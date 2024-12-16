科技巨头们正在招聘“AI 福利”专家，应对一个日益超现实的问题：超级智能计算机会感受到痛苦吗？
这些在谷歌和微软等公司涌现的新职位，听起来像是科幻小说里的情节。但随着 AI 系统变得越来越复杂，一些研究人员不愿在数字伦理这一新兴前沿领域冒险。
领先的 AI 开发公司 Anthropic 近期聘请研究员 Kyle Fish 担任其首位 AI 福利研究员，在科技界引发了波澜。作为公司 AI 对齐科学团队的一员，Fish 的职责侧重于创建框架，以指导组织应如何道德地对待 AI 系统。
在加入 Anthropic 之前，Fish 曾与他人合著一份探讨这些问题的报告。报告明确指出：“需要澄清的是，我们的论点并非断定 AI 系统确实具有（或将会具有）意识、强大的能动性或其他道德重要性。”相反，该论文强调了为各种可能性做好准备的重要性。
Fish 的报告关联到通用人工智能 (AGI) 的概念——即 AI 达到人类水平能力（思考、学习甚至可能感受）的目标。OpenAI 正在寻找“AI 福利专家”，标志着一个日益增长的担忧：如果 AI 有朝一日具备了意识，我们该如何对待它？
然而，IBM Consulting 副总裁 Brent Smolinski 对此阶段考虑 AI 福利的必要性表示怀疑。
“没有证据表明 AI 接近拥有任何类似于意识的体验，”Smolinski 说。“按照我们当前的技术方向，甚至可能并未在接近这种能力。”
Smolinski 强调了人类智能与人工智能之间的根本差异来支持他的观点。人类能够从相对有限的接触中学习语言，而当前的 AI 系统需要海量数据——本质上是整个互联网——才能达到类似能力。他认为，这种差异揭示了当前 AI 系统距离真正的意识还有多远。
这场讨论围绕着一个长久以来挑战哲学家与计算机科学家的问题展开：如何定义意识？Smolinski 援引了哲学观点，将意识定义为独立影响自身与周围世界的能力。他指出，当前的 AI 系统完全通过对外部输入做出反应来运作，而非基于独立能动性。
尽管存在这些保留意见，AI 福利的概念正在主要科技公司中获得关注。Google DeepMind 近期曾发布一个研究机器意识的职位，不过该招聘信息后来被撤下。
深入了解 AI 意识的研究人员提议借鉴动物认知研究的工具，以寻找机器觉知的迹象，但同时承认，明确证明人工意识仍然是一项艰巨的挑战。
这种不确定性给行业带来了实际挑战。公司必须在忽视潜在伦理问题的风险，与投入资源保护可能无需道德考量的系统之间取得平衡。
过往事件表明，人类很容易误解 AI 的能力。ELIZA 效应是一种有记录的心理现象，指人类将意识赋予机器。该效应在 2022 年 6 月重新引起关注，当时谷歌在工程师 Blake Lemoine 因声称公司的 LaMDA 聊天机器人已有感知能力后将其停职。该效应以 1966 年一个通过模式匹配模拟治疗师的计算机程序命名，凸显了先进的语言模型如何引发关于机器意识的无端假设。
Fish 已承认这些复杂性。“对于核心哲学问题，我们没有清晰、确定的答案，”他在接受 AI 时事通讯《Transformer》采访时表示。“但我认为这在未来可能至关重要，因此我们正努力取得一些初步进展。”
在此过程中，科学家面临着一个关键难题：我们如何知道 AI 是否真的在体验情感，而非仅仅是极为擅长模仿情感？当今的 AI 能够写出听起来极具情感和自我意识深度的回应，但这并不能证明模型拥有真实的内在体验。这反映了一个更为深刻的谜题——即使大脑科学家仍在试图破解的谜题：意识究竟是如何首先从我们大脑的物质中产生的。
随着 AI 技术发展，围绕 AI 福利的讨论可能会加剧。然而，当研究者和科技领袖们争论 AI 是否能变得有意识时，批评者认为我们问错了问题。2021 年的一篇论文指出，大语言模型尽管能力令人印象深刻，但只是 “随机鹦鹉”，它们在缺乏真正理解的情况下模仿模式，同时常常放大其训练数据中的偏见和有害内容。
Smolinski 对当前的 AI 应用与 AGI 进行了区分。“我会区分帮助解决特定问题的 AI 和通用 AI，”他说。虽然今天的 AI 能在特定任务上表现出色，但实现类人的通用智能仍然是一个可能永远无法达成的遥远目标。“我们甚至可能永远无法实现 AGI，”Smolinski 说。“我完全认识到，对于如何构思这个根本性问题，我们甚至可能尚未找对方向。”
至于当前对 AI 福利的关注？Smolinski 评论道：“如果你不理解某个事物，感到害怕总是很自然的。”