开发一款无屏 AI 伴侣设备Perplexity 据说正在与 Samsung 谈判，希望将对话式搜索引入其智能手机。Similar 和 Dia 等初创公司正在推出基于浏览器的助手和操作系统，这暗示了完全围绕生成模型构建的新交互范式即将到来。

Apple 的战略则有所不同。迄今为止，大多数增强功能都侧重于改进内置工具，例如邮件、消息和照片，通过设备端智能和私有云计算让这些工具变得更实用。

长期以来，这种紧密集成一直都是 Apple 战略的支柱。Apple 的芯片、操作系统和用户界面同步发展，使 AI 能够跨设备无缝运行。Apple 没有推出新的独立助手或聊天机器人，而是专注于将智能直接融入用户已经在使用的应用和服务中。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

重新设计的界面可以解锁更多功能

许多观察员预计今天的主题演讲将介绍 iOS 的视觉重新设计。虽然这一变化表面上看似乎只是外观调整，但它可能标志着 Apple Intelligence 在呈现形式和访问方式上的重大进步。

El Maghraoui 表示：“各个平台的设计将更加统一，这并不是直接形式的 AI，它是一套全新的界面，可以使 AI 功能更直观、更无缝地与系统集成。”

Apple 历来以设计引领潮流，经常悄然改变人们使用技术的方式，却没有引起人们对底层机制的关注。重新设计的 iOS 可以让写作建议、智能通知和图像编辑等工具感觉更像是内置功能，而不是可选的额外功能。

主题演讲还可能包括对 Apple 的 Shortcuts 应用程序和自动化框架的增强功能。这些工具为用户提供了对例行程序和个性化的更多控制，并可能演变为提供更多主动功能。当其他平台都在大力投资于自主智能体时，Apple 仍在继续为基于权限和个人情境的智能系统奠定基础。

信任、设计和长远眼光

整个科技行业的 AI 创新倾向于快速迭代、开放式探索和大胆的原型。Apple 的方法体现了一种不同的信念体系。该公司优先考虑一致性、连贯性和长期可用性。这一理念在以往的科技变革中久经考验，从移动设备到可穿戴设备再到芯片设计。

今天的 WWDC 公告可能也会反映同样的思想。该公司似乎并没有推出新的 AI 平台或独立产品，而是准备展示智能如何成为操作系统本身不可或缺的一部分。重新设计的界面、改进的自动化工具和增强的设备端处理能力构成了AI 虽然存在，但绝不会喧宾夺主的系统的基础。

El Maghraoui 表示：“逐步推出表明 Apple 持保守态度，并努力将质量和隐私置于优先地位，而非追求快速、广泛的部署。”

Mixture of Experts | 8 月 28 日，第 70 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看最新播客节目

资源

实现投资回报率：您企业中的 AI 智能体

与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
从推行 AI 项目到实现盈利：agentic AI 如何维持财务回报

了解组织如何从分散的 AI 试点，转向在核心业务中利用 AI 推动转型。

提升你的 AI 专业知识

立即购买单用户或多用户订阅，即可访问我们完整的包含 100 多个在线课程的目录，以低廉的价格扩展您的技能。
深入了解 IBM Granite

IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
IBM AI Academy

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
2025 年 CEO 指南：加速业务增长的 5 大思维转变

激活这五种思维跃迁，以消除不确定性，推动业务重塑，并利用智能体式 AI 促进增长。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
相关解决方案
IBM® watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
人工智能 (AI) 咨询服务

IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

 深入了解人工智能服务
采取后续步骤

一站式访问跨越 AI 开发生命周期的功能。利用用户友好型界面、工作流并访问行业标准 API 和 SDK，生成功能强大的 AI 解决方案。

 深入了解 watsonx.ai 预约实时演示