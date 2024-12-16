科技巨头们正在招聘“AI 福利”专家，应对一个日益超现实的问题：超级智能计算机会感受到痛苦吗？

这些在谷歌和微软等公司涌现的新职位，听起来像是科幻小说里的情节。但随着 AI 系统变得越来越复杂，一些研究人员不愿在数字伦理这一新兴前沿领域冒险。

领先的 AI 开发公司 Anthropic 近期聘请研究员 Kyle Fish 担任其首位 AI 福利研究员，在科技界引发了波澜。作为公司 AI 对齐科学团队的一员，Fish 的职责侧重于创建框架，以指导组织应如何道德地对待 AI 系统。

在加入 Anthropic 之前，Fish 曾与他人合著一份探讨这些问题的报告。报告明确指出：“需要澄清的是，我们的论点并非断定 AI 系统确实具有（或将会具有）意识、强大的能动性或其他道德重要性。”相反，该论文强调了为各种可能性做好准备的重要性。

Fish 的报告关联到通用人工智能 (AGI) 的概念——即 AI 达到人类水平能力（思考、学习甚至可能感受）的目标。OpenAI 正在寻找“AI 福利专家”，标志着一个日益增长的担忧：如果 AI 有朝一日具备了意识，我们该如何对待它？

然而，IBM Consulting 副总裁 Brent Smolinski 对此阶段考虑 AI 福利的必要性表示怀疑。

“没有证据表明 AI 接近拥有任何类似于意识的体验，”Smolinski 说。“按照我们当前的技术方向，甚至可能并未在接近这种能力。”

Smolinski 强调了人类智能与人工智能之间的根本差异来支持他的观点。人类能够从相对有限的接触中学习语言，而当前的 AI 系统需要海量数据——本质上是整个互联网——才能达到类似能力。他认为，这种差异揭示了当前 AI 系统距离真正的意识还有多远。

这场讨论围绕着一个长久以来挑战哲学家与计算机科学家的问题展开：如何定义意识？Smolinski 援引了哲学观点，将意识定义为独立影响自身与周围世界的能力。他指出，当前的 AI 系统完全通过对外部输入做出反应来运作，而非基于独立能动性。