2026 年塑造 AI 与技术的趋势

科技领域的一年，堪比其他任何行业的十年。

不妨试想一下：就在一年前，我们还在讨论 ChatGPT 尚且无法数清“strawberry” 这个单词里字母 “r” 的个数。彼时，中国前沿实验室研发的推理模型（例如 DeepSeek-R1）尚未风靡全球，开源推理智能体也还未崭露头角。

当时 Claude 的专用编码智能体尚不存在。IBM 的 Granite 3.0 才刚刚问世。而智能体对话的浪潮才刚刚兴起：MCP 于当年春季初步赢得市场关注，还获得了萨姆・奥尔特曼的重磅背书。

与此同时，在基础设施领域，芯片和计算资源日益稀缺，赋予新区域竞争优势。

过去几周，IBM® Think 采访了来自 IBM 及其他组织的十几位技术专家，其中包括研究员、创始人、领导者等，以获取他们对未来一年发展前景的洞察分析。每个人都对未来的一年充满信心：创新的步伐在 2026 年不会放缓。

IBM Research Zurich Laboratory 的首席研究员 Peter Staar 在接受 IBM Think 采访时表示：“这是一个疯狂的时代。而且还在不断加速。”

全新的智能体交互能力，将为企业与个人带来前所未有的发展可能。“我真切地看到，Rick Rubin 音乐制作模式与 AI 创作之间存在共通之处。“IBM 杰出工程师 Chris Hay 在接受《IBM Think》采访时表示，”我认为这不仅局限于编程领域，无论你是营销人员、程序员还是产品经理，未来我们都能成为 AI 创作者。”

许多人认为，效率将是新的前沿。“GPU 的王者地位仍将延续，但基于专用集成电路的加速器、芯粒架构设计、模拟推理技术乃至量子辅助优化器都将日趋成熟。”IBM 首席研究科学家 Kaoutar El Maghraoui 在本周的 Mixture of Experts 活动中表示，或许还会出现一类专门适配智能体工作负载的新型芯片。“

在经历了对 AI 投资回报率的广泛质疑之后，如今 AI 的能力将为企业处理业务开辟新的途径。而开源推理模型和智能体将不断突破边界，攻克企业 AI。

与此同时，随着众多企业对 AI 主权的重视程度日益提升，信任与安全也将成为其核心要务。

这仅仅是企业技术领域未来发展趋势的开端。接下来，我们将介绍 2026 年值得关注的 18 项专家预测。