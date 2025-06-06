Apple 向来坚持走自己的路。在今年的全球开发者大会上，这一点或许仍不会变，人工智能将再次成为会议的中心议题，但是按照 Apple 的节奏来。

这家公司似乎无意追求噱头，而是准备进一步践行其理念，以自然、贴合场景且保障隐私的方式将 AI 融入用户体验。2024 年推出的 Apple Intelligence 标志着新篇章的开始。现在，重点转向扩展现有功能，并完善运行这些功能的交互界面。

IBM AI 硬件中心首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 在接受 IBM Think 的采访时表示，Apple 的方法体现了一种长期存在的设计伦理。

“当时的整体看法是，Apple 落后于 Google等竞争对手。”她说，“但 Apple 已经实现重大飞跃，推出了结合智能系统和个性化情境的 Apple Intelligence。”