Apple 向来坚持走自己的路。在今年的全球开发者大会上，这一点或许仍不会变，人工智能将再次成为会议的中心议题，但是按照 Apple 的节奏来。
这家公司似乎无意追求噱头，而是准备进一步践行其理念，以自然、贴合场景且保障隐私的方式将 AI 融入用户体验。2024 年推出的 Apple Intelligence 标志着新篇章的开始。现在，重点转向扩展现有功能，并完善运行这些功能的交互界面。
IBM AI 硬件中心首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 在接受 IBM Think 的采访时表示，Apple 的方法体现了一种长期存在的设计伦理。
“当时的整体看法是，Apple 落后于 Google等竞争对手。”她说，“但 Apple 已经实现重大飞跃，推出了结合智能系统和个性化情境的 Apple Intelligence。”
过去一年，AI 生态系统经历了快速发展。OpenAI 与 Apple 的前设计主管 Jony Ive 合作开发一款无屏 AI 伴侣设备。Perplexity 据说正在与 Samsung 谈判，希望将对话式搜索引入其智能手机。Similar 和 Dia 等初创公司正在推出基于浏览器的助手和操作系统，这暗示了完全围绕生成模型构建的新交互范式即将到来。
Apple 的战略则有所不同。迄今为止，大多数增强功能都侧重于改进内置工具，例如邮件、消息和照片，通过设备端智能和私有云计算让这些工具变得更实用。
长期以来，这种紧密集成一直都是 Apple 战略的支柱。Apple 的芯片、操作系统和用户界面同步发展，使 AI 能够跨设备无缝运行。Apple 没有推出新的独立助手或聊天机器人，而是专注于将智能直接融入用户已经在使用的应用和服务中。
许多观察员预计今天的主题演讲将介绍 iOS 的视觉重新设计。虽然这一变化表面上看似乎只是外观调整，但它可能标志着 Apple Intelligence 在呈现形式和访问方式上的重大进步。
El Maghraoui 表示：“各个平台的设计将更加统一，这并不是直接形式的 AI，它是一套全新的界面，可以使 AI 功能更直观、更无缝地与系统集成。”
Apple 历来以设计引领潮流，经常悄然改变人们使用技术的方式，却没有引起人们对底层机制的关注。重新设计的 iOS 可以让写作建议、智能通知和图像编辑等工具感觉更像是内置功能，而不是可选的额外功能。
主题演讲还可能包括对 Apple 的 Shortcuts 应用程序和自动化框架的增强功能。这些工具为用户提供了对例行程序和个性化的更多控制，并可能演变为提供更多主动功能。当其他平台都在大力投资于自主智能体时，Apple 仍在继续为基于权限和个人情境的智能系统奠定基础。
整个科技行业的 AI 创新倾向于快速迭代、开放式探索和大胆的原型。Apple 的方法体现了一种不同的信念体系。该公司优先考虑一致性、连贯性和长期可用性。这一理念在以往的科技变革中久经考验，从移动设备到可穿戴设备再到芯片设计。
今天的 WWDC 公告可能也会反映同样的思想。该公司似乎并没有推出新的 AI 平台或独立产品，而是准备展示智能如何成为操作系统本身不可或缺的一部分。重新设计的界面、改进的自动化工具和增强的设备端处理能力构成了AI 虽然存在，但绝不会喧宾夺主的系统的基础。
El Maghraoui 表示：“逐步推出表明 Apple 持保守态度，并努力将质量和隐私置于优先地位，而非追求快速、广泛的部署。”
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。